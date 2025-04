Fot. Fotolia

W poprawie wydolności fizycznej i umiejętności ruchowych pomocne okazują się nie tylko odpowiednie plany treningowe i pełne zaangażowanie w ich wykonywaniu. Podstawą zawsze powinny być odpowiednie składniki odżywcze, które umożliwiają realizację wybranej sportowej aktywności na wysokim poziomie. Bogactwo takich substancji odnaleźć można w np. kurzych jajach, które od wieków uważane są za najbardziej wartościową żywność.

Cholina - ważna dla zdrowia mózgu

Przygodę ze sportem często weryfikuje wynik pierwszego starcia z własnymi ograniczeniami fizycznymi. Niezależnie od wyjściowego stopnia wytrenowania, warto wiedzieć, że takie trudności pojawią się prędzej, czy później. To, czy zostaną przezwyciężone zależy tylko od charakteru człowieka, a co za tym idzie siły ludzkiego mózgu.

– "Dokonując dobrych wyborów żywieniowych, można świadomie wspierać jego działanie poprzez zapobieganie powstawania stanów zapalnych w organizmie oraz poprzez pozytywne oddziaływanie na funkcje poznawcze. Utrzymanie sprawności własnego mózgu przez długie lata możliwe jest dzięki obecności choliny w codziennym jadłospisie" – podkreśla Katarzyna Biłous, konsultant marki Farmio, dietetyk, ekspert ds. żywienia sportowców, założycielka poradni DietoVita. Bardzo duże ilości tego składnika odnaleźć można w kurzych jajach – w 100 g jest aż 251 mg choliny.

Im więcej się ruszasz, tym więcej białka potrzebujesz

Poprawa sprawności fizycznej nierozerwalnie wiąże się ze zmianą masy ciała. W zależności od intensywności treningów oraz prawidłowych strategii żywieniowych, tkanka tłuszczowa którą spalamy, stopniowo zastępowana jest przez tkankę mięśniową. Dlatego wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej rośnie konieczność spożywania białka w większej ilości.

– "Osoby o niskiej aktywności fizycznej powinny spożywać 0,8 g białka na każdy kilogram swojej wagi codziennie, a wyczynowi sportowcy już 1,6 do 1,8 grama białka. Oprócz ilości liczy się również jakość spożywanych protein" – mówi konsultant Farmio.

Obecność dużej ilości leucyny, determinantu procesu tworzenia tkanki mięśniowej, zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie organizmu podczas kształtowania nowej sylwetki oraz regeneracji mięśni po treningu.

Co więcej, pełnowartościowe białko jaja na dłużej pozostawia uczucie sytości, dzięki czemu możliwa jest redukcja masy ciała w okresie przygotowawczym przed naprawdę intensywnym planem treningowym.

Wybieraj produkty najwyższej jakości

– "Warto pamiętać, że na nasze zdrowie i poziom sprawności fizycznej wpływ ma nie tylko odpowiedni skład i zbilansowanie naszych posiłków, ale również jakość produktów, których użyjemy do ich przygotowania. Szczególnie osoby dbające o dobrą kondycję powinny dokonywać codziennych wyborów produktów spożywczych z myślą o konsekwencjach, jakie mogą ze sobą nieść" – podkreśla Katarzyna Biłous.

Warto wybierać produkty spożywcze dobrej jakości, ze sprawdzonego źródła, przebadane, prawidłowo i czytelnie oznaczone. W ostatnim czasie media alarmują o różnych przypadkach nieprawidłowości w hodowli zwierząt, w tym nadużywaniu antybiotyków. Środki te niewłaściwie stosowane mogą przenikać, np. do jaj powodując różne negatywne skutki, przede wszystkim antybiotykoodporność. W razie zachorowania antybiotykoodporność z jednej strony powoduje zmniejszenie możliwości walki z chorobotwórczymi patogenami, a z drugiej znacznie wydłuża czas rekonwalescencji.

Skutkiem jest duże osłabienie organizmu, przerwa w treningach oraz spadek długo wypracowywanej sprawności fizycznej. Świadomość takich konsekwencji powinna zachęcić osoby aktywne fizycznie do sprawdzania, czy producenci żywności wdrożyli odpowiednie systemy kontroli, które weryfikują brak tego typu zanieczyszczeń w produktach.

