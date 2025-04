Dynia na surowo jest jadalna, a do tego niezwykle zdrowa i smaczna. Jak najlepiej jeść surową dynię?

Dynia na surowo jest jadalna, ale nie każdy gatunek dyni nadaje się do jedzenia bez obróbki. Większość dyń jest zbyt twarda, by dało się zjeść je na surowo. Surową dynię możesz dodać do koktajlu, wycisnąć z niej sok, zetrzeć na tarce i dodać do surówki. Oto sposoby jedzenia surowej dyni i zalety tego rozwiązania.