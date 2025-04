Oregano, inaczej lebiodka, jest nie tylko naturalnym konserwantem potraw i przyprawą, która nadaje jedzeniu śródziemnomorskiego aromatu, ale też rośliną o właściwościach prozdrowotnych i wspierającą pracę układu pokarmowego. Mimo to nie jest zbyt popularna wśród Polaków, chociaż niemal każdy ma ją w kuchni.

Oregano jako naturalny wspomagacz trawienia

Regularne stosowanie oregano ma wiele prozdrowotnych właściwości, w tym pobudza wydzielanie śliny i kwasów w żołądku, a te wspomagają trawienie. W ziołolecznictwie przyprawa jest stosowana od dawna na bóle brzucha, niestrawność i biegunkę. Dosypywanie jej do jedzenia pozwala zapobiegać wzdęciom, ponieważ lebiodka działa rozkurczowo i rozluźniająco na mięśnie gładkie układu trawiennego.

Oregano ma dobroczynny wpływ na jelita i działa korzystnie na florę bakteryjną. Jak wynika z badań, może zmniejszyć stany zapalne w drogach pokarmowych. Badania na zwierzętach dowiodły m.in., że zmniejsza stany zapalne jelit. Dzięki posiadaniu właściwości bakteriobójczych oregano łagodzi objawy niektórych chorób pokarmowych.

Oregano to nie tylko przyprawa do pizzy. Wspiera metabolizmu i zmniejsza tłuszcz

Kolejną zaletą oregano jest to, że poprawia metabolizm tłuszczów. Jeden z głównych aktywnych składników olejku eterycznego oregano – karwakrol i tymol – wspiera nie tylko trawienie, ale może też przyspieszać spalanie kalorii. Pobudza wątrobę i drogi żółciowe do pracy oraz bierze udział w procesie termogenezy, czyli naturalnego wytwarzania ciepła przez organizm. Gdy produkujemy ciepło, zużywamy więcej energii, co może ułatwiać zmniejszenie masy ciała. Szczególnie jeśli ogólnie zdrowo się odżywiamy. Co ciekawe, dowiedziono też, że oregano może pomagać w zmniejszaniu tkanki tłuszczowej i obniżaniu poziomu „złego” cholesterolu (LDL). Ten temat wymaga jeszcze pogłębionych badań, który by to potwierdziły.

Jak stosować oregano na lepsze trawienie?

Jest kilka możliwości stosowania oregano, by wspierać pracę układu trawiennego:

przyprawa – dodawaj suszone oregano do potraw, pasuje do sałatek, zup, dań z pomidorami, cukinii, ziemniaków,

olejek eteryczny – może być stosowany doustnie, jednak po rozcieńczeniu, bardzo ostrożnie i najlepiej po konsultacji z lekarzem (olejek z oregano właściwości),

– może być stosowany doustnie, jednak po rozcieńczeniu, bardzo ostrożnie i najlepiej po konsultacji z lekarzem (olejek z oregano właściwości), napar z oregano – 1 łyżkę suszonego oregano zalej szklanką wrzątku, przykryj i zaparzaj pod przykryciem 10-15 minut, a następnie przecedź i pij. Można pić 3-4 razy dziennie, najlepiej około pół godziny przed posiłkiem, jeśli zależy nam na poprawie trawienia.

Warto wykorzystywać też świeże oregano jako dodatek do dań.

Na co uważać przy stosowaniu oregano?

Chociaż oregano jest ogólnie bezpieczną przyprawą i dobrze tolerowaną, to nie wszyscy mogą korzystać z jej dobrodziejstw. Olejku z oregano powinny unikać kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także chorzy na cukrzycę i osoby z chorobami układu pokarmowego i krążenia. Oczywiście przeciwwskazaniem do stosowania oregano w każdej formie jest uczulenie na roślinę.

Inne przyprawy wspierające trawienie

Istnieje wiele przypraw, które wspierają procesy trawienne. Należy do nich koper włoski. Poprawia przemianę materii przy wzdęciach. Polecany jest też kminek i mięta pieprzowa, która dodatkowo dzięki zawartości mentolu łagodzi bóle brzucha. Rośliną, która doskonale wspiera układ trawienny, jest kłącze imbiru. Pobudza wydzielenie soków trawiennych. Imbir stosowany w umiarkowanych ilościach łagodzi podrażnienia błony śluzowej żołądka i jelit. Popularne przyprawy wspomagające układ pokarmowy to: cząber, kolendra, cynamon i szałwia.

