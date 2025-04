Świeże kiwi piecze w język, bo zawiera enzymy trawiące białka, które drażnią komórki nabłonka języka i jamy ustnej. Jeśli nie lubisz jeść kiwi właśnie przez pieczenie języka, spróbuj zjeść kiwi po upieczeniu lub ugotowaniu: traci enzymy o szczypiących właściwościach. Sprawdź, jak poradzić sobie ze szczypaniem języka po kiwi, jeśli nieprzyjemne uczucie nie zniknie po kilku minutach.

Świeże owoce kiwi szczypią w język, ponieważ zawierają enzym: aktnindainę. To aktywny enzym z grupy enzymów proteazy cysteinowej. Aktinidaina powoduje rozkład białek i rozcina je na mniejsze aminokwasy. Bezpośredni kontakt aktinidainy z powierzchnią języka, powoduje zachodzenie tej reakcji na jego powierzchni. Enzymy niszczą poszczególne komórki języka i jamy ustnej, z którymi mają kontakt, a to objawia się charakterystycznym szczypaniem. Można więc powiedzieć, że enzymy z kiwi trawią twój język żywcem!

To przenośnia, ale tylko częściowo. Oczywiście enzymów w świeżym kiwi nie jest na tyle dużo, by realnie strawić jakikolwiek narząd, ale mogą uszkodzić zewnętrzną powierzchnię śluzówki i powodować charakterystyczne pieczenie języka i jamy ustnej. Te same typy enzymów obecne są też w świeżych ananasach, mini kiwi, świeżym mango i w o wiele mniejszych ilościach także w świeżych bananach.

Enzymy trawiące białka przydają się tym owocom do ochrony przed bakteriami. Bakterie potencjalnie przedostające się do miąższu kiwi, zostałyby natychmiast strawione.

Język krwawi po kiwi?

W większości przypadków pieczenie języka po zjedzeniu kiwi nie jest groźne i nie musisz się nim martwić. Są jednak znane przypadki, w których kiwi tak mocno podrażniło język i jamę ustną, że doprowadziło do krwawienia! W tym przypadku przepłucz jamę ustną wodą i unikaj jedzenia świeżego kiwi i ananasa w większych porcjach w przyszłości. Być może twoje komórki nabłonka są na nie bardzo wrażliwe.

Język piecze po zjedzeniu świeżego kiwi każdego. Stopień nasilenia tej reakcji jest zależny od naturalnych predyspozycji, ale też stopnia dojrzałości owocu i np. czasu jego przechowywania. Mimo wszystko u niektórych osób pieczenie języka i jamy ustnej po zjedzeniu kiwi może być oznaką reakcji alergicznej. To jeden ze sposobów ujawniania się alergii na kiwi.

Unikasz jedzenia kiwi przez uczucie pieczenia i szczypania na języku? Nie musisz całkowicie rezygnować z tego zdrowego owocu! To doskonałe źródło witaminy C i nie tylko. Owoce kiwi mają niski indeks glikemiczny, a do tego poprawiają pracę jelit i ułatwiają wypróżnianie.

By kiwi nie piekło w język, wystarczy zneutralizować enzymy w świeżym kiwi. Można zrobić to np. przez podgrzanie owoców lub ich wysuszenie. Enzymy odpowiadające za drażniące działanie kiwi to enzymy białkowe, ulegają denaturacji pod wpływem czynników takich, jak: temperatura, stężony alkohol, stężone kwasy, wystawienie na działanie tlenu na długi czas i nie tylko.

Podduszone lub upieczone kiwi nie będzie piekło w język, ale pamiętaj, że pozbywasz się tak też części witamin.

Pieczenie języka po zjedzeniu kiwi stało się nie do zniesienia? Oto najlepszy sposób na pozbycie się tego nieprzyjemnego odczucia: wystarczy przepłukać usta mlekiem, jogurtem pitnym lub maślanką. Napoje bogate w białko „odwrócą uwagę” atakujących twój język enzymów, od twoich komórek i przerzucą siły na białka mleka.

