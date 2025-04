Fot. Fotolia

Jakie witaminy i składniki odżywcze zawierają brokuły?

Nazwa brokuł wywodzi się od włoskiego słowa broccoli, oznaczającego dawniej delikatny, młody pęd roślin kapustnych. Ze względu na bogactwo zawartych w nim składników odżywczych, został okrzyknięty „królem warzyw”. Róże brokułu charakteryzują się wysoką zawartością białka, witamin, soli mineralnych oraz błonnika, a spożywanie około 150 g brokułów zaspokaja dziennie zapotrzebowanie człowieka na witaminy A, B1 oraz C.

Brokuły zawierają wiele cennych pierwiastków wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu:

wapń,

magnez,

fosfor,

żelazo,

potas.

Zawarty w nich sulforafan pobudza produkcję enzymów, które pomagają chronić naczynia krwionośne, zmniejszając ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Jest także przydatny w procesie oczyszczania organizmu z toksyn i zapobiega przeziębieniom.

Jego regularne spożywanie obniża ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych płuc i układu trawiennego.

Z uwagi na wysoką zawartość potasu przy jednoczesnej niskiej zawartości sodu, brokuł jest polecany osobom cierpiącym na choroby serca i nerek. Może być też bez większych ograniczeń spożywany przez cukrzyków, ponieważ węglowodany występują w nim w małej ilości.

Brokuły - jak je zdrowo przyrządzać?

Brokuł to warzywo nie tylko niezwykle zdrowe, lecz także bardzo smaczne. Warto wiedzieć, że do jedzenia poza różami nadają się również łodygi. Jednak, aby brokuł nie stracił podczas obróbki termicznej swoich dobroczynnych właściwości, należy wiedzieć, jak należy się z nim obchodzić.

Jednym z najzdrowszych sposobów na przyrządzenie brokułów jest gotowanie ich na parze. Wystarczą 3-4 minuty, aby uzyskać wyjątkowy smak i zachować wszelkie wartości odżywcze.

Inną metodą, którą z powodzeniem możemy zastosować w domowym zaciszu, jest gotowanie w wodzie – wystarczy dodać do niej odrobinę soli i soku z cytryny. Po 2-5 minutach gotowania są już idealnym składnikiem naszych dań, sałatek czy zup. Ugotowane brokuły powinny być al dente, czyli lekko twardawe, chrupiące.

