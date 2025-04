Letnia lista zakupów wygląda zupełnie inaczej, niż ta zimowa. Oprócz lodów, warzyw i owoców, umieść na niej też inne produkty. To letnie hity zdrowej diety, które urozmaicą twój jadłospis, pozwolą ci jeść trochę zdrowiej, a dodatkowo zmniejszą zachcianki na tuczące letnie bomby kaloryczne. Oto prawdziwe fit przeboje letniej diety.

Lubisz sklepowe napoje typu ice tea? Wiesz, że większość z nich ma naprawdę dużo cukru i wcale nie są zdrowsze od napojów gazowanych? Przygotuj własną domową owocową ice tea. To prostsze niż myślisz.

Wystarczy, że kupisz owocową herbatę w torebkach, w dowolnym smaku. Może być to herbata biała cytrusowa, herbata o smaku owoców leśnych, zielona grejpfrutowa lub yerba mate w torebkach.

Wrzuć torebkę lub dwie do butelki z zimną wodą. Przełóż roztwór do lodówki na kilka godzin. Woda przyjmie subtelny smak herbaty. Możesz dodatkowo wzbogacić ją, dodając: lód, mrożone owoce, świeże zioła i ksylitol. Napój jest już jednak gotowy do spożycia i pyszny sam w sobie. Zajmie ci to dosłownie kilka sekund. W sklepach dostępne są też specjalne herbaty w torebkach do przygotowania ice tea. Ich skład jest jednak bardzo podobny do wszystkich herbat w torebkach, a cena bywa znacząco wyższa.

Fasolka szparagowa to doskonała baza letniego obiadu. Kaloryczność fasolki szparagowej jest niewielka, o ile nie podasz jej z bułką tartą i masłem. IG fasolki szparagowej jest niski, mogą jeść ją też cukrzycy. Możesz przygotować z nią niezliczoną ilość posiłków dostarczających witamin, minerałów i błonnika. Fasolkę szparagową w wersji fit możesz jeść na gorąco i na zimno. To produkt, które zdecydowanie zasługuje na miejsce na letniej liście zakupów.

Letni niezbędnik każdego fit-freaka? Banan w zamrażarce. Zawsze, jeśli któryś z bananów zacznie robić się brązowy, pokrój go i wrzuć do zamrażarki. Podziękujesz sobie w przyszłości. Z mrożonego banana zrobisz doskonałe fit lody. Wystarczy, że zblendujesz zamrożone banany z łyżką jogurtu naturalnego. Możesz dodać też łyżkę masła orzechowego lub owoce.

Kombucha to napój z fermentowanej posłodzonej herbaty. Kombucha zawiera naturalne probiotyki i zdrowe kwasy organiczne. Ta dostępna w sklepach jest smaczna i zdrowa, ale dość droga. Kombuchę możesz zrobić jednak też w domu. Musisz pozyskać grzyba-matkę, zwanego SCOBY. Możesz poprosić o kawałek SCOBY od osoby, która już uprawia kombuchę, lub kupić go w internecie. Przepis na kombuchę jeśli masz już SCOBY jest banalny: ostudzoną słodką herbatę odstawisz na kilka dni. Po ok. 7 dniach robi się z niej delikatna kombucha.

fot. Kombucha/ Adobe Stock, Max D. Photography

Makaron z cukinii to tak naprawdę cukinia pocięta na cienkie plasterki obieraczką do warzyw lub specjalnym narzędziem do wyrabiania makaronu z warzyw. To doskonała baza lekkiego letniego posiłku. Możesz zjeść makaron z cukinii na surowo, lekko go podgotować, lub wrzucić do sosu pomidorowego. W każdej wersji makaron z cukinii pozostaje dietetyczny i smaczny.

fot. Makaron z cukinii/ Adobe Stock, FomaA

Jeśli lubisz lody, i tak będziesz je jeść latem. Zaopatrz się w lody, które nie dostarczą ci za dużo pustych kalorii. Lody śmietankowe w czekoladzie to nawet 300 kcal w sztuce. Jeszcze więcej mają lody z karmelem i orzechami. Alternatywą są małe porcje lodów, które można umieścić w każdej diecie. Przeglądnij nasze propozycje lodów do 100 kcal dostępnych w popularnych marketach i dopisz je do letniej listy zakupów.

