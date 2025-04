Fot. Fotolia

Żelazo - bardzo ważny pierwiastek

Żelazo (Fe) jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedobór tego pierwiastka jest najczęstszym i najbardziej powszechnym zaburzeniem żywieniowym na świecie. Dotyczy on przede wszystkim kobiet i dzieci w krajach rozwijających się, ale jest również jedynym niedoborem żywieniowym osiągającym znaczący rozmiar w krajach uprzemysłowionych. Szacuje się, że nawet co piąta kobieta znajduje się w grupie ryzyka, zagrożonej niedoborem żelaza.

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny, prawidłowym transporcie tlenu w organizmie oraz zmniejszaniu uczucia zmęczenia i znużenia. Niedobory tego pierwiastka prowadzą do niedokrwistości, zwanej także anemią.

Niedobór żelaza osiąga skalę epidemii

Pomimo rozwoju naukowego i gospodarczego, niedobór żelaza pozostaje bardzo istotnym problemem zdrowia publicznego. Zdaniem ekspertów WHO ma on charakter epidemii. Organizacja szacuje, że na niedokrwistość, której przyczyną w wielu przypadkach jest niedobór żelaza, cierpi aż 2 miliardy osób. Stanowi to ponad 30% populacji świata.

Specjaliści WHO zwracają uwagę, że niedobór żelaza i anemia związane są nie tylko z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. Ich zdaniem wpływają także na zmniejszenie wydajności w pracy, a co za tym idzie są przeszkodą w rozwoju społeczeństw i przyczyniają się do poważnych strat ekonomicznych.

Przytoczone dane epidemiologiczne WHO w znacznym stopniu dotyczą krajów zmagających się z niedostatkami żywności. Jednak niedobór żelaza jest także istotnym problemem na obszarach rozwiniętych, gdzie inne formy niedożywienia zostały już w zasadzie wyeliminowane. Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) podaje, że niedobór żelaza jest najczęstszym zaburzeniem żywieniowym i najważniejszą przyczyną anemii w Stanach Zjednoczonych.

Na niedobór żelaza najbardziej narażone są kobiety. Problem dotyczy zwłaszcza kobiet w ciąży, nastolatek, sportsmenek oraz obficie miesiączkujących. Warto wiedzieć, że w czasie menstruacji kobieta traci około 40 mg żelaza.

Niedobór żelaza - skutek złej diety?

Za niedobór żelaza odpowiada także nieprawidłowo zbilansowana dieta. Współczesne sposoby przygotowywania posiłków coraz częściej prowadzą do utraty najważniejszych pierwiastków i witamin. Żywność wysoko przetworzona jest nierzadko uboga w najważniejsze dla ludzkiego organizmu składniki odżywcze odgrywające istotną rolę w procesach krwiotwórczych. Rośnie też popularność diet odchudzających oraz wegetarianizmu. Wszystko to wpływa na mniejsze spożycie produktów, które są ważnym źródłem żelaza.

WHO rekomenduje suplementację żelaza jako jedno z działań, które pozwala ograniczać występowanie niedoboru żelaza i niedokrwistości. Suplementacja tego pierwiastka zalecana jest przede wszystkim kobietom w ciąży i obficie miesiączkującym, ale też wegetarianom oraz osobom aktywnie poddawanym chemioterapii.

Żelazo jest jednym z najsłabiej wchłanianych pierwiastków. Dotyczy to zarówno żelaza pochodzącego z pokarmów, jak i z produktów starszej generacji. Dlatego warto sięgać po nowoczesne suplementy diety.

