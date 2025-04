Dzisiaj podchodzimy do diety z przymrużeniem oka. Zobaczcie, jaki związek ma wasz sposób odżywiania i znak zodiaku. Dzięki temu dowiecie się, na co powinnyście zwracać szczególną uwagę podczas odchudzania.

Baran 21.03–20.04

Jesteście odkrywcami, którzy chętnie próbują potraw z całego świata. Podstawowymi przyprawami w waszej kuchni jest chilli, cebula i czosnek. Dzięki temu nie macie problemów ze zdrowiem i nadmiernymi kilogramami.

Wasza idealna dieta powinna być bogata w warzywa i owoce. Szczególnie ważne w czasie komponowania posiłków jest zwrócenie uwagi na szpinak, banany, ziemniaki i orzechy. Za to powinnyście ograniczyć do minimum tłuste i gotowe potrawy. Najlepsze będą dla was produkty gotowane, a czarna fasola na stałe powinna zagościć w waszym codziennym menu.

Byk 21.04–20.05



Jesteście smakoszami. Dla was w jedzeniu ważny jest smak, ale bardzo duże znaczenie ma również wgląd serwowanych potraw. Jesteście zazwyczaj osoby cieszącymi się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. A najlepszą dietą jest dla was dieta wegetariańska. W manu powinnyście uwzględnić również potrawy kuchni chińskiej. A pieczarki i oliwki to produkty specjalnie dla was stworzone.

Wasza idealna dieta powinna zawierać sporo błonnika. Warto pamiętać również o regularnej aktywności fizycznej, która pozwoli utrzymać ciało w nienagannej kondycji.

Bliźnięta 21.05–21.06



Jesteście niezwykle towarzyskie, a przez to bardzo często jadacie na mieście. Kolacja, lunch i obiad w knajpie to dla was codzienność, która sprawia, że ciężko jest wam zapanować nad wagą. Utrzymanie smukłej sylwetki wymaga od was wiele wysiłku, a często i tak kończy się niepowodzeniem. Przez ciągle jedzenie w restauracjach macie obciążoną wątrobę, żołądek i jelita. A przecież czasem trzeba dać im odetchnąć!

Do codziennego menu włączcie tłuste ryby, węglowodany złożone i zielone warzywa, najlepiej w postaci surówek i sałatek. Dobrze, jeżeli zaczniecie regularnie pić wodę z cytryną, dzięki temu unikniecie zatrzymywania wody w organizmie.

Rak 22.06–22.07

Dieta jest dla was szczególnie ważna, bo pozwala zadbać również o zdrowie. Najlepszym rozwiązaniem jest dla was stosowanie się do zaleceń diety śródziemnomorskiej, która nie obciąża zbytnio układu pokarmowego. Szczególnie na początku wiosny powinnyście zadbać o swoją odporność. Świeże soki, bogate w witaminy mogą wam w tym bardzo pomóc.

Na co dzień starajcie się unikać produktów mlecznych - jogurtów, kefirów czy maślanek, które mogą negatywnie wpływać na skórę i układ pokarmowy. Jednak powinnyście na stałe włączyć do swojej diety brzoskwinie i chude mięso drobiowe.

Lew 23.07–22.08



Kochacie słodycze i tłuste jedzenie Dlatego często pojawiają się u was problemy z wagą i ogólnym samopoczuciem. A wszystko przez monotonne i niezdrowe posiłki. Dlatego już teraz powinnyście wprowadzić drastyczne zmiany w swoim sposobie odżywiania. Powinnyście pokochać warzywa i owoce. Waszym szczególnym sprzymierzeńcem powinny stać się wszelkiego rodzaju sałatki, które spokojnie mogą stanowić najważniejszy posiłek w ciągu dnia.

Nie zapominajcie o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Czas pożegnać słodkie napoje gazowane. Najlepiej zamienić je na wodę i ziołowe herbatki.

Panna 23.08–22.09

Interesujecie się zdrowym odżywianiem i chcecie być fit. Patrząc na wam, można nawet odnieść wrażenie, że jesteście ciągle na diecie, ale to tylko złudzenie. Wszystkim mówicie, że się odchudzacie, ale po powrocie do domu sięgacie po czekoladę i ulubione ciasteczka. Z tego powodu macie ciągłe problemy z wagą, która cały czas rośnie.

Najlepszym rozwiązaniem są dla was posiłki bogate w białko. Wasze dania powinny opierać się głównie na owocach morza i rybach, które mają korzystny wpływ na cały organizm. Jedyną drogą do wymarzonej sylwetki jest smaczna zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna.

