Dzięki naszym radom grillowe szaleństwo nie wpłynie na twoją sylwetkę, a już za parę tygodni sezon bikini otworzysz z uśmiechem na ustach. Podpowiadamy, jak pogodzić smakołyki z rusztu z walką o szczupłą sylwetkę.

Dietetyczne przepisy

Szaszłyki

Zamiast nadziewać na wykałaczki karkówkę czy boczek, pokrój pierś z kurczaka i mnóstwo warzyw ( a nawet owoce!). Niech będą to wszystkie kolory papryki, cukinia, bakłażan, pieczarki, ananas i cebula. Jeśli nie przepadasz za mięsem lub jesteś wegetarianką postaw na krewetki lub tofu. Następnie delikatnie posmaruj mięso (lub jego zamiennik) oliwą z oliwek i dodaj ulubione zioła. Wyborna kolacja gwarantowana!

Marynowany kurczak

Aby grillowana pierś z kurczaka nie była sucha, wymocz go wcześniej przez całą noc w marynacie. Nasza propozycja to mieszanka sosu sojowego, dwie łyżki miodu, sok z limonki lub małej cytryny, 2 ząbki czosnku. Tak przygotowaną pierś możesz piec w całości lub pokroić i dodać do szaszłyków.

Grillowana ryba

Najlepszym wyborem na grilla są ryby o zwartej strukturze np. łosoś lub pstrąg. Aby były smaczne porządnie skrop je sokiem z cytryny, a do środka dodaj cały pęczek świeżych przypraw (koperek, natka pietruszki). Następnie umieść filet w folii aluminiowej i połóż na jego wierzchu plasterki cytryny. Niech w takiej postaci poleży w lodówce całą noc. Przed umieszczeniem go na grillu przedziuraw folię widelcem - dzięki temu ewentualny tłuszcz i woda będą mogły swobodnie wyciekać.

Pieczarki z czosnkiem

Pokrojone na ćwiartki pieczarki połóż na folii aluminiowej spryskanej oliwą. Następnie wetrzyj w nie wyciśnięty czosnek. Piecz na grillu około 20 minut. Danie to świetnie smakuje z bagietkowymi grzankami.

Kukurydza

Na początek ugotuj kolby w osolonej wodzie - niech będą miękkie, ale nie rozgotowane. Następnie połóż je na grillu i obracaj (mogą być z wierzchu lekko zwęglone). Przed podaniem nie smaruj ich masłem! Nawet bez niego będą wyśmienite:)

Marynowane bakłażany

Pokrój bakłażana w poprzeczne plastry i przez godzinę marynuj go w sosie z łyżki oliwy, odrobiny octu balsamicznego, soku z cytryny i świeżych ziół. Plastry układaj na grillu i piecz aż będą lekko zwęglone na brzegach. Dodatkowo możesz posypać je odrobiną sera feta.

Ziemniaki

Umyte, ale nieobrane ziemniaki zawiń w folię aluminiowa i połóż bezpośrednio na węglu. Jeżeli chcesz, możesz wcześniej je podgotować - wtedy czas przygotowania dania znacznie się skróci. Podawaj z sosem czosnkowym lub ziołowym na bazie odtłuszczonego jogurtu naturalnego.

Bananowy deser

Kiedy węgiel w grillu powoli stygnie, połóż na ruszcie banany w skórce, dodatkowo owinięte folią aluminiową. Po około 10 minutach gotowy będzie pyszny kremowy deser.