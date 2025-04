Dietetyczne fit ciasta na Wielkanoc są lekkie, wiosenne i pyszne. Przygotuj wielkanocne ciasta w odchudzonej wersji, by cieszyć się słodkościami bez pochłaniania zbyt wielu kalorii. Zaprezentowałyśmy już przepisy na dietetyczne mazurki i dietetyczne babki na Wielkanoc. Prezentowałyśmy też przepisy na wielkanocne ciasta dla cukrzyka. Czas na inne fit wielkanocne ciasta. Przetestuj 6 dietetycznych przepisów na zdrowe ciasta na Wielkanoc.

Niskokaloryczne i lżejsze FIT ciasta wielkanocne powstaną dzięki kilku kulinarnym sztuczkom.

Zamiast cukru korzystaj z erytrolu i ksylitolu .

. Ozdabiaj ciasto kolorowymi owocami zamiast lukru i czekolady.

zamiast lukru i czekolady. Stosuj mąkę razową, jeśli to możliwe.

Nie dodawaj do FIT wielkanocnych ciast zbyt dużo tłuszczu .

. Smak i aromat ciast wielkanocnych w fit wersji zapewniaj przyprawami, owocami, skórką cytrynową i innymi zdrowymi dodatkami.

Pamiętaj, że w rozważaniach, czy jakieś ciasto wielkanocne będzie fit, czy nie, ważna jest także spożywana porcja produktu. Zjesz mniej kalorii, jeśli sięgniesz po mały kawałek klasycznego sernika, niż jeśli zjesz 4 duże kawałki fit ciasta. Pamiętaj o umiarze.

Tradycyjna pascha wielkanocna jest dość tłusta i kaloryczna. Proponujemy przygotowanie fit wersji paschy na Wielkanoc, która jest znacznie lżejsza.

Składniki:

1 kg sera twarogowego w wiaderku z dobrym składem,

200 g jogurtu greckiego,

150 g ksylitolu lub miodu,

50 g wiórków kokosowych,

garść rodzynek,

garść suszonej żurawiny,

skórka z pomarańczy,

sok z połowy cytryny,

200 g dowolnych orzechów.

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż jogurt grecki i twaróg. Dodaj ksylitol lub miód i wymieszaj. Posiekaj bakalie na mniejsze kawałki. Zetrzyj skórkę z pomarańczy, wyciśnij sok z cytryny. Dodaj bakalie, sok z cytryny i skórkę do masy z serem. Wymieszaj dokładnie masę serową. Na sitko o drobnych oczkach wyłóż gazę lub lnianą ściereczkę. Wyłóż masę serową do sitka. Dokładnie ugnieć ją i wyrównaj. Dognieć masę serową dużym talerzem i postaraj się obciążyć go ciężkim przedmiotem, np. dużym słoikiem z wodą. Przełóż paschę do lodówki na ok. dobę. Po tym czasie paschę przełóż na duży talerz, odwiń z gazy i udekoruj.

fot. Dietetyczna pascha wielkanocna/ Adobe Stock, sashka1313

Colomba to tradycyjne ciasto wielkanocne jadane i przygotowywane przez Włochów. Colomba ma zawsze charakterystyczny kształt, który ma przypominać lecącego gołębia. To włoskie wielkanocne ciasto można uznać za dietetyczne: jest lekkie, drożdżowe i przygotowuje się je z dodatkiem migdałów. Nawet jeśli jesteś na diecie w Wielkanoc, możesz pozwolić sobie na kawałek takiego ciasta.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

250 g mąki razowej,

100 g masła,

180 ml mleka,

3 jajka,

80 g ksylitolu,

40 g białego cukru,

olejek waniliowy,

skórka starta z cytryny,

garść migdałów,

płatki migdałowe.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj drożdże z kilkoma łyżkami wody i odstaw w ciepłe miejsce na ok. 15 minut. Przesiej mąkę, dodaj drożdże i wymieszaj. Dodaj jajka, cukier, ksylitol, olejek waniliowy i mleko. Ugniataj ciasto. Dodaj rozpuszczone, ostudzone masło. Wyrób ciasto drożdżowe. Do ciasta dodaj skórkę cytryny i wyrób do połączenia składników. Odstaw ciasto do wyrośnięcia w ciepłe miejsce nawet na kilka godzin. Po tym czasie zagnieć ciasto i przełóż je do specjalnej formy (lub zwykłej okrągłej tortownicy). Do ciasta włóż migdały na głębokość ok. 2 cm. Posyp ciasto płatkami migdałowymi. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. 30 minut, „do suchego patyczka".

fot. Dietetyczne włoskie wielkanocne ciasto migdałowe/ Adobe Stock, shustrilka

Składniki:

