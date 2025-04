Sekrety dubajskiej czekolady, czyli co ma w składzie i dlaczego jest tak pyszna. Swoja wersję możesz zrobić w domu

Dubajska czekolada zawojowała smakiem ludzi z całego świata. Głośno o niej w mediach społecznościowych, coraz częściej widać ją na sklepowych półkach. I nie ma się co dziwić, bo to dobrej jakości czekolada z wyjątkowym, pistacjowym nadzieniem. Jednak to, co jest w niej najlepszego, to chrupkość nadzienia. Podpowiadamy, jak ją odtworzyć w domowych warunkach.