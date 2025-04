fot. Fotolia

Po jakie zielone warzywa warto sięgnąć?



Do warzyw zielonych zaliczamy m.in.: brokuły, szpinak, kapustę, karczochy, ogórek, natkę pietruszki, rzeżuchę, koperek i szczypiorek.

Brokuły mają więcej witaminy C niż cytrusy!



Brokuły są bogate w witaminy: A, B 1, B 2, oraz C. Ku zaskoczeniu wielu osób mają więcej witaminy C niż owoce cytrusowe. Zawierają też mikroelementy, m.in.: fosfor, wapń, magnez i żelazo. Spożywając to warzywo, wzmacniamy układ odpornościowy, kości i regenerację tkanek.

Brokułów nie powinno się gotować za długo, by nie pozbawiać ich cennych składników.

Szpinak – zdrowy, ale nie dla każdego!



Szpinak to skarbnica witamin i minerałów: A, C, E, K, witamin z grupy B oraz żelaza i manganu. Doskonale sprawdza się na surowo w leczeniu anemii, ze względu na duże zawartości żelaza i kwasu foliowego. Zalecany jest chorym z nadciśnieniem i problemami z trzustką, gdyż reguluje odkładanie tłuszczu w organizmie i odciąża serce.

Niestety, nie wszyscy mogą spożywać szpinak. Odradza się go chorującym na nerki, żołądek, reumatyzm i artretyzm, ponieważ hamuje wchłanianie wapnia.

Wszechstronne zastosowanie kapusty



Kapusta ma szerokie zastosowanie. Jej liście można wykorzystywać do okładów na skórę, gdyż przyspiesza regenerację ran. Leczy też bóle głowy, stawów, mięśni oraz obniża temperaturę ciała. Dzięki dużej zawartości siarki korzystnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci.

Sok z kapusty jest źródłem witamin: C, E, A oraz B 1 i B 2, a także przyspiesza procesy trawienne i pomaga w leczeniu wrzodów.

Karczochy na ból brzucha



Innym mniej popularnym zielonym warzywem są karczochy. Zawierają dużo witaminy C oraz witamin z grupy B. Ich korzystne działanie to m.in. obniżanie cholesterolu i odtruwanie organizmu. Zapobiegają zgadze, nudnościom i bólom brzucha.

Ogórek – dla odchudzających się



Ogórek jest niskokaloryczny, gdyż składa się głównie z wody. Dzięki niemu możemy nawodnić organizm i jednocześnie oczyścić go z toksyn. Zalecany jest osobom odchudzającym się, z chorobami nerek i wątroby.

Szczypiorek, natka pietruszki, koperek i sałata – witaminy bez kalorii



Te drobne warzywa warto dodać do sałatki czy kanapki, gdyż korzystnie wpływają na nasz organizm, nie dostarczając przy tym kalorii.

Szczypiorek zawiera dużo witaminy C i witamin z grupy B, a także potas, wapń, magnez i karoten. Pobudza trawienie i zwiększa apetyt, dlatego zaleca się go dodawać do posiłków dla niejadków.

zawiera dużo witaminy C i witamin z grupy B, a także potas, wapń, magnez i karoten. Pobudza trawienie i zwiększa apetyt, dlatego zaleca się go dodawać do posiłków dla niejadków. Koperek wpływa na pracę układu trawiennego – stymuluje wydzielanie soków trawiennych, hamuje rozwój szkodliwej mikroorganizmów w jelitach. Dzięki dużej ilości potasu wzmacnia również układ krążenia. Warto posypywać nim zupy, ziemniaki i sosy.

wpływa na pracę układu trawiennego – stymuluje wydzielanie soków trawiennych, hamuje rozwój szkodliwej mikroorganizmów w jelitach. Dzięki dużej ilości potasu wzmacnia również układ krążenia. Warto posypywać nim zupy, ziemniaki i sosy. Natka pietruszki jest bogatym źródłem wapnia, magnezu, żelaza i kwasu foliowego. Co istotne, ułatwia przyswajanie żelaza i odtruwa organizm, gdyż działa moczopędnie.

jest bogatym źródłem wapnia, magnezu, żelaza i kwasu foliowego. Co istotne, ułatwia przyswajanie żelaza i odtruwa organizm, gdyż działa moczopędnie. Sałatę zaleca się dodawać do kanapek czy sałatek. Najlepiej wybierać masłową lub rzymską – mają najwięcej cennych witamin. Korzystny wpływ sałaty na organizm to: obniżanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi oraz usuwanie toksyn.

Jakie dania można przygotować z zielonych warzyw?



Krem z brokułów



Na początku ugotuj bulion (ok. 1,5 litra). Następnie dodaj cebulę, marchewkę, pietruszkę, brokuły, przyprawy. Miękkie warzywa zmiksuj, żeby powstał gęsty krem. Zupę można podawać z groszkiem ptysiowym lub grzankami.

Sałatka z fasolką szparagową i tuńczykiem



Zaczynamy od obrania fasolki i pokrojenia dłuższych strąków. Gotujemy jajka na twardo. Następnie kroimy wszystkie składniki sałatki: pomidora, czosnek, cebulę, jajko. Dodajemy ugotowaną fasolkę i rozdrobnionego tuńczyka. Dosypujemy swoje ulubione przyprawy.

Pierogi ze szpinakiem



Najpierw przygotowujemy ciasto na pierogi: mąkę łączymy z solą, jajkiem i powoli dolewamy wodę do uzyskania jednolitej masy.

Farsz: świeży szpinak myjemy i gotujemy przez kilka minut, mrożony zaś smażymy od razu na patelni. Dodajemy do niego czosnek i przyprawy do smaku. Na koniec łączymy go z serem fetą.

Formujemy pierożki i gotujemy aż ciasto będzie miękkie.