Świeże zioła możesz hodować w domu przez cały rok, ale latem najbardziej przydają się w kuchni. Dodają aromatu potrawom, nie dostarczają zbędnych kalorii i soli. Świeże zioła są bezcenne! Garść mięty odświeży letni koktajl odchudzający lub doda ciekawego aromatu gotowanym ziemniakom. Kolendra sprawdzi się w lekkich sałatkach na bazie pomidorów i wrapach na wynos. Rozmaryn wprowadzi smakowy twist do domowych lemoniad i wód aromatyzowanych. Koperek wzbogaci fit sosy czosnkowe, a zielona pietruszka pasuje prawie do wszystkiego.

Arbuz to jeden z najlepszych letnich owoców. Właściwości arbuza powodują, że jest cenny szczególnie ze względu na dostarczanie wody i elektrolitów. Nie wierz w popularne mity dotyczące arbuzów: indeks glikemiczny arbuzów nie jest wysoki, arbuzy są dozwolone dla cukrzyków, arbuzy nie tuczą i można jeść arbuzy na noc. To wszystko fakty. Owoce te owiane są złą sławą przez spektakularną pomyłkę naukowców w obliczaniu IG arbuzów. Wiadomo już jednak, że to doskonała letnia przekąska, którą zdecydowanie można nazwać dietetyczną.

fot. Arbuz/ Adobe Stock, Milen

Lekka przekąska lub deser, który jest zimny, niskokaloryczny i czeka w lodówce? Przypominamy o istnieniu galaretek. Bez trudu zaopatrzysz się już w wersje bez cukru w prawie każdym sklepie. Jeśli chcesz dosłodzić taką galaretkę, dodaj do niej ksylitol lub erytrol.

Oczywiście skład sklepowych galaretek nie jest idealny, są w nich barwniki i aromaty. Mimo wszystko to dobre uzupełnienie letniej diety. Jeśli dążysz do perfekcji, możesz też zrobić całkowicie domową galaretkę z naturalnego soku i żelatyny. To już jednak wersja wymagająca odrobinę więcej chęci i kuchennego poświęcenia.

Lekka galaretka jest niskokaloryczna, możesz dorzucić do niej dowolne sezonowe owoce. Lubią ją dorośli i dzieci. Porcja (z całej saszetki!) galaretki truskawkowej bez cukru to zaledwie 42 kcal.

Na bazie galaretek powstają też fit ciasta bez pieczenia, fit ciasta z borówkami, fit ciasta z truskawkami i wiele innych przyjaznych diecie deserów.

Fermentowane produkty mleczne bywają zapominane i wypierane przez bardziej „modne” napoje roślinne i wegańskie jogurty. Faktycznie, pod kątem ochrony środowiska, wegańskie zamienniki to lepszy wybór, ale lekki nabiał też ma swoje niepodważalne zalety. Doskonale sprawdza się latem, jest tani, zdrowy i uniwersalny.

Kefir, maślanka, naturalny jogurt pitny to doskonały wybór na letnie dni. Dostarczają wapnia, są źródłem taniego i strawnego białka, a także naturalnych probiotyków. Mleczne przetwory są też świetnym nawodnieniem na gorące dni. Najlepiej nawadnia właśnie chude mleko i chude przetwory mleczne. Uzupełniają wodę w organizmie nawet lepiej niż woda.

Na dobrej liście zdrowych letnich zakupów nie może zabraknąć letnich owoców. To oczywiste, że wszystkie są zdrowe i polecane, przypominamy tylko o tym! Wybierz swoje ulubione owoce i jedz je często. Korzystaj z cennych: właściwości borówek, właściwości porzeczek, właściwości malin, właściwości truskawek, właściwości mirabelek, właściwości jagód... Lista mogłaby być jeszcze dłuższa!

Letnie warzywa i owoce warto jeść obficie i cieszyć się sezonem na świeże lokalne rośliny. Nie trwa on w Polsce długo, dlatego dobrze go wykorzystaj.

fot. Letnie owoce/ Adobe Stock, fedorovacz

