W dzisiejszych czasach prawie każdy ma konto na Social Mediach, w tym na Instagramie. To z jednej strony świetne narzędzie do pozyskiwania wiedzy o aktualnych wydarzeniach, podgadania swoich autorytetów i rozwijania pasji. Social Media to też niestety kolebka samozwańczych autorytetów w różnych dziedzinach, a jeśli na czymś się nie znasz, łatwo możesz „dać się wkręcić” i przyjąć za prawdę różne teorie, które nie mają poparcia. W tym te dotyczące odżywiania.

Niestety, obecnie by być potraktowanym jako autorytet, wystarczy mieć kilka tysięcy obserwatorów w Social Mediach. Widać to na przykład po ogromnym wzroście popularności różnych diet, gdy o ich zaletach wspomni jakaś gwiazda. Pamiętasz modę na dietę bezglutenową? Słyszałaś o zaletach diety Dąbrowskiej lub doszły do ciebie informacje, że Adele schudła dzięki diecie sirtfood?

Nie ma jednak sensu narzekać na sam Instagram. To tylko narzędzie, a to, jak wygląda twój feed, zależy od tego, kogo obserwujesz. Choć samemu ciężko odsiać informacje prawdziwe od fałszywych, warto zaufać w tym zakresie autorytetom i obserwować zaufane osoby. Wybrałam 6 profili na Instagramie, które często dzielą się w Social Mediach wiedzą o zdrowym żywieniu, która jest warta propagowania. Jeśli interesujesz się tematem zdrowego odżywiania i chcesz, żeby docierały do ciebie rzetelne informacje w tym zakresie, koniecznie zaobserwuj te profile. Możesz mieć pewność, że czytasz informacje zgodne z prawdą.

Sama jestem dietetyczką, a powielanie mitów i szkodliwych teorii dietetycznych mnie drażni. Jest za to bardzo częste. Niestety często wypowiadanie się na temat zdrowego żywienia celebrytów, kończy się przynajmniej niedopowiedzeniami lub półprawdami.

Wiem, jak ciężko odfiltrować fakty od fałszu, szczególnie w przypadku zdrowego żywienia. Tempo szerzenia się dietetycznych mitów nie ustaje. Jedną z dobrych metod, jest zapisanie się na studia dietetyczne lub przeczytanie wielu grubych książek na ten temat. Nie brzmi zachęcająco? Inną metodą jest po prostu selekcjonowanie źródeł informacji, z których czerpiesz wiedzę o zdrowiu i odżywianiu. Nie musisz przecież czytać publikacji naukowych, by dowiedzieć się czegoś o zdrowej diecie.

fot. Adobe Stock, F8studio

Wybrałam więc 6 profili dietetyków, które sama chętnie śledzę i gwarantuje, że autorzy dzielą się tam popartą dowodami naukowymi (EBM) wiedzą. Każdy z autorów robi to w inny sposób, ale każdy skutecznie. Koniecznie zaobserwuj te profile, jeśli interesuje Cię temat zdrowego odżywiania.

Martyna Żmuda-Trzebiatowska i @zdrowostki

Zdrowostki to duży profil dietetyczny (który obserwuje teraz aż 221 tysięcy osób!), na którym prężnie działa dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska. Martyna często zabiera swoich obserwatorów na „wycieczki” do supermarketów, gdzie analizuje składy napotkanych produktów i nowości.

Na profilu pojawiają się też dietetyczne ciekawostki i polecenia. Wszystko z ogromną dawką pozytywnej energii i przyjemnego humoru autorki. Martyna prowadzi swój profil bardzo merytorycznie, ale bez nadęcia i na luzie. Daj zdrowostkom follow, jeśli chcesz stawać się bardziej świadomym konsumentem, nawet tego nie zauważając.

Dlaczego warto śledzić?

Polecenia konkretnych produktów;

Luźne podejście do diety i jedzenia;

Zawsze merytorycznie, ale lekko przedstawione fakty o zdrowiu;

Humor i pozytywne nastawienie do życia.

Irena Owsiak i @healthyomnomnom

Ireana Owsiak prowadzi konto na Instagramie i kanał na YouTube o dźwięcznej nazwie Healthy Omnomnom. Irena to dietetyczka, której profile stawiają mocny nacisk na roślinne kulinaria. W ramach Helathy Omnomnom Irena Owsiak przedstawia pomysły na naprawdę proste aranżacje zdrowych posiłków.

Większość proponowanych przepisów to dania wegańskie, które z łatwością można przekształcić na wegetariańskie. W przepisach nie znajdziesz jednak słabo dostępnych przypraw, sosów, wymyślnych produktów o obco brzmiących nazwach. Zamiast tego dowiesz się, że owsianka może być naprawdę pyszna i poznasz przynajmniej 20 pomysłów na przygotowanie zdrowej pasty kanapkowej. Większość potrzebnych składników do przygotowania proponowanych przepisów masz już u siebie w domu.

Dlaczego warto śledzić?

Inspiracje do tworzenia zdrowych posiłków;

Przepisy na tanie i banalnie proste potrawy;

Pokazywanie, że dieta roślinna nie musi być nudna.

Dietetyka#NieNaŻarty jako @dietetykanienazartypl

Dietetyka #NieNaŻarty to wynik ogromnej pasji do dietetyki i przyjaźni założycieli: Arka, Wojtka i Leszka. Bezkompromisowo podejmują oni trudne tematy i nie boją się iść pod prąd. Wyróżnia ich niespotykana merytoryczność i dociekliwość. Promują swoją działalność hasłem „Jedz normalnie, osiągaj więcej”, które doskonale obrazuje ich misję i podejście do diety.