3 szklanki mąki razowej,

3 łyżki cukru brązowego,

2 łyżki drożdży w proszku,

180 ml mleka,

150 ml ciepłej wody,

100 g melasy lub miodu,

100 rozpuszczonego masła,

130 g rodzynek,

garść orzechów włoskich,

jajko,

szczypta cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Zalej rodzynki wrzątkiem i odstaw na 10 minut. Wymieszaj mąkę z cukrem, drożdżami, melasą, siekanymi orzechami i przyprawami. Dodaj płynne składniki i wymieszaj dokładnie. Możesz wyregulować konsystencję, dodając wody. Wyrabiaj ciasto do połączenia składników. Dodaj odsączone z wody rodzynki. Przygotuj głęboką blachę. Podziel ciasto na ok. 12 części i uformuj z niego mniejsze kulki - porcje. Połóż je na blaszce w niedalekiej odległości. Możesz posmarować ciasto roztrzepanym jajkiem. Odstaw ciasto do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Piecz w temperaturze 180 stopni przez ok. 20 minut.

fot. Dietetyczne ciasto z bakaliami/ Adobe Stock, shustrilka

To bardzo zdrowe i dietetyczne ciasto sprawdzi się na Wielkanoc i nie tylko. Na co dzień może stanowić wręcz śniadanie. Przypomina ono pieczoną owsiankę i jest bardzo sycące.

Składniki:

220 g płatków owsianych błyskawicznych,

220 g płatków owsianych górskich,

200 g jogurtu greckiego,

jabłko,

jajko,

60 g miodu lub ksylitolu,

50 g płatków migdałowych,

50 g oleju kokosowego,

banan,

garść żurawiny,

świeży granat.

Sposób przygotowania:

Jabłko zetrzyj, banana pokrój w drobną kostkę. Wymieszaj płatki z jogurtem greckim, jajkiem, miodem i owocami. Do masy dodaj rozpuszczony olej kokosowy. Okrągłą blachę wyłóż papierem do pieczenia. Do masy owsianej dodaj żurawinę i połowę płatków migdałowych. Przełóż masę do blaszki. Piecz ok. 30 minut w temperaturze 180 stopni. Do ciasta możesz dodać też dowolne orzechy.

fot. Dietetyczne ciasto wielkanocne z płatków owsianych/ Adobe Stock, borzywoj

Popularne ciasto zielony mech, do którego dodaje się szpinaku, idealnie pasuje na Wielkanoc. To przekładany biszkopt z dodatkiem szpinaku, który nadaje mu zielony kolor. Choć biszkopt do ciasta jest klasyczny i nie dietetyczny, zmodyfikowałyśmy krem i uzyskałyśmy idealne fit ciasto na Wielkanoc.

Składniki:

ok. 400 g mrożonego rozdrobnionego szpinaku,

170 g oleju rzepakowego,

100 g ksylitolu,

100 g cukru pudru,

3 jajka,

2 szklanki mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka sody oczyszczonej,

200 g sera ricotta,

100 g jogurtu greckiego,

łyżka żelatyny fix,

maliny i inne świeże owoce do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Szpinak odmroź na sitku, by odcisnąć go z nadmiaru wody. Szpinak dokładnie zblenduj na gładki mus. Ubij jajka, dodaj cukier puder i ksylitol. Dodaj olej rzepakowy i dokładnie ubijaj. Porcjami dodawaj mus ze szpinaku i miksuj do połączenia. Masę przełóż do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez ok. 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Żelatynę zalej gorącą wodą i odczekaj do napęcznienia. Dokładnie zmiksuj ricottę z jogurtem greckim. Dodaj żelatynę i miksuj do zniknięcia grudek. Możesz dosłodzić krem ksylitolem. Po ostudzeniu zielonego biszkoptu przekrój go na pół (nie martw się, jeśli wierzchnia warstwa ulegnie uszkodzeniu). Posmaruj dół biszkoptu kremem. Wyłóż na kremie pokruszony biszkopt i udekoruj ciasto malinami i innymi owocami.

fot. Dietetyczne ciasto wielkanocne zielony mech/Adobe Stock, Vojtech

Fit ciasto kokosowo-czekoladowe idealnie będzie prezentować się na wielkanocnym stople

Składniki:

5 jajek,

120 g mąki,

3 łyżki kakao,

50 g cukru,

100 g ksylitolu,

łyżeczka proszku do pieczenia,

250 g chudego twarogu,

100 g wiórków kokosowych,

300 g jogurtu naturalnego,

50 ml mleka,

50 g erytrolu,

łyżka żelatyny,

tabliczka gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej przez sito. Dodaj proszek do pieczenia i kakao. Ubij białka. Dodawaj partiami cukier i ksylitol. Gdy cukier się rozpuści, dodaj żółtka. Do masy jajecznej porcjami dodawaj suche składniki. Przelej masę na blaszkę i piecz biszkopt w temperaturze 180 stopni przez ok. 40 minut. Żelatynę namocz we wrzątku zgodnie z opisem na opakowaniu. Zblenduj dokładnie wiórki kokosowe z twarogiem, jogurtem, żelatyną, erytrolem i mlekiem. Gdy biszkopt ostygnie, przełóż masę kokosową na biszkopt. Polej ciasto rozpuszczoną gorzką czekoladą i odstaw do lodówki na kilka godzin.

fot. Dietetyczne ciasto czekoladowo-kokosowe/ Adobe Stock, Anna Grabowska-Krupa

