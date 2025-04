1. Sałata z czerwoną pomarańczą i anchois

Składniki:

2 opakowania młodych listków sałat

2 czerwone lub zwykłe pomarańcze

100 g filetów anchois (nie wylewaj zalewy)

garść czarnych oliwek

Sos Winegret składniki:

8 łyżek oliwy z oliwek

2 małe ząbki czosnku

1 łyżka soku z cytryny lub octu winnego

odrobina cukru lub miodu

sól, pieprz

Sposób przygotowania: Pomarańczę obierz i pokrój na segmenty. Anchois osącz z zalewy. Oliwki z grubsza posiekaj. Wszystkie składniki połącz z młodymi listkami sałat. Polej sosem vinegret z dodatkiem zalewy z anchois.

2. Sałata z serem blue, porem i awokado

Składniki:

2 opakowania młodych listków sałat

1 ugotowany burak

100 g sera pleśniowego

1 awokado

1⁄2 ogórka

1 czerwona cebula

Sos Salsa verde składniki:

10 łyżek oliwy z oliwek

2 garście natki pietruszki

1 duży ząbek czosnku

kilka kaparów

odrobina świeżej posiekanej papryczki chili

łyżka soku z cytryny

sól, pieprz, łyżka musztardy Dijon

Sposób przygotowania: Buraka obierz ze skórki i pokrój w grube plastry, białą część pora pokrój w słupki. Obierz awokado i ogórka, pokrój w plasterki, a ogórka w pół plastry. Mieszankę sałat wysyp do naczynia, dodaj pozostałe składniki. Z wierzchu udekoruj serem pokrojonym w kostkę oraz krążkami czerwonej cebuli.

3. Krem z pieczonej papryki z kolendrą

Składniki:

5 czerwonych papryk

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

obrane kłącze imbiru wielkości małego palca

1,5 l bulionu warzywnego

garść siekanej świeżej kolendry

2 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz, połowa papryczki chili

opakowanie młodych listków sałat do dekoracji

Sposób przygotowania: Piekarnik rozgrzej do 200°C. Oczyść paprykę i posmaruj oliwą z oliwek. Piecz 25 minut z jednej i ok. 10 minut z drugiej strony w żaroodpornym naczyniu. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij. Dodaj płatki czosnku oraz starty na tarce imbir. Zalej całość bulionem i gotuj do miękkości składników. Dodaj papryki, dopraw i zmiksuj. Serwuj z posiekaną kolendrą i młodymi listkami sałaty.

4. Pstrąg z pastą z czarnych oliwek

Składniki:

4 pstrągi

oliwa z oliwek

sól i świeżo zmielony pieprz

2 cytryny pokrojone w plasterki

Pasta oliwkowa składniki:

150 – 200 g czarnych oliwek

100 g świeżego szpinaku

puszka filetów anchois

50 g suszonych pomidorów

1 łyżka kaparów

6 łyżek oliwy z oliwek

pęczek świeżej bazylii

papryczka chili, sól, pieprz

Sposób przygotowania: Oliwki, sardele, suszone pomidory i kapary zmiksuj. Dodaj oliwę i dokładnie wymieszaj pastę. Połącz ją z posiekaną bazylią i dopraw solą, pieprzem i papryczką chili. Na bokach ryb wykonaj ostrym nożem kilka nacięć aż do kręgosłupa. W każdym nacięciu umieść plasterek cytryny. Ryby skrop oliwą i posyp pieprzem. Piecz pstrągi na każdej stronie ok. 6 minut. Podawaj pstrągi doprawione solą i pastą z czarnych oliwek.

5. Roladki z piersi kurczaka ze szparagami i sezamem

Składniki:

4 piersi z kurczaka

12 zielonych szparagów

1 ząbek czosnku

1⁄2 łyżki curry

odrobina gałki muszkatołowej, sól, biały pieprz

szklanka mąki

szklanka bułki tartej

2 jajka

2 łyżki sezamu

opakowanie świeżej rukoli

ząbek czosnku

2 łyżki oliwy, 2 łyżki wody, sól, pieprz

Sposób przygotowania: Piersi z kurczaka rozbij tłuczkiem na cienkie płaty. Przypraw curry, solą, pieprzem i odrobiną gałki muszkatołowej. Szparagi umyj, obierz i odłam zdrewniałe końcówki. W rozklepane i przyprawione piersi kurczaka zawiń szparagi. Następnie panieruj w mące, roztrzepanych jajkach z dodatkiem sezamu i bułce tartej. Obsmaż na złoty kolor z każdej strony i umieść w piekarniku na 15 minut w temperaturze 160°C. Rukolę zmiksuj z ząbkiem czosnku, oliwą, wodą, solą i pieprzem. Roladki podaj z sosem z rukoli.

