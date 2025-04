Owsianka to jedno z najzdrowszych śniadań, aby było jeszcze korzystniejsze dla organizmu, nie może zabraknąć w jej składzie orientalnej przyprawy, której właściwości prozdrowotne zostały udowodnione.

Reklama

Owsianka z cynamonem – wsparcie dla jelit i serca

Połączenie owsianki z cynamonem to doskonały pomysł na jeszcze zdrowsze śniadanie. Cynamon to nie tylko zwykła przyprawa, nadająca potrawom specyficzny aromat, ale również kopalnia aktywnych związków, które mają szeroki wpływ na zdrowie. Jak pokazują badania, właściwości cynamonu są szerokie, a jego regularne zapewnia m.in.:

pomoc w regulowaniu poziom glukozy we krwi,

poprawę parametrów ciśnienia tętniczego,

obniżenie cholesterolu,

obniżenie poziomu trójglicerydów,

podnoszenie poziomu dobrego cholesterolu HDL.

Owsianka z kolei nawet bez cynamonu to źródło zdrowia. Nie bez powodu nazywana jest królową śniadań. Ceniona jest za bogactwo witamin (witaminy z grupy B), składników mineralnych (cynku, magnezu, selenu, miedzi) oraz błonnika. Lista zalet owsianki jest długa. To niektóre z nich:

owsianka to lekkostrawne śniadanie,

usprawnia pracę jelit, ponieważ jest bogata w błonnik pokarmowy,

spowalnia wzrost glukozy we krwi,

odżywia dobre bakterie w jelitach, które poprawiają odporność i nastrój,

utrzymuje długo uczucie sytości,

może zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego.

Płatki owsiane z cynamonem to superzdrowy duet, który powinien na stałe zagościć w jadłospisie.

Nocna owsianka z cynamonem – przepis

Jest wiele wariantów owsianki. Tutaj znajdziesz przepis na tzw. nocną owsiankę z cynamonem, którą przygotowuje się zazwyczaj wieczorem i zostawia na noc w lodówce. Po kilku godzinach płatki wchłaniają mleko i miękną, dzięki czemu tworzą kremową, smaczną konsystencję. Przepis sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy rano brakuje ci czasu na przygotowywanie posiłku.

Składniki:

pół szklanki płatków owsianych,

200 ml mleka lub napoju roślinnego bez cukru,

pół łyżeczki cynamonu,

garść borówek (ew. malin, truskawek),

kilka orzechów,

szczypta soli,

1 łyżeczka ksylitolu, erytrolu lub jeden banan do posłodzenia.

Przygotowanie:

Wymieszaj płatki owsiane z mlekiem, cynamonem, solą, włóż do pojemnika z pokrywką i schowaj do lodówki na minimum 3-4 godziny (może być na noc) Po wyjęciu dodaj rozgniecionego lub pokrojonego w plastry banana, orzechy i wymieszaj. Podawaj owsiankę ze świeżymi owocami, np. borówkami, malinami, truskawkami.

Źródła:

Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman CI, Phung OJ. Cinnamon use in type 2 diabetes: an updated systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2013 Sep-Oct;11(5):452-9. doi: 10.1370/afm.1517,

Nwachukwu ID, Devassy JG, Aluko RE, Jones PJ. Cholesterol-lowering properties of oat β-glucan and the promotion of cardiovascular health: did Health Canada make the right call? Appl Physiol Nutr Metab. 2015 Jun;40(6):535-42. doi: 10.1139/apnm-2014-0410.

Czytaj także: