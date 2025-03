Nie wiesz, co wybrać: dorsza czy mirunę? Tak się składa, że to ryby bardzo do siebie podobne i bardzo uniwersalne. Obie należą do raczej chudych ryb morskich o raczej delikatnym smaku i różnym zastosowaniu. Kluczowym kryterium raczej więc będzie zasobność portfela, gdyż dorsz z reguły jest droższy. Znaczenie może mieć też delikatność i łatwostrawność, w której przewagę zyskuje także dorsz i jest idealny dla dzieci i w diecie lekkostrawnej.

Reklama

Spis treści:

Miruna jest rybą morską głębinową, nie hoduje się jej. Natomiast dorsz może być z połowów, czyli dzikożyjący, lub z hodowli. Oto porównanie wartości odżywczych i zawartości mikroelementów dla 100 g fileta z dorsza atlantyckiego dzikiego i hodowlanego oraz miruny. Pod nimi krótkie podsumowanie różnic i wnioski.

Wartości odżywcze dorsza atlantyckiego i miruny

Dorsz atlantycki jest chudszy, z niższą zawartością tłuszczu i nieco mniej kaloryczny, co w przypadku hodowlanego nie musi być prawdą. Z kolei ryba miruna dostarcza więcej tłuszczów, w tym kwasów omega-3, co czyni ją bardziej treściwym źródłem energii. Obie ryby są dobrym źródłem białka i kluczowych mikroelementów, takich jak selen i fosfor, z nieznaczną przewagą miruny w zakresie potasu i cynku. Czy dorsz jest zdrowy? Tak, zwłaszcza dziko żyjący. Czy miruna jest zdrowa? Również tak.

Jeśli chodzi o zdrowie, miruna, przynajmniej teoretycznie, powinna dostarczać mięsa z mniejszą zawartością szkodliwych substancji niż dorsz hodowlany. W przypadku obu gatunków ryb pochodzących z połowów, ryzyko skażenia jest podobne i niższe niż w przypadku ryb hodowlanych.

Dorsz charakteryzuje się łagodnym, delikatnym smakiem i miękką, białą strukturą mięsa. Jest to ryba o niskiej zawartości tłuszczu, co sprawia, że jej smak jest subtelny i lekko słodkawy. Dorsz doskonale wchłania przyprawy i dodatki, dlatego jest często wybierany do dań o wyrafinowanych smakach, w których kluczowa jest uniwersalność bazy.

Miruna ma bardziej wyrazisty smak niż dorsz, choć wciąż pozostaje delikatna. Jej mięso jest również jasne, ale lekko tłustsze, co nadaje mu kremową konsystencję. W porównaniu do dorsza miruna oferuje pełniejszy i bardziej bogaty profil smakowy, który jest doceniany w potrawach wymagających większej głębi smaku.

Podsumowanie: Główna różnica w smaku między dorszem a miruną wynika z zawartości tłuszczu. Miruna, będąc tłustszą rybą, ma bardziej maślany i pełny smak, co sprawia, że jest bardziej wyrazista. Dorsz z kolei jest bardziej neutralny i lekkostrawny, dzięki czemu łatwiej dopasowuje się do różnych stylów kulinarnych i przypraw.

Zarówno dorsz, jak i miruna należą do ryb, które są stosunkowo łatwe do filetowania i mają niewielką ilość ości w mięsie, co czyni je popularnym wyborem w kuchni. Oto szczegóły dotyczące ości w tych rybach.

Dorsz:

Mięso dorsza jest zwarte, a jego ości są duże i łatwe do usunięcia podczas filetowania.

podczas filetowania. Filety z dorsza mają minimalną ilość drobnych ości , a w wielu przypadkach są całkowicie ich pozbawione, jeśli są dobrze przygotowane.

, a w wielu przypadkach są całkowicie ich pozbawione, jeśli są dobrze przygotowane. Najwięcej ości znajduje się w okolicy żeber i wzdłuż kręgosłupa. Te części są zwykle usuwane podczas procesu filetowania.

Miruna:

Miruna również ma stosunkowo mało ości , a jej mięso jest delikatne i łatwe do obróbki.

, a jej mięso jest delikatne i łatwe do obróbki. Filety z miruny są zwykle pozbawione drobnych ości , szczególnie gdy są przygotowane przez doświadczonych dostawców.