Niejednokrotnie jako pierwsi podejmują „drażliwe” w branży dietetycznej tematy. Nie boją się dyskusji i odpierania argumentów, zawsze opierając się o fakty i badania naukowe. Sama z chęcią czytam zawsze ich posty i opracowania, bo wiem, że mogę na nich polegać. Profile Dietetyki #NieNaŻarty w Social Mediach to potężna dawka wiedzy i humoru, opakowana zazwyczaj w obrazowe infografiki.

Obecnie za Dietetyką #NieNaŻarty stoi kilkanaście dietetyków i dietetyczek klinicznych, którzy oferują swoje usługi pacjentom, ale poszerzają też tematykę profili Nienażartych w mediach społecznościowych. Na początku ich działalności najwięcej ze śledzenia profili mogli wynieść sportowcy, teraz jest tam coś dla każdego. Znajdziesz tu rady psychodietetyczne, przeczytasz o problemach dietetyki klinicznej, a także dowiesz się, dlaczego nie możesz schudnąć.

Dlaczego warto śledzić?

Profil, któremu warto ufać pod względem merytorycznym;

Szeroka tematyka;

Humor i przystępne przedstawienie wiedzy;

Podejmowanie nowych, nieszablonowych tematów;

Za akcję #dbamoklimat promującą dietę planetarną;

Dociekliwość.

Monika Ciesielska jako @drlifestyle

Dietetyczka i psychodietetyczka Monika Ciesielska zajmuje się przede wszystkim oduczaniem nierealistycznego podejścia do diety. DrLifestyle pokazuje na swoim instagramowym profilu, że zdrowe odżywianie to nie tylko sałatki i owsianki. W zdrowej diecie jest miejsce na wszystkie produkty, na które masz ochotę. Mocno promuje ona BALANS w podejściu do odżywiania.

To oczywiście niejedyna tematyka poruszana na profilu. Znajdziesz tam bardzo merytoryczne i trudniejsze tematy, jak np. dietetyczne wsparcie leczenia niepłodności, ale też lżejsze porady dotyczące odchudzania.

Dlaczego warto śledzić?

Za zdrowsze podejście do diety i zdrowego stylu życia;

Za walkę z zero-jedynkowym podejściem do diety;

Za pokazywanie, że można odżywiać się zdrowo, nie stawiając diety w centrum swojego życia.

@dietyzmarketow czyli drugie konto Moniki Ciesielskiej i jej ekipy

DrLifestyle od niedawna ma też drugie konto na Instagramie, które w całości jest adresowane „Dietom z marketów". To konto wspierające, poświęcone flagowym produktom z internetowego sklepu DrLifestyle. Ten profil instagramowy to prawdziwa perełka dla wszystkich, którzy codzienne zakupy robią w Lidlu, Biedronce i innych popularnych marketach.

Znajdziesz tutaj na przykład:

regularne przeglądy gazetek promocyjnych z omówieniem, które produkty są warte uwagi w danym tygodniu;

polecenia dotyczące konkretnych produktów;

wskazówki kulinarne;

przepisy na szybkie posiłki;

pomysły na wykorzystanie konkretnych produktów i gotowców.

Ja osobiście też bardzo dużo wynoszę ze śledzenia tego profilu i wiele razy zainspirował mnie on do stworzenia nowego przepisu lub polecenia produktu dla pacjentów dietetycznych.

Dlaczego warto śledzić:

Aktualny przegląd produktów i gazetek promocyjnych;

Inspiracje dla osób potrzebujących pomysłów na sezonowe posiłki;

Dużo wskazówek jak gotować zero waste;

Pomaga w planowaniu diety i budżetu domowego.

Joanna Jabłońska jako @dieticianontheroad

Asia to młoda dietetyczka, która profil na Instagramie postanowiła poświęcić swojej największej pasji, jaką jest podróżowanie. Jednocześnie podejmuje tu też lżejsze, codzienne tematy dotyczące dietetyki.

Nie jest to profil naukowy, ale zdecydowanie zgodny z nauką, a to bardzo ważne! Nie znajdziesz tutaj raczej mechanizmów stojących za procesami fizjologicznymi i wielu konkretnych porad w formie postów. Asia przemyca dietetyczną wiedzę bardzo naturalnie, w treściach lifestylowych.

Nie spodziewaj się więc wykładu na instastory dotyczącego produktów poprawiających wchłanianie żelaza. Asia pokaże ci raczej, że do swojego wege obiadu wypija pół szklanki soku pomarańczowego i posypuje go pietruszką, bo to poprawia wchłanianie tego pierwiastka. Powie, że rezygnuje dziś z ciastka do kawy, bo wie, że cały dzień spędziła w bezruchu na kanapie.

Koniecznie daj follow @dieticianontheroad, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda życie oczami dietetyczki, która jest głodna doświadczeń i świata. Za największą zaletę tego profilu uważam przede wszystkim ogromną naturalność i osobowość autorki.

Dlaczego warto śledzić:

Praktyczne przedstawienie realizacji rad dawanych przez dietetyków;

Wiele ciekawostek kulinarnych przy okazji podróży;

Humor, naturalność i ciepło, które biją od autorki profilu.

