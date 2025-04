1 z 5

Dodatki do żywności – 5 bezpłatnych aplikacji na telefon!

Bezpłatna aplikacja Na Talerzu firmy Frosta, opracowana wspólnie z mgr inż. Joanną Gajdą-Wyrębek, kierownikiem Pracowni Oceny Substancji Dodatkowych do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. To interaktywna książka kucharska połączona z podręcznym słownikiem substancji dodatkowych. Intuicyjna wyszukiwarka wszystkich dodatków do żywności dostarcza użytecznych informacji o tym, jak powstają konkretne substancje, jak wyglądają, jaką funkcję pełnią w produkcie i jakie mają znaczenie. Dzięki „Na talerzu” można też stworzyć listę zakupów oraz przygotować menu na bazie ponad 1000 przepisów zawierających jedynie naturalne składniki.