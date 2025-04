Wzbogacanie kawy różnymi, mniej lub bardziej oryginalnymi składnikami nie jest już niczym nowym. To połączenie może jednak zaskakiwać.

Czym jest tahini i jakie ma właściwości?

Pasta tahini powstaje ze zmielonych prażonych ziaren sezamu. Jest popularna w kuchni bliskowschodniej i azjatyckiej. Ma lekko orzechowy smak z odrobiną goryczy, i gładką lekkotłustą konsystencję. Ta sezamowa pasta ma wiele walorów zdrowotnych i jest bogactwem skoncentrowanych składników odżywczych, z których warto skorzystać.

obniża poziom „złego” cholesterolu (LDL) i wspiera pracę serca, pomaga kontrolować ciśnienie krwi,

wspiera pracę jelit,

działa przeciwzapalnie,

wspomaga działanie układu nerwowego,

wspiera odporność,

wpływa pozytywnie na pracę tarczycy,

może działać przeciwnowotworowo,

pomaga zachować zdrowe kości i zęby,

chroni komórki przed stresem oksydacyjnym,

jest źródłem białka, zdrowych tłuszczów i innych składników odżywczych.

Prozdrowotne działanie tahini wynika z bogactwa zawartych w sezamie składników, w tym:

silnych przeciwutleniaczy (jak sezamol i sezamina),

białka roślinnego,

błonnika,

korzystnych dla układu krążenia nienasyconych kwasów tłuszczowych,

składników mineralnych (żelazo, wapń, magnez, miedź, fosfor, selen, cynk),

witamin (głównie witamin z grupy B).

Należy wspomnieć, że ze względu na wysoką zawartość tłuszczów, pasta tahini jest kaloryczna (duża łyżka to 89 kcal). Jest stosowana jednak w ograniczonej ilości. Osoby uczulone na sezam nie powinny jej spożywać.

Kawa z tahini. Duet idealny?

Dodanie tahini do kawy może wydawać się nietypowe, ale to jeden z największych trendów wśród zwolenników zdrowego stylu życia. Masło sezamowe warto dodać do kawy przede wszystkim z powodów zdrowotnych wymienionych wyżej, ale nie tylko.

Tahini nada kawie kremową konsystencję . Można stosować ją zamiast śmietanki, która ma mniej wartości odżywczej.

. Można stosować ją zamiast śmietanki, która ma mniej wartości odżywczej. Dzięki zawartości tłuszczów i białka , tahini pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. W rezultacie działanie kofeiny rozkłada się w czasie, co zapobiega gwałtownemu skokowi pobudzenia i szybkiemu spadkowi.

W rezultacie działanie kofeiny rozkłada się w czasie, co zapobiega gwałtownemu skokowi pobudzenia i szybkiemu spadkowi. Tahini powoduje uczucie sytości .

. Kawa z tą pastą działa korzystnie na układ pokarmowy.

Jak przygotować kawę z tahini?

Przygotowanie kawy z masełkiem sezamowym jest banalne. Wystarczy, że dodasz do ulubionej kawy 1-2 łyżeczek tahini i dobrze wymieszasz (możesz użyć spieniacza do mleka). Pastę dostaniesz bez problemu w większości supermarketów. Jeśli chcesz podkręcić smak napoju lub dodać mu słodyczy, to skorzystaj z dodatków, takich jak cynamon, kardamon, kakao, miód lub syrop klonowy.

Smak sezamu doskonale komponuje się z napojami roślinnymi o zbożowym aromacie - zamiast zwykłego mleka można wykorzystać napój owsiany, sojowy lub migdałowy. Z tym egzotycznym dodatkiem bez przeszkód przyrządzisz zarówno klasyczną czarną kawę, jak i latte.

