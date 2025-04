1. Ciastka owsiane z rodzynkami

Składniki: 1/2 szklanki płatków owsianych, szklanka otrąb żytnich, szklanka mąki orkiszowej pełnoziarnistej, 150 g masła n jajko, 1/3 szklanki brązowego cukru, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 50 g rodzynek

Wykonanie: Masło rozpuść z cukrem. W dużej misce dokładnie wymieszaj mąkę orkiszową, otręby, płatki owsiane, proszek do pieczenia i rodzynki. Do powstałej mieszanki dodaj rozpuszczone masło z cukrem. Wbij jajko i dokładnie wymieszaj masę. Następnie formuj ciastka i wykładaj na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180°C przez około 15 minut.



Reklama

2. Domowa nutella

Składniki: 200 g mielonych orzechów laskowych, 400 ml mleka 3,2% tłuszczu, 60 g mleka w proszku, 300 g dobrej gorzkiej czekolady o zawartości min. 70% kakao

Wykonanie: Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Do garnuszka wlej mleko i dodaj mleko w proszku. Mieszając podgrzewaj aż do zagotowania. Następnie połącz mielone orzechy, rozpuszczoną czekoladę i mleko. Zmiksuj, aby składniki dobrze się połączyły. Powstały krem przełóż do wyparzonych słoików, odstaw do ostygnięcia. Słoiki z nutellą przechowuj w lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie.



3. Masło orzechowe

Składniki: 200 g orzeszków ziemnych niesolonych, 3 łyżeczki oleju arachidowego, łyżeczka miodu, 0,5-1 łyżeczka soli

Wykonanie: Orzeszki ziemne upraż na suchej patelni. Przełóż je do blendera i miksuj. Pamiętaj, by co jakiś czas zamieszać masę łyżką, żeby odkleić orzechy od ścianek naczynia. Dodaj olej, miód, sól i nadal miksuj aż do uzyskania kremowej konsystencji. Przechowuj w wyparzonych, zakręconych słoikach w lodówce.



4. Krakersy pełnoziarniste

Składniki: 300 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej, 150 g zimnego masła, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki soli, 2 żółtka, 1/2 szklanki sezamu

Wykonanie: W misce wymieszaj mąkę, sól, sezam i proszek do pieczenia. Wyłóż mieszankę na stolnicę, dodaj masło i posiekaj. Dodaj żółtko i szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę i włóż do lodówki na minimum 30 minut. Schłodzone ciasto cienko rozwałkuj między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Wytnij dowolne kształty i piecz przez około 8 minut w temperaturze 180°C.



5. Batoniki muesli

Składniki: 300 g płatków owsianych, 300 g otrąb w żytnich, 100 g ziaren słonecznika, 100 g migdałów, 200 g suszonych moreli, 200 g suszonej żurawiny, 100 g miodu, 460 ml słodzonego mleka skondensowanego

Wykonanie: Mleko skondensowane podgrzej lekko w rondelku. Migdały, żurawinę i morele posiekaj. Następnie wszystkie suche składniki wrzuć do dużej miski, dodaj mleko skondensowane i miód. Wszystko dokładnie wymieszaj. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Powstałą masę rozsmaruj na grubość ok. 1,5 cm. Piecz około godziny w piekarniku nagrzanym do 130°C . Po wystygnięciu pokrój na niewielkie batoniki.



6. Pieczywo chrupkie

Składniki: 60 g mąki pszennej razowej, 30 g płatków owsianych, 30 g otrąb orkiszowych, 20 g sezamu, 20 g siemienia lnianego, łyżka oleju, 1/2 łyżeczki soli, 250 ml wody

Wykonanie: Do miski wsyp wszystkie suche składniki i wymieszaj. Następnie dodaj wodę i olej, wszystko dokładnie połącz. Odstaw na około 20 minut do napęcznienia składników. Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia rozsmaruj cienko ciasto. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170°C na 10 minut. Po tym czasie wyjmij chlebek, pokrój na kromki i piecz jeszcze przez około 45 minut. Przechowuj w szczelnym pojemniku.



7. Domowa wegeta

Składniki: 3 marchewki, 2 pietruszki, 1/2 selera, por, cebula, 2 ząbki czosnku, garść świeżej pietruszki, garść świeżego lubczyku, łyżeczka pieprzu naturalnego, łyżeczka kurkumy, łyżeczka ziela angielskiego

Wykonanie: Posiekaj świeże zioła. Marchewkę, pietruszkę i seler zetrzyj na tarce. Cebulę, czosnek i por drobno pokrój. Warzywa i zioła wymieszaj i wyłóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz około 3 godzin w temperaturze 80°C, aż się wysuszą. Następnie miksuj przez chwilę wraz z ziarnami ziela angielskiego. Warzywa i zioła połącz z pieprzem i kurkumą, przesyp do szczelnego pojemnika.

8. Salsa meksykańska

Składniki: 1,5 kg słodkich pomidorów, 4 papryczki chilli, papryka zielona, papryka żółta, papryka czerwona, 2 cebule, limonka, 2 łyżki cukru trzcinowego, 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki mielonego kminu rzymskiego, 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, 2 łyżki posiekanej świeżej kolendry

Wykonanie: Cebulę i paprykę posiekaj w drobną kostkę. Z papryczek chilli usuń gniazda nasienne i bardzo drobno posiekaj. Pomidory sparz wrzątkiem, obierz ze skórki i pokrój na ćwiartki. Następnie przełóż do blendera, dodaj sok wyciśnięty z limonki, cukier trzcinowy, sól, kmin rzymski i słodką paprykę. Całość zmiksuj. Do zmiksowanych pomidorów dodaj posiekane warzywa i kolendrę, wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw na kilka godzin, by smaki się połączyły.



9. Hummus

Składniki: 300 g cieciorki, 1/4 szklanki oliwy, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżeczka mielonego kuminu, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz naturalny

Wykonanie: Cieciorkę ugotuj do miękkości (jeśli używasz puszkowanej odsącz ją z zalewy) i przełóż do miski, dodaj posiekany czosnek, oliwę, sok z cytryny i przyprawy. Zmiksuj na gładka masę. Hummus świetnie smakuje z chlebkiem arabskim lub jako sos do tortilli.



10. Pesto bazyliowe

Składniki: 200 g bazylii, 60 g startego parmezanu, 1/4 szklanki orzeszków piniowych, 4 łyżki oliwy, sól, pieprz

Wykonanie: Orzeszki piniowe upraż na suchej patelni. W blenderze zmiksuj czosnek, orzeszki i bazylię. Następnie dodaj parmezan, sól, pieprz naturalny i powoli dolewaj oliwę. Miksuj do uzyskania gładkiej masy. Gotowe pesto przełóż do słoiczka i zalej cienką warstwą oliwy.

Reklama

napisane na podstawie tekstu autorstwa Marianny Karubin opublikowanego w miesięczniku Vita