Waga 23.09–22.10

Z natury jesteście wątłe i delikatne, dlatego powinnyście zwracać szczególną uwagę na swój sposób odżywiania. Nie dla was są diety odchudzające, bazujące na niewielkich posiłkach. Posiłki bogata w tłuszcze, białko i węglowodany, są ważne nie tylko dla waszej sylwetki, ale i zdrowa. Jeżeli chcecie pozbyć się boczków, powinnyście zapisać się na fitness i przestać podjadać słodycze, które są waszą największą słabością.

Dla was bardzo ważne są zupy, które zwłaszcza w okrasie zimowym, pozwalają rozgrzać organizm i zapewnić dobre samopoczucie.

Skorpion 23.10–21.11

Z natury jesteście bardzo silne, ale ta zasada niestety nie dotyczy waszego układu pokarmowego. Wiele z was cierpi na zespół jelita drażliwego, wzdęcia i niestrawność. Dlatego tak ważne jest, abyście unikały tłustych potraw obciążających żołądek. Wasza dieta powinna być zróżnicowana, a posiłki regularne.

Idealna dieta powinna zawierać dużo zbóż, błonnika, makaronów, ryżu, warzyw i owoców. Natomiast powinnyście ograniczyć ilość spożywanego mięsa i wędlin. Najlepiej, jeżeli zrezygnujecie także produktów mlecznych. Jogurt od czasu do czasu w zupełności wystarczy.

Strzelec 22.11–21.12

Stale macie problemy z wagą i do tego zupełnie nie przejmujecie się dietą. Jecie to, na co macie ochotę, a wcale nie są to warzywa i chude mięso. Do waszych ulubionych potraw, należy pizza, makarony z tłustymi sosami i fast foody, które zazwyczaj zapijacie ulubionym alkoholem. Jeżeli chcecie poczuć dobrze we własnym ciele, to powinnyście jak najszybciej zapomnieć o tych nawykach i zastanowić się nad radykalną zmianą przyzwyczajeń.

Stawiajcie na potrawy lekkostrawne, które nie będą odciążały układu pokarmowego. Ograniczcie do minimum spożywanie czerwonego mięsa. Do posiłków dodawajcie zawsze sałatki lub surówki. Starajcie się jeść sporo owoców cytrusowych, truskawek, malin i czereśni.

Koziorożec 22.12–19.01

Kochacie tradycyjną kuchnię i nie należycie do grona kulinarnych eksperymentatorów, a do nowych smaków podchodzicie z rezerwą. Zazwyczaj cieszycie się dobrym zdrowiem i nie narzekacie na wyjątkowe problemy z wagą. Wystarczy, że zaczniecie jeść więcej świeżych warzyw i owoców. Warto, abyście zwróciły uwagę na produkty bogate w wapń (sery, twaróg i jogurty) i wprowadziły je do swojej diety.

Zrezygnujcie z podjadania ciastek między posiłkami najlepiej, jeżeli zastąpicie je świeżą marchewką, ogórkiem lub jabłkiem. Puste kalorie dostarczane do organizmu w słodyczach, jedynie źle wpływają na wasze samopoczucie.

Wodnik 21.01–18.02

Często zastanawiacie się, jak powinnyście się odżywiać. Eksperymentujecie, ale zazwyczaj nic z tego nie wychodzi i znów wracacie do złych przyzwyczajeń. Wieczorne zachcianki i podjadanie między posiłkami to norma. W waszym wypadku najlepiej sprawdzi się metoda małych kroków.

Na początku zacznijcie pić 8 szklanek wody, później postarajcie się jeść więcej warzyw i owoców, następnie ograniczcie słodycze. A gdy to wam się uda, to postarajcie się dokładniej przyjrzeć się jedzonym na co dzień produktom. Wyeliminujcie z diety pszenny makaron i mąkę, biały chleb oraz czerwone mięso. Po 2 miesiącach zobaczycie ogromną różnicę.

Ryby 19.02–20.03



W waszym przypadku częstym problemem są nietolerancje i alergie pokarmowe. Dlatego pierwszym krokiem powinno być ustalenie, na które produkty reagujecie dobrze a na jakie źle. Będzie to istotna wskazówka przy tworzeniu indywidualnej diety.

Mimo wszystko i tak powinnyście ograniczyć spożywanie potraw ciężkostrawnych. Kotlet w panierce i smażone ziemniaki powinny zostać jedynie miłym wspomnieniem. Powinnyście zacząć jeść 5 małych posiłków, spożywanych co 3 godziny i wypijać minimum 1,5 litra wody dziennie.

