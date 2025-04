Zobacz nasze przepisy:

Sernik prawie jak tradycyjny

600 g chudego twarogu

4 jajka

3 łyżki słodziku

5 kropli aromatu migdałowego (lub innego do smaku)

szklanka mleka 0,5 %

po 4 łyżki zmielonych otrąb owsianych i pszennych

Twaróg zmiel co najmniej dwukrotnie na gładką masę. Dodaj do niego cztery żółtka, słodzik, otręby oraz aromat migdałowy. Wymieszaj masę energicznie łyżką lub mikserem. Dodaj szklankę mleka i ponownie wymieszaj. W oddzielnym naczyniu ubij na sztywno cztery białka i dodaj je do wcześniej przygotowanej masy. Delikatnie zamieszaj. Przelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz w 180 stopniach przez około 70 minut. Przed wyjęciem z piekarnika sprawdź patyczkiem lub wykałaczką czy sernik jest już suchy w środku. W razie potrzeby piecz jeszcze chwilę. Po wyjęciu z piekarnika pozostaw sernik do wystygnięcia, a następnie schłodź przez około pół godziny w lodówce.

Krem cynamonowy

250 g jogurtu naturalnego 0%

3 łyżki cynamonu

białko

łyżka słodziku

łyżeczka soku z cytryny

Do jogurtu naturalnego dodaj trzy łyżki cynamonu, słodzik oraz cytrynę. Białko ubij na sztywną pianę, dodaj do jogurtu i delikatnie zamieszaj. Krem świetnie nadaje się także do naleśników otrębowych i wszystkich rodzajów deserów.

Ciasteczka otrębowe

2 łyżki otrąb owsianych

łyżeczka słodziku

1 łyżka jogurtu naturalnego 0%

pół łyżeczki proszku do pieczenia

białko z 1 jajka

2 kropelki dowolnego aromatu

Zmiksuj otręby na mąkę. Wymieszaj dokładnie słodzik, jogurt naturalny, aromat, otręby oraz proszek do pieczenia. Białko ubij na sztywną pianę i delikatnie połącz z powstałą masą. Nałóż łyżką na papier do pieczenia niewielkie porcje i rozpłaszcz je tak, by miały grubość około centymetra. Piecz ciasteczka w 180 stopniach przez około 15 minut.

Kakaowe muffiny

2 łyżki otrąb owsianych

2 łyżki otrąb pszennych

łyżka chudego mleka (0,5%)

żółtko

2 białka

2 łyżki słodzika

łyżka skrobi kukurydzianej

łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

Zmiksuj dokładnie otręby. Dodaj do nich proszek do pieczenia oraz mleko, żółtka i skrobię kukurydzianą. Wszystko mieszaj kilka minut aż do uzyskania jednolitej masy. Na końcu dodaj trzy łyżki kakao oraz słodzik. Ubij białka na sztywno i delikatnie zmieszaj z pozostałymi składnikami. Nasmaruj foremki niewielką ilością tłuszczu.

Rozlej masę, wypełniając nią foremki aż po brzegi. Piecz około 35 minut w 180°C. Pod koniec pieczenia sprawdź patyczkiem lub wykałaczką czy są suche w środku i w razie potrzeby piecz jeszcze kilka minut. Z tych proporcji można zrobić około 6 muffinek. Możesz zjeść trzy dziennie.

Drożdżówka z serem

4 łyżki zmielonych otrąb owsianych

3 łyżki twarogu

3 łyżeczki drożdży w kostce

2 jajka

łyżeczka słodziku

Farsz:

4 łyżki chudego twarogu

łyżeczka słodziku

3 krople aromatu waniliowego

Zmiksuj otręby z 3 łyżkami twarogu. Dodaj drożdże, żółtka, twarożek i słodzik, zmieszaj dokładnie i odstaw na 30 minut. W tym czasie ubij białko na sztywną pianę i delikatnie połącz je z wcześniej zrobioną masą. W osobnej misce zmiksuj pozostały twaróg i dodaj słodzik oraz aromat. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i uformuj z ciasta placki. Do środka włóż farsz. Piecz w 180 stopniach przez około 25 minut.

Biało-czarny murzynek

Spód:

łyżka otrąb pszennych

łyżka otrąb owsianych

jajko

Góra:

300 g serka homogenizowanego

3 jajka

2 łyżki mąki kukurydzianej

3 łyżki otrąb pszennych

2 łyżki mleka odtłuszczonego w proszku

2 łyżki słodziku

łyżka kakao

Przygotuj spód: zmieszaj łyżkę otrąb pszennych i łyżkę owsianych z jajkiem. Mieszaj przez chwilę. Wylej masę do formy keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Rozgrzej piekarnik do 200°C i piecz 5–10 minut. Zrób ciasto kakaowe: ubij pianę z białek. Zmiel na mąkę otręby i zmieszaj z pozostałymi składnikami. Do uzyskanej masy dodaj ubite białka i delikatnie zamieszaj. Uzyskaną masę przelej na upieczony spód. Piecz w temperaturze 180°C około 30 minut (sprawdź patyczkiem, czy już się upiekło).

Przekładaniec

Ciasto:

12 łyżek otrąb

3 łyżki słodzika

3 łyżki kakao

1/3 szklanki mleka (0,5%)

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta cynamonu

3 jajka

Krem:

400 g serka homogenizowanego 0%

2 łyżeczki słodziku

żelatyna na 0,5 litra wody

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

Zmieszaj dokładnie wszystkie składniki na ciasto. Wlej je do formy wielkości keksówki (powinno zajmować ok. połowy jej wysokości). Włóż do piekarnika i piecz w temperaturze 200°C 20–25 minut. Delikatnie wyjmij i odstaw do wystygnięcia. W tym czasie przygotuj krem. Ubij mikserem serek homogenizowany ze słodzikiem, kawą i rozpuszczoną żelatyną. Ciasto przekrój na 3 cienkie części, przełóż kremem kawowym i wstaw do lodówki aż do zastygnięcia.

Herbaciany sorbet

4 torebki ulubionej herbaty (może być malinowa, wiśniowa albo zielona)

litr wrzącej wody

2 tabletki słodziku

Zaparz herbatę. Ostudź, dodaj słodzik. Wlej napar do miski i wstaw do zamrażalnika. Co jakiś czas mieszaj zamarzający sorbet. Na koniec wyjmij i pokrusz jeszcze raz. Przełóż deser do salaterek i podawaj od razu.