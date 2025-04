Dietetyczne desery dają okazję i możliwość, aby osoby będące na diecie odchudzającej miały okazję zjeść coś pysznego. Osoby będące na diecie często popadają w rutynę żywieniową. Przez restrykcje żywieniowe eliminują zbyt wiele produktów, zapominając o małych przyjemnościach. Jeżeli macie dosyć ciągłego jedzenia sałaty, marchewki i jabłek, to zajrzyjcie do naszego tekstu. Znajdziecie w nim przepisy na dietetyczny deser, desery dietetyczne, deser dietetyczny, dietetyczny deser czekoladowy i dietetyczny deser z truskawkami.

5 przepisów na słodkie desery, które odchudzają!

Dietetyczny deser

Dbanie o sylwetkę wymaga ciągłych wyrzeczeń i walki z własnymi słabościami. Jednak nie musicie się wcale katować, bo okazuje się, że są desery, które są prawdziwą ucztą dla podniebienia i nie tuczą. Dietetyczne desery gwarantują chwilę przyjemności na diecie.

Dietetyczny deser czekoladowy, dietetyczny deser z truskawkami czy dietetyczny deser na zimno. Czy to realne? Oczywiście, że tak! Poniżej znajdziecie wiele inspiracji i pomysłów na dietetyczne desery, które zazwyczaj są zdrowszą, lżejszą i zawierającą mniej kalorii wersją tradycyjnych deserów.

Dietetyczne desery: brzoskwiniowa uczta

Składniki:

1 brzoskwinia

1 opakowanie serka naturalnego

łyżka miodu

2 łyżki orzechów włoskich

Brzoskwinię umyjcie i obierzcie ze skórki, pokrój na cząstki. Do serka dodajcie miód i wymieszajcie. Pucharek owocowy napełnijcie na przemian serem i owocami. Na koniec posypcie pokrojonymi orzechami.

Dietetyczne desery: serowe tiramisu

Składniki:

4 biszkopty

mocna zaparzona kawa rozpuszczalna

1 opakowanie serka naturalnego

1/2 łyżeczki żelatyny

1/2 łyżeczki słodzika w proszku

szczypta naturalnego kakao i aromatu śmietankowego

Serek miksujemy, dolewamy do niego rozpuszczoną żelatynę i słodzik. Na dno salaterki układamy 2 biszkopty nasączone kawą z aromatem śmietankowym. Na to wykładamy połowę masy serowej, potem znów biszkopty nasączone kawą z aromatem śmietankowym, na to resztę masy. Gdy stężeje, posypujemy kakao.

Dietetyczne smaki - deser owocowy raj

Dietetyczne desery: tropikalna owsianka z orzechami

Składniki:

2 łyżki płatków owsianych

180 ml półtłustego mleka

130 g świeżego ananasa

2 łyżki orzechów makadamia

Zagotujcie mleko, wsypcie płatki owsiane. Ananasa pokrójcie w kostkę i dodajcie do owsianki z orzechami makadamia.

Dietetyczne desery: bananowe ciasto bezglutenowe

Składniki:

50 g fruktozy

25 g masła

25 g syropu z agawy

50 g mąki bezglutenowej

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g płatków owsianych

140 g zmiksowanego banana

2 łyżki zimnej wody

Rozgrzejcie piekarnik do 170 st C. Wymieszajcie mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną i płatki owsiane. W innej misce wymieszajcie fruktozę z masłem i syropem z agawy. Teraz wymieszajcie mikstury ze sobą, dodajcie zmiksowane banany i 2 łyżki zimnej wody. Pieczcie przez ok. 20 minut.

Przepis na zdrowe babeczki jaglane

Dietetyczne desery: domowe batoniki musli

Składniki:

60 g płatków owsianych

65 g oleju kokosowego

60 g pestek ze słonecznika

60 g suszonych śliwek

60 g suszonych moreli

60 żurawiny

60 g rodzynek

250 g miodu

Olej kokosowy rozpuśćcie w garnku, dodajcie pestki ze słonecznika i miód, a następnie zdejmijcie z kuchenki. Następnie dodajcie pozostałe składniki. Wąską, ale długą blachę wyłóżcie papierem do pieczenia, przełóżcie gotową masę i mocno ubijcie łyżką, żeby wszystkie składniki były dobrze sklejone. Masę zostawcie do wystygnięcia, a następnie włóżcie do lodówki na ok. 2 godziny. Po wyjęciu z lodówki pokrójcie masę na małe kawałki.

Dietetyczne desery: owoce zapiekane pod kruszonką

Składniki:

3/4 szklanki otrębów orkiszowych

1/2 szklanki mąki orkiszowej

1/2 szklanki cukru trzcinowego

100g masła

ulubione owoce (jabłka, brzoskwinie, gruszki, morele)

Owoce umyjcie i obierzcie ze skóry, jeżeli jest taka potrzeba. Wrzućcie je do naczynia żaroodpornego. Do miski wsypcie otręby, mąkę i cukier. Wszystko dokładnie wymieszajcie. Dodajcie masło i palcami rozetrzyjcie wszystkie składniki. Powstałą kruszonką posypcie owoce w naczyniu żaroodpornym. Pieczcie przez ok. 30-45 minut w temperaturze 180 st. C.

Dietetyczny deser czekoladowy

Składniki:

200 g jogurtu naturalnego

200 ml mleka 0,5%

3 łyżki kakao

2 łyżki miodu

2 łyżeczki żelatyny

chrupki orkiszowe

Żelatynę zalejcie 3 łyżkami zimnej wody i odstawcie do napęcznienia. Podgrzejcie mleko, dodajcie do niego kakao i miód. Następnie dodajcie żelatynę i dokładnie rozpuśćcie ją w mleku. Odstawcie do ostygnięcia. Wystudzoną miksturę wymieszajcie z jogurtem, przelejcie do pucharków i wstawcie do lodówki na 2 godziny. Podawajcie z chrupkami orkiszowymi i świeżymi owocami.

Przepis na dietetyczny deser lodowy