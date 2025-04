Wiele osób twierdzi, że po wyciśnięciu sok z buraka powinien odstać, bo tylko wtedy będzie wartościowy. Niektórzy idą jeszcze o krok dalej i szerzą przekonanie, że świeży sok z buraków to trucizna. Czy to prawda? Sprawdziłyśmy, co dzieje się w soku z buraka po jego wytłoczeniu i odstawieniu i czy faktycznie lepiej nie pić go świeżo po wyciśnięciu.

W wielu przepisach na sok z buraka i na stronach wychwalających właściwości prozdrowotne soku z buraka i wartości w soku z kiszonych buraków możesz przeczytać, że powinien on odstać po wyciśnięciu, bo "świeży sok z buraka to trucizna". Nie ma to jednak potwierdzenia w nauce. Nie ma większego sensu zostawiać soku z buraka, żeby odstał. Sprawdźmy, skąd wzięło się przekonanie, że powinno się tak robić.

Sok z buraka musi odstać, by był łagodniejszy dla żołądka - MIT

Wiele osób nie może pić soku z buraków, bo powoduje on u nich problemy żołądkowe i jelitowe. Po wypiciu soku z buraka pojawiają się u ciebie bóle brzucha lub biegunki? Niestety, odstawienie soku nie pomoże. Buraki są bogate w FODMAP, czyli fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i alkohole wielowodorotlenowe. Oznacza to, że u osób wrażliwych (np. z zespołem jelita drażliwego) mogą powodować wzdęcia, biegunki, zaparcia i inne dolegliwości. Po prostu wzdęcia i gazy to jeden ze skutków ubocznych picia soku z buraków.

Jeśli odczuwasz te objawy po wypiciu soku z buraków, możesz zmniejszyć jego dawkę lub rozcieńczyć sok wodą. Nie licz jednak na to, że odstawienie go wyciśnięciu pomoże.

Sok z buraka musi odstać by nie powodował gazów - półMIT

Świeżo wyciśnięty sok z buraków (ale też wszystkich innych warzyw) faktycznie jest napowietrzony. Połykanie powietrza może przyczyniać się do zwiększonego wydzielania gazów. Odstawienie soku po wyciśnięciu, by opuściły go gazy, może więc teoretycznie pomóc. Tylko teoretycznie, powietrza w świeżym soku nie jest dużo. Nie warto zaprzątać sobie tym głowy.

Sok z buraka musi odstać, by wątroba poradziła sobie z jego strawieniem - MIT

Kolejny mit związany z piciem świeżego soku z buraka odnosi się do pracy wątroby. Niektóre (niewiarygodne) źródła podają, że wątroba może mieć problem z metabolizmem świeżego soku z buraków i lepiej odczekać. W tym twierdzeniu trudno doszukać się nawet ziarna prawdy.

Sok z buraka musi odstać, by organizm nie doznał szoku - MIT

Niektóre strony internetowe straszą piciem świeżego soku z buraka, gdyż rzekomo może powodować on szok dla organizmu. Piszą, że „to zbyt duża bomba energetyczna dla organizmu". Ciężko zdefiniować, o jaki szok dokładnie im chodzi.

Jeśli nigdy nie jesz warzyw i owoców, a nagle wypijesz świeży szok z buraka, twój organizm faktycznie może być w szoku, ale tym pozytywnym. Nie musisz przyzwyczajać swojego ciała na dawkę witamin i minerałów. Jedyny „szok”, jakiego może on doznać może być związany z wysoką zawartością wspomnianych już FODMAP. Może objawić się to gwałtownym wypróżnieniem lub wzdęciami.

Świeży sok z buraków to trucizna - MIT

Niektóre portale internetowe idą o krok dalej i nazywają świeży sok z buraków trucizną. To oczywiście nieprawda, a czas, który upływa od wyciśnięcia soku z buraków do jego wypicia, nie ma znaczenia przy decyzji, czy sok z buraków będzie dla ciebie zdrowy. Oczywiście są pewne osoby, które mają jasne przeciwwskazania do picia soku z buraków:

alergia na buraki,

konieczność stosowania diety ubogopotasowej (np. przy niewydolności nerek),

konieczność stosowania ścisłej diety ubogoszczawianowej.

W tych przypadkach można nawet zaryzykować stwierdzenie, że sok z buraków to dla nich "trucizna". To jednak wyjątkowe i dość rzadkie przypadłości zdrowotne. Osoby z wymienionymi przeciwwskazaniami nie powinny pić soku buraczanego w żadnej formie, nie tylko tego świeżego.

fot. Sok z buraka po wyciśnięciu/ Adobe Stock, Pixel Shot

Gdy odstawisz świeżo wyciśnięty sok z buraka, możesz spodziewać się zachodzenia następujących procesów:

Na soku pojawi się piana . To wydzielające się powietrze i gazy, które dostały się do soku w czasie wyciskania.

. To wydzielające się powietrze i gazy, które dostały się do soku w czasie wyciskania. Sok może delikatnie zmienić kolor . To naturalny proces wynikający z utleniania i pozbywania się gazów. Odstawiony sok z buraka może zrobić się ciemniejszy.

. To naturalny proces wynikający z utleniania i pozbywania się gazów. Odstawiony sok z buraka może zrobić się ciemniejszy. Sok może się rozwarstwić . To też naturalny proces. Na górze soku może zbierać się miąższ i elementy błonnika. Nie przejmuj się tym. Wystarczy, że przed spożyciem zamieszasz sok łyżką.

. To też naturalny proces. Na górze soku może zbierać się miąższ i elementy błonnika. Nie przejmuj się tym. Wystarczy, że przed spożyciem zamieszasz sok łyżką. Mogą zachodzić procesy utleniania. To już raczej niewidoczny proces. Elementy soku poddane działaniu powietrza i światła zaczynają się utleniać. To normalne reakcje, jednak powodują one powolny zanik właściwości niektórych substancji.

Sok z buraka wypij najlepiej zaraz po wyciśnięciu. Nie odstawiaj go specjalnie, nie ma to sensu. Sok możesz przygotować też do późniejszego spożycia. Jeśli to dla ciebie wygodniejsze możesz wycisnąć sok z buraków i go odstawić. To jednak wcale nie konieczność, by czerpać z soku z buraków wartości prozdrowotne. Czas, jaki upływa od wyciśnięcia soku z buraków do jego spożycia, nie ma dużego znaczenia. Dla większości osób sok z buraków jest bardzo zdrowy!

