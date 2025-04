Dietetyczna babka wcale nie smakuje gorzej od tradycyjnej babki piaskowej czy drożdżowej. Dietetyczne przepisy na Wielkanoc niewiele różnią się od tych, z których korzystały nasze babcie, pod warunkiem, że wiesz, jak mądrze zastępować określone składniki. Dietetyczne ciasta na Wielkanoc są smaczne, a mają mniej kalorii.

Dietetyczną babkę wielkanocną warto piec w formie silikonowej - ponieważ przepisy zawierają zmniejszoną ilość tłuszczu, ciasto łatwiej będzie od niej odchodzić.

Spis treści:

Składniki:

200 g mąki pszennej,

100 g jogurtu naturalnego o obniżonej zawartości tłuszczu,

2 jajka,

3 łyżki oleju,

3 łyżki chudego mleka,

3 łyżki ksylitolu,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

aromat waniliowy.

Sposób przygotowania:

Jajka wbij do miski i ubij na pianę. Dodaj ksylitol i miksuj dalej. Dodaj olej, mleko, jogurt i mąkę. Miksuj na niskich obrotach. Na koniec dodaj proszek do pieczenia i aromat waniliowy. Ciasto wlej do silikonowej formy na babkę. Piecz dietetyczną babkę przez około 50 minut (do suchego patyczka) w temperaturze 180 stopni.

fot. Dietetyczna babka jogurtowa/ Adobe Stock, san_ta

Składniki:

200 g mąki ziemniaczanej,

100 g mąki pszennej,

3 jajka,

120 ml oleju,

120 g ksylitolu,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę. Obie mąki przesiej z proszkiem do pieczenia. Dodaj olej, żółtka i ksylitol, zmiksuj. Powoli wmieszaj ubite białka. Masę przełóż do silikonowej formy do pieczenia i piecz dietetyczną babkę piaskową przez około 1 godzinę w temperaturze 170 stopni.

fot. Dietetyczna babka piaskowa/ Adobe Stock, davros

Razową babkę cytrynową przygotujesz bez cukru - w przepisie podana jest jednak stewia. Jeśli wolisz, możesz zastąpić ją ksylitolem.

Składniki:

210 g mąki razowej orkiszowej,

4 jajka,

170 g masła,

30 g stewii w proszku,

skórka otarta z 1 cytryny,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

olej i bułka tarta do wysmarowania i wysypania formy.

Sposób przygotowania:

Masło zmiksuj ze stewią. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywno. Do masła dodaj żółtka, wymieszaj, dodaj proszek do pieczenia i mąkę. Dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj skórkę otartą z cytryny (powinna być bardzo drobna). Wymieszaj. Powoli wmieszaj do ciasta pianę z białek. Silikonową formę na babkę wysmaruj niewielką ilością oleju i oprósz bułką tartą. Ciasto przełóż do formy i piecz dietetyczną babkę przez 50 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Razowa babka cytrynowa/ Adobe Stock, AHatmaker

Składniki:

2 szklanki mąki gryczanej,

4 jajka,

100 ml chudego jogurtu naturalnego,

100 ml oleju,

6 łyżek ksylitolu,

3 łyżki kakao,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jajka zmiksuj z ksylitolem. Dodaj olej i jogurt, wymieszaj. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i kakao. Dodaj suche składniki do mokrych, dokładnie wymieszaj. Ciasto przełóż do formy i piecz dietetyczną babkę przez około 45 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Dietetyczna babka czekoladowa/ Adobe Stock, Dar1930

Choć wydaje się, że zrobienie dietetycznej babki drożdżowej nie jest możliwe, z tego przepisu wykonasz odchudzoną wersję tego tradycyjnego ciasta - jedna porcja ma około 100 kcal. Nie pomijaj łyżki cukru - jest potrzebny do tego, by drożdże zaczęły pracować.

Składniki:

250 g mąki,

100 ml chudego mleka,

1 całe jajko,

1 żółtko,

2 łyżki masła,

25 g drożdży,

1 łyżka cukru,

3 łyżki rodzynek,

łyżeczka mielonego ksylitolu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Z lekko podgrzanego mleka, cukru, łyżki mąki i drożdży przygotuj rozczyn. Wymieszaj, przykryj ściereczką i postaw w ciepłym miejscu na około 15 minut (powinien podwoić objętość). Rodzynki zalej wrzątkiem, aby napęczniały. Następnie odcedź. Rozczyn przełóż do miski, dodaj jajko i żółtko i zmiksuj. Dodaj mąkę i szczyptę soli, wyrabiaj ręcznie, aż zacznie odchodzić od miski. Dodaj ciepłe masło, aromat waniliowy, rodzynki i ksylitol, wyrabiaj dalej. Przykryj i odstaw w ciepłe miejsce na 1.5 - 2 godziny. Przełóż ciasto do formy silikonowej i piecz dietetyczną babkę przez około 30 - 40 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Dietetyczna babka drożdżowa/Adobe Stock, DEMI VAA SUNILA

Nie chcesz łamać diety ketogenicznej w Wielkanoc? To wcale nie takie trudne. Oto przepis na niskowęglowodanową babkę wielkanocną z mąki migdałowej. Babka ta nie jest dietetyczna pod względem kaloryczności, ale nadaje się do jedzenia przez osoby stosujące dietę low carb. To też jedno z idealnych ciast Wielkanocnych dla cukrzyka.

Składniki:

130 g mąki migdałowej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

70 g masła,

100 g erytrolu,

4 jajka,

ekstrakt waniliowy,

100 g serka mascarpone.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki. Ubij masło z erytrytolem do osiągnięcia gładkiej struktury. Dodaj kolejno: ser mascarpone, jajka i suche składniki, cały czas mieszając. Przełóż do wysmarowanej tłuszczem formy i piecz dietetyczną babkę przez ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Ketogeniczna babka wielkanocna/Adobe Stock, la_vanda

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 4.03.2021.

