Dlaczego warto wzbogacić swoją dietę w kiwi?



Kiwi jest jednym z tych owoców, które są niskokaloryczne, a dodatkowo dostarczają wielu niezbędnych substancji odżywczych, np.:

witaminę C – porcja kiwi pokrywa połowę jej dziennego zapotrzebowania, dzięki czemu wzmacnia układ odpornościowy, pomaga w walce ze stresem i zatrzymuje procesy starzenia się;

witaminę E – owoc kiwi jest bogatym źródłem tego przeciwutleniacza, dzięki czemu usuwa wolne rodniki, podnosi odporność organizmu i pomaga obniżać poziom cholesterolu;

kwas foliowy – pokrywa 10% zalecanego dzienne spożycia, dlatego warto jeść kiwi w okresie ciąży, by zapobiec wadom rozwojowym dziecka;

magnez – dwa owoce kiwi dostarczają 30 mg magnezu, co korzystnie wpływa na przewodzenie impulsów nerwowych i pracę mięśni;

potas – jest idealnym źródłem tego składnika mineralnego, zawiera go więcej niż banan. Spożywanie kiwi zapewnia równowagę w organizmie i stopniowo uwalnia energię podczas wykonywania ćwiczeń;

cynk – odpowiada za zdrową skórę, włosy i paznokcie. U mężczyzn zwiększa produkcję testosteronu;

luteinę – chroni oczy przed uszkodzeniami i zapobiega ślepocie;

błonnik – dwa owoce kiwi zawierają więcej błonnika niż cała miska otrębów zbożowych. Dzięki nim możemy pobudzić trawienie, obniżyć poziom cholesterolu i zadbać o zdrowe serce.

Dużą zaletą kiwi jest jego niski indeks glikemiczny, dzięki czemu mogą go jeść diabetycy i osoby odchudzające się.

W jakiej postaci możemy jeść kiwi?



Kiwi możemy spożywać samo jako smaczną i zdrową przekąskę. Jeśli chcemy urozmaicić deser, pokrojone owoce można wymieszać z jogurtem, śmietaną lub mlekiem.

Kiwi wykorzystuje się również do ozdabiania ciast i ciasteczek oraz dodaje do sałatek (zawarta w nim witamina C zapobiega ciemnieniu np. jabłek czy bananów).

Przepis na odżywczy koktajl z kiwi



Składniki:

1 szklanka wody,

125 ml cukru pudru,

świeże liście mięty,

3 kiwi,

2-3 cytryny,

woda gazowana.

Sposób przygotowania:

W garnku zagotować wodę i rozpuścić w niej cukier puder. Zdjąć z ognia i dodać liście mięty. Odstawić na 20 minut. W tym czasie obrać kiwi i pokroić je na kawałki. Zmiksować do konsystencji puree. Zmieszać z przygotowaną wodą z miętą. Odstawić do lodówki do czasu wystygnięcia. Wycisnąć sok z cytryn i dodać go do powstałego syropu. Tak przygotowany syrop wlać do szklanki z gazowaną wodą. Podawać z plasterkiem kiwi.

