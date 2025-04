Przeciwwskazania do jedzenia dyni są dość rzadkie. Właściwości dyni powodują, że jest ona bardzo zdrowa i może ją jeść większość zdrowych i chorych osób. Dynię mogą jeść małe dzieci, osoby starsze, a także większość dorosłych. Jest jednak kilka wyjątków i schorzeń lub przypadłości, w których lepiej unikać jedzenia dyni. Upewnij się, że żadne z nich nie dotyczy ciebie, ani członków twojej rodziny.

Podstawowym przeciwwskazaniem do jedzenia dyni jest przyjmowanie litu w formie leków. Lit jest zaliczany do leków stabilizujących nastrój. Jeśli masz polecenie przyjmowania leków z litem (najczęściej w formie węglanu litu), lepiej nie jedz dyni w większych ilościach. Dynia może mieć łagodne działanie diuretyczne i obniżać tempo wydalania litu z organizmu. To może prowadzić do groźnych poziomów litu w ciele. Nie musisz unikać dyni za wszelką cenę, ale raczej staraj się nią nie objadać.

Wysoki potas we krwi i polecenie stosowania diety ubogopotasowej, to jednoznaczne wskazanie do unikania wszystkich wysokopotasowych warzyw i owoców. To przeciwwskazanie do jedzenia pomidorów, przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej, a nawet przeciwwskazanie do jedzenia truskawek. Niestety osoby z wysokim potasem muszą zrezygnować też z jedzenia dyni. 100 g dyni to aż 340 mg tego minerału, to niezwykle duża ilość. Jednocześnie jednorazowa porcja dyni może sięgać nawet 500 g, to już przekroczenie dziennej dawki potasu dla osoby chorej (z wysokim potasem we krwi) i wręcz zagrożenie życia. Przy wysokim potasie trzeba unikać też picia soku z dyni. Najczęściej konieczność ograniczania potasu w jedzeniu dotyczy osób z niewydolnością nerek, które nie mogą go wydajnie usuwać z organizmu.

Jeśli nie masz polecenia stosowania diety ubogopotasowej, zupełnie nie martw się wysoką zawartością potasu w dyni. Ta właściwość powinna cię wręcz cieszyć! Dużo potasu to wsparcie zdrowia serca i zmniejszenie ryzyka nadciśnienia. Z tego powodu dynia jest stałym elementem przeciwnadciśnieniowej diety DASH.

fot. Dynia jest zdrowa, ale nie każdy może ją jeść/ Adobe Stock, Alliance

Jeśli masz alergię na dynię, też musisz oczywiście zrezygnować z jedzenia dyni, picia soku z dyni, a nawet korzystania z pestek dyni. Uczulenie na dynię może objawiać się w różne sposoby: wysypką, katarem siennym, puchnięciem jamy ustnej, falami gorąca po zjedzeniu dyni. Alergia na dynię nie jest jednak zbyt częsta.

Dynia a cukrzyca to kontrowersyjne powiązanie. Dynia ma wysoki IG, dlatego wiele osób odradza jej jedzenie w diecie cukrzycowej. To jednak nieprawda, cukrzycy i osoby z insulinoopornością mogą jeść dynię. Muszą oni unikać jednak jedzenia dyni w słodkich deserach wysokocukrowych, które są bardzo popularne. Dyniowa kawa z syropem karmelowym, muffinki z dodatkiem dyni, dżem dyniowy, syrop z dyni, czy ciasta dyniowe z cukrową polewą, są jednoznacznie przeciwwskazane osobom dbającym o cukier we krwi. Niektóre fit ciasta dyniowe są dozwolone. Nie sama dynia jest więc przeciwwskazaniem, a dynia z cukrem i połączona z innymi prostymi węglowodanami.

Sok z dyni jest zdrowy i większość osób może go pić. Sok z dyni wyrabia się z surowej lub gotowanej dyni. Może mieć formę przecieru lub świeżo wyciskanego soku z wyciskarki. Oczywiście sok z dyni może być też szkodliwy, jeśli wypiją go osoby z przeciwwskazaniami. Przeciwwskazania do picia soku z dyni, są podobne do przeciwwskazań do jedzenia dyni w całości i obejmują:

Niewydolność nerek i wysoki potas z nią powiązany;

Przyjmowanie leków z litem;

Alergię na dynię i wyroby dyniowe;

Cukrzycę i insulinooporność: tu nie należy pić soków i napojów z cukrem (nawet tym naturalnym) ogółem.

fot. Sok z dyni szkodzi w tych samych przypadkach, co dynia w całości/ Adobe Stock, FormA

Codzienne jedzenie dyni nie jest zabronione dla zdrowych osób. Szczególnie w sezonie jesiennym warto często sięgać po dynię i przetwory dyniowe. Nie musisz narzucać sobie limitów w tym zakresie. W skrajnych przypadkach, gdy będziesz jeść naprawdę dużo dyni, przedawkowanie karotenu może ujawnić się w postaci pomarańczowego zabarwienia dłoni. Odstaw wtedy dynię na kilka dni, a kolor skóry wróci do normy.

Jeśli dynia, którą masz zamiar zjeść, jest wyraźnie gorzka, odłóż ją i zrezygnuj z tej potrawy. Gorzki smak to oznaka wysokiej zawartości kukurbitacyny, toksycznego związku, który może powodować zatrucia, biegunki i wymioty. Objawy po zjedzeniu zbyt gorzkiej dyni mają nawet swoją specjalistyczną nazwę: zespół toksycznego kabaczka. Duże, jadalne dynie rzadko mają wysoką zawartość gorzkiej i toksycznej substancji. Najczęściej dotyczy to dyń ozdobnych. Dynia dekoracyjna jest trująca, jeśli ma mocny, gorzki smak.

