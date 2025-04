Zdrowotne właściwości rzeżuchy

Rzeżucha jest źródłem witamin z grupy B, witaminy E, C i beta- karotenu. Zawiera też wapń, magnez, chrom, potas oraz duże ilości jodu, dzięki czemu pozytywnie wpływa na pracę tarczycy oraz na przemianę materii. Rzeżucha ma właściwości obniżające stężenie cukru we krwi, dlatego zaleca się ją osobom chorym na cukrzycę. Ponadto oczyszcza organizm, wspomaga trawienie oraz działa moczopędnie. Dzięki dużej zawartości związków siarki, które nadają jej charakterystyczny zapach, wpływa pozytywnie na wzrost i wygląd włosów. Poprawia także stan skóry oraz paznokci, które często są osłabione po zimie. Właściwości rzeżuchy zostały docenione w diecie strukturalnej, w której przyznano jej aż 4 gwiazdki!

Wyhoduj własną rzeżuchę!

Nie ma chyba innej roślinki, którą tak łatwo można wyhodować na okiennym parapecie. Nasiona rzeżuchy kupisz bez problemu w każdym sklepie ogrodniczym, a nawet w supermarkecie. Rzeżucha do wzrostu nie wymaga szczególnego podłoża i rolę ziemi doskonale pełni zwykła wata lub lignina. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to regularne podlewanie. Tak wiec do dzieła! Oto wskazówki, jak samodzielnie wyhodować rzeżuchę:

Półmisek lub miskę o płaskim dnie wyłóż sporym kawałkiem waty. Watę zwilż delikatnie zimną wodą, a następnie przyciśnij wilgotną watę dłonią, aby stała się bardziej zwarta. Na watę wysyp nasiona rzeżuchy równomiernie po całej powierzchni. Skrop delikatnie nasiona wodą przy pomocy spryskiwacza lub zanurzając dłoń w wodzie i pozwalając, aby krople swobodnie skapywały na nasiona. Postaw rzeżuchę na parapecie w słonecznym miejscu i regularnie podlewaj. Nasiona powinny być zawsze zwilżone, ale nie powinny stać w wodzie. Po 7-10 dniach rzeżucha powinna osiągnąć wysokość kilku centymetrów i nadawać się do spożycia.

Rzeżuchę można również wyhodować wykorzystując specjalny zestaw do hodowania kiełków, który składa się z pojemnika na wodę, kilku nakładanych na siebie tacek i pokrywki.

Jedz rzeżuchę na co dzień!

Gdy uda ci się wyhodować piękny pęk zielonej rzeżuchy, dodawaj ją do swoich posiłków nie tylko w okresie Wielkanocy. Wykorzystaj rzeżuchę jako element wiosennych sałatek, past kanapkowych (np. pasty jajecznej), jako przybranie do kanapek lub skorzystaj z jednego z poniższych przepisów.

Pasta z białej fasoli, rzeżuchy i pestek dyni

Składniki na 6-8 porcji:

- 1 puszka białej fasoli,

- ½ cytryny,

- garść pestek dyni,

- garść rzeżuchy,

- sól, pieprz,

- 3 łyżki oliwy z oliwek,

- ewentualnie ½ ząbka czosnku.

Fasolę odsącz na sicie i wsyp do miski. Dodaj sok wyciśnięty w połowy cytryny, sól, pieprz, oliwę i ewentualnie ½ ząbka czosnku. Zmiksuj wszystko przy pomocy blendera lub malaksera. Następnie dodaj do pasty pestki dyni i rzeżuchę i dobrze wymieszaj. Pastę podawaj z chrupiącym pieczywem – pełnoziarnistymi grzankami, macą, solrutą lub chrupkim chlebem.

Wykwintna jajecznica z wędzonym łososiem i rzeżuchą

Składniki na 2 porcje:

- 4 duże jajka,

- duża garść rzeżuchy,

- cebulka dymka,

- 2 plastry wędzonego łososia,

- masło do smażenia jajecznicy,

- sól, pieprz.

Posiekaj dymkę i rzeżuchę. Wędzonego łososia pokrój na nieduże kawałki. Jajka wbij do miski, dodaj sól, pieprz i rozmieszaj widelcem. Następnie dodaj dymkę, rzeżuchę i łososia i wszystko wymieszaj. Postaw patelnię na małym ogniu i roztop kawałek masła. Wylej masę jajeczną na patelnię i smaż jajecznicę powoli, odrywając kawałki usmażonego jajka od dna patelni przy pomocy drewnianej łyżki. Jajecznica jest gotowa, gdy jajka są prawie całkowicie ścięte. Jajecznica świetnie smakuje z ciemnym pieczywem z odrobiną masła i plasterkami pomidora.