, szczególnie gdy są przygotowane przez doświadczonych dostawców. Ości są głównie obecne w okolicach żeber i blisko ogona, ale są łatwe do wykrycia i usunięcia dzięki ich wyrazistości.

Pod względem liczby ości zarówno dorsz jak i miruna są porównywalne, ale dorsz może być nieco bardziej "przyjazny" dla mniej doświadczonych kucharzy, ponieważ jego ości są większe i łatwiej je wyciągnąć. Miruna, ze względu na delikatniejszą strukturę mięsa, wymaga nieco większej ostrożności podczas filetowania.

Podsumowanie: Obie ryby, jeśli są odpowiednio przygotowane, oferują filety niemal całkowicie pozbawione ości. Zarówno dorsz, jak i miruna są świetnym wyborem dla osób, które chcą uniknąć problemów z drobnymi ościami w rybach. Jeśli chcesz samodzielnie filetować dorsza, będzie to nieco łatwiejsze niż w przypadku miruny.

fot. Dorsz czy miruna: ości w rybie/ Adobe Stock, zi3000

Dorsz i miruna to uniwersalne ryby, które znajdują szerokie zastosowanie w kuchni na całym świecie. Ich łagodny smak i łatwość w obróbce sprawiają, że można je wykorzystać zarówno w prostych, codziennych potrawach, jak i w wyrafinowanych daniach.

Typowe dania z dorsza:

Fish and Chips – dorsz panierowany i smażony na głębokim oleju, klasyczne danie brytyjskie.

– dorsz panierowany i smażony na głębokim oleju, klasyczne danie brytyjskie. Dorsz pieczony z warzywami – filet z dorsza pieczony w piekarniku z dodatkiem ziemniaków, marchewki i cebuli.

– filet z dorsza pieczony w piekarniku z dodatkiem ziemniaków, marchewki i cebuli. Zupa rybna (bouillabaisse) – zupa z ryb morskich, w tym dorsza, z pomidorami, szafranem i przyprawami.

(bouillabaisse) – zupa z ryb morskich, w tym dorsza, z pomidorami, szafranem i przyprawami. Kluski z dorszem (bacalhau) – portugalskie danie z suszonego dorsza, ziemniaków i oliwek.

Typowe dania z miruny:

Filet z miruny smażony na maśle – proste danie podkreślające delikatny smak mięsa miruny.

– proste danie podkreślające delikatny smak mięsa miruny. Tacos z miruną – kawałki miruny grillowane lub smażone, podane z tortillą, salsą i kolendrą.

– kawałki miruny grillowane lub smażone, podane z tortillą, salsą i kolendrą. Miruna pieczona z ziołami – filet z miruny w marynacie z ziół, pieczony w folii.

– filet z miruny w marynacie z ziół, pieczony w folii. Zapiekanka rybna – miruna w sosie beszamelowym z warzywami i ziemniakami.

Dorsz i miruna różnią się nie tylko smakiem, ale i strukturą mięsa, co wpływa na ich zastosowanie. Dorsz sprawdzi się w bardziej tradycyjnych daniach, natomiast miruna doskonale nadaje się do potraw z wyrazistymi przyprawami.

Przyprawy szczególnie pasujące do dorsza:

cytryna i koperek – klasyczne połączenie podkreślające delikatność dorsza.

– klasyczne połączenie podkreślające delikatność dorsza. tymianek i czosnek – dodają głębi smaku w daniach pieczonych.

– dodają głębi smaku w daniach pieczonych. szafran i pietruszka – często używane w zupach rybnych.

– często używane w zupach rybnych. papryka słodka i ostra – idealna do panierki w stylu hiszpańskim lub portugalskim.

Przyprawy szczególnie pasujące do miruny:

masło i czosnek – prostota podkreślająca kremowość mięsa.

– prostota podkreślająca kremowość mięsa. kolendra i limonka – świetne do dań w stylu meksykańskim, takich jak tacos.

– świetne do dań w stylu meksykańskim, takich jak tacos. estragon i białe wino – pasują do zapiekanek i dań pieczonych.

– pasują do zapiekanek i dań pieczonych. imbir i sos sojowy – nadają orientalny akcent w potrawach duszonych lub smażonych na woku.

fot. Dorsz czy miruna: zastosowanie/ Adobe Stock, Lsantilli

Reklama

Czytaj także:

Jaka ryba do ryby po grecku?

Czy łosoś jest zdrowy?

Świetny przepis na mirunę z piekarnika i z patelni