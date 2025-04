Figi prawdopodobnie przybyły do nas z Azji Mniejszej. Obecnie uprawiane są na terenach śródziemnomorskich.Wybierając się na wakacje, np. do Grecji, Włoch, Chorwacji, Turcji, warto skorzystać z możliwości skosztowania świeżych fig. W Polsce bardzo trudno je kupić – tutaj przez większość roku możemy cieszyć się jedynie suszonymi figami.

Kupując suszone figi pamiętajmy, że powinny być miękkie. Nie musi nas niepokoić biały nalot na owocach – nie jest to pleśń, a cukier będący sygnałem, że owoce są wilgotne, soczyste i miękkie.

Figi zawierają witaminy: C, B 1 , B 2 , B 6 , PP, a także prowitaminę A. Są również bogate w składniki mineralne, takie jak: żelazo, wapń, fosfor, magnez. Dzięki dużej zawartości żelaza, figi skutecznie pomagają w walce z anemią.

Spośród wszystkich roślin, figi są najbogatsze w wapń – w 100 gramach owoców jest go tyle, co w szklance mleka; jego działanie wzmacnia obecny w owocach fosfor. Nie dziwi więc, że zaleca się je osobom mającym problemy z osteoporozą.

Dzięki zawartości magnezu redukują stres; co więcej owoce te wzmacniają serce, naczynia wieńcowe, zapobiegają nowotworom – zwłaszcza jelit i piersi.

Jeśli masz podwyższony cholesterol, figi pomogą ci obniżyć jego poziom we krwi. Natomiast te gotowane w mleku, uśmierzą ból gardła i pomogą zwalczyć kaszel.

Owoce figowca działają wzmacniająco i antybakteryjnie, dlatego zaleca się picie herbatki figowej dla wzmocnienia odporności. Co ciekawe, mogą okazać się również pomocne walczącym z paleniem papierosów.

Nie tylko owoce figowca, ale cała roślina ma szereg właściwości leczniczych, np. sok z figowca wypływający po „zranieniu” kory, pomaga leczyć rany, a nalewka z liści fig zalecana jest dla osób mających astmę, gdyż zmniejsza duszności.

Dowiedziono naukowo, że figi pobudzają nasze zmysły. Nie na próżno uważa się je za symbol dobrobytu i płodności. Mężczyźni mający problemy z erekcją, powinni sięgnąć po ten afrodyzjak – figi bowiem zawierają aminokwasy zwiększające popęd seksualny i poprawiające wytrzymałość podczas stosunku.

Suszone figi to idealna zdrowa przekąska, która zastąpi niezdrowe słodycze, a jednocześnie - dzięki zawartości cukrów prostych, da zastrzyk energii. Dodatkowo, dzięki zawartości witaminy B6 oraz potasu, figi są zalecane w okresach zmęczenia, znudzenia i stresu.

100 g suszonych fig zawiera dość dużo kalorii – jedna figa ma około 47 kcal (249 kcal/100 g).

Świeże owoce fig oczywiście mają mniej kalorii – 74 kcal na 100 gram.

Suszone figi mają najwyższą zawartość błonnika pokarmowego, jaką można znaleźć w owocach. Dzięki temu wspomagają pracę jelit, zapobiegają zaparciom i co więcej – pełnią rolę środka łagodnie przeczyszczającego.

Należy jednak pamiętać, że zawierają dużo cukrów (do 75% figi stanowi glukoza i fruktoza), dlatego chorzy na cukrzycę powinni ograniczać te owoce i spożywać je z produktami o niskim indeksie glikemicznym, gdyż same figi mogą powodować dość duże wahania stężenia glukozy we krwi.

Używaj suszonych fig do ciast, kompotów, deserów, dodawaj je do herbat. Niech będą dla ciebie zamiennikiem kalorycznych przekąsek, takich jak batony czy orzeszki ziemne. Zaś świeże owoce możesz wykorzystać na konfitury i dżemy, albo podawać jako przystawkę z serem typu camembert.

Ponadto figi mają zastosowanie w przemyśle alkoholowym – dodaje się je do piwa, wytwarza się z nich wina, a z liści figowca robi się nalewki mające walory smakowe, a także medyczne.

Warto więc wprowadzić te śródziemnomorskie owoce do swojego codziennego menu, bo na pewno nie okaże się to figą z makiem dla zdrowia i samopoczucia.

