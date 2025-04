2 z 5

„Medycyna stylu życia”, redakcja naukowa: Daniel Sliż, Artur Mamcarz, wyd. PZWL, cena: 149 zł

Jak wskazuje tytuł to nie jest książka stricte o diecie, choć znaczna jej część poświęcona jest tematowi zdrowego żywienia. „Medycyna stylu życia” to rodzinne kompendium wiedzy o najważniejszych zagadnieniach związanych ze zdrowiem. To książka, której nie czyta się od deski do deski, ale za to często wraca się do konkretnych tematów. Omówione zostały w niej aspekty profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej, uzależnień i zdrowia psychicznego. Autorzy skupiają się za zapobieganiu zagrożeniom zdrowotnym, co jest bazą młodej dziedziny naukowej – medycyny stylu życia.