Jeśli lubisz zupy, dieta zupowa to coś, co sprawdzi się u ciebie idealnie. Wybierz własną wersję diety zupowej i obserwuj zauważalne efekty. Zasady diety zupowej są bardzo proste, a przepisy możesz dowolnie modyfikować, by odpowiadały twoim upodobaniom.

Na diecie zupowej cały jadłospis buduje się na podstawie zup. Jedz je 5 razy codziennie, jednak nie zapominaj o dodatkach. W diecie zupowej je się też np. makaron, mięso z kurczaka, jajko. Dzięki temu unikniesz niedoborów witamin z grupy B, magnezu, cynku czy wapnia.

Proponujemy ci zmodyfikowaną wersję diety zupowej, dzięki której schudniesz bez negatywnych skutków ubocznych.

Dlaczego warto jeść zupy na diecie zupowej?

Zupa to niezwykłe danie, które daje nieskończoną ilość możliwych połączeń smakowych. W zależności od tego, jakich składników użyjesz, może ona spełniać rolę pełnowartościowego obiadu, lekkiej kolacji czy przekąski w ciągu dnia. Zupa na śniadanie? Dlaczego nie? Taki pomysł sprawdzi się szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy o poranku jest zimno i nieprzyjemnie.

Zalety zup i diety zupowej

Do przygotowania zup nie są potrzebne zaawansowane umiejętności kulinarne. Z tym daniem poradzi sobie nawet kucharz amator.

Zupę można przygotować na kilka dni, a nawet zamrozić ją lub zawekować.

Zupy najlepiej smakują przygotowane na bazie sezonowych warzyw, ale równie dobrze można je gotować, stosując mrożone warzywa.

Płynna czy półpłynna (w przypadku zup krem) postać zupy sprawia, że jest to danie lekkostrawne, niskokaloryczne, ale jednocześnie sycące.

Dieta zupowa ma pewne zasady. Żeby przygotować zupę zgodną z zasadami diety zupowej, musisz pamiętać o kilku elementach.

Jakie zupy jeść na diecie zupowej?

Na diecie zupowej możesz jeść wszystkie zupy, ale postępuj według zasad:

Do zup nie dodawaj śmietany.

Nie używaj bulionów na kościach.

Warzywa przed włożeniem do garnka możesz obsmażyć na niewielkiej ilości oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Dodatek tłuszczu zwiększa przyswajanie niektórych witamin.

Ziemniaki w diecie zupowej

Nasza wersja diety zupowej pozwala na jedzenie zup z ziemniakami. Śmiało dodawaj je do zup, by były bardziej sycące i treściwe.

Na diecie zupowej stosuje się specjalny podział, by codziennie przygotowywać inną zupę. Zobacz, jak dzielić zupy w zależności od posiłku i zastosowanych składników:

Zupa obiadowa w diecie zupowej

Najbardziej treściwa i sycąca, powinna zawierać w sobie dodatek węglowodanowy i białkowy.

Baza (zupa warzywna) + dodatek węglowodanowy (kasza, makaron, ziemniaki) + dodatek białkowy (jajko na twardo, pokrojone chude mięso, ser feta/mozzarella, tofu)

Zupa kolacyjna lub śniadaniowa w diecie zupowej

Jest mniej treściwa niż zupa obiadowa, ale powinna zapewnić ci sytość na minimum 2-3 godziny. W tej roli dobrze sprawdzają się gęste kremy warzywne.

Baza (zupa warzywna) + niewielki dodatek białkowy (jajko na twardo, ser feta/mozzarella, tofu) + łyżeczka dowolnych orzechów/pestek

Zupa na przekąskę w diecie zupowej

Tylko w przypadku przekąski możesz zjeść czystą zupę z warzyw, na bulionie warzywnym.

fot. Komponowanie zup w diecie zupowej/ Ula Bugaeva

Korzystając z zaproponowanego przykładowego jadłospisu oraz infografiki (powyżej), możesz samodzielnie komponować menu na diecie zupowej z łatwością.

Zastosuj ten jadłospis w diecie zupowej, aby zapewnić sobie smaczne posiłki i pewne efekty przy zastosowaniu diety zupowej. Dni możesz powtarzać i w ten sposób uzyskać jadłospis na tydzień w diecie zupowej.

Dzień 1. diety zupowej

Śniadanie: Zupa krem z pomidorów z 2 łyżkami sera feta w kostce i łyżeczką pestek słonecznika (400 ml)

II śniadanie: Krem z zielonych warzyw (300 ml)

Obiad: Zupa meksykańska z czerwoną fasolą i brązowym ryżem (400 ml + 2 łyżki ugotowanego ryżu)

Podwieczorek: Krem z kalafiora (300 ml)

Kolacja: Krem z pieczarek z 1 jajkiem na twardo i łyżeczką orzechów włoskich (400 ml)

Dzień 2. diety zupowej

Śniadanie: Zupa jarzynowa z 1/2 kulki sera mozzarella i łyżeczką orzeszków piniowych (400 ml)

II śniadanie: Krem z selera (300 ml)

Obiad: Minestrone z makaronem pełnoziarnistym i grillowaną piersią indyka (400 ml + 100 g piersi z indyka + 2 łyżki ugotowanego makaronu)

Podwieczorek: Zupa ogórkowa bez ziemniaków (300 ml)

Kolacja: Zupa z fasoli szparagowej z 2 łyżkami sera feta i łyżeczką pestek dyni (400 ml)

Dzień 3. diety zupowej

Śniadanie: Zupa brokułowa z 1 jajkiem na twardo i łyżeczką pestek słonecznika (400 ml)

II śniadanie: Zupa krem z cukinii (300 ml)

Obiad: Orientalna zupa z ciecierzycy z kaszą jaglaną i tofu (400 ml + 100 g tofu + 2 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej)

Kolacja: Zupa krem z buraka z serem kozim i łyżeczką pestek dyni (400 ml + 50 g sera koziego)

Pamiętaj, że niewykorzystane zupy możesz mrozić, dzięki temu będziesz przygotowana na kryzysowe sytuacje, gdy zabraknie ci czasu na gotowanie. Możesz też wekować zupy w słoikach lub robić przeciery, które wykorzystasz do szybkiego zrobienia zupy.

Zaproponowane menu pokazuje różnorodne zupy, w praktyce możesz 2 dni pod rząd jeść te same zupy.

Jeśli brakuje ci pomysłów i przepisów na różnorodne zupy, skorzystaj z poniższych przepisów. Każdy z nich pozwala przygotować kilka porcji zupy.

Krem z pomidorów - przepis na dietę zupową

Składniki:

3 duże pomidory,

2 marchewki,

pół selera,

pół pora,

ćwiartka pietruszki,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

sól i pieprz,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Skórkę pomidorów natnij nożem w kilku miejscach i zalej wrzątkiem. Zdejmij skórkę z pomidorów. Pozostałe warzywa umyj. Obierz ze skórki. Wszystkie warzywa umieść w garnku i zalej wodą (około pół litra). Dodaj przyprawy. Gotuj, aż zmiękną. Wyjmij ziele angielskie i liść z laurowy, a następnie całość zmiksuj do uzyskania konsystencji kremu. Gotową zupę posyp natką pietruszki.

fot. Zupa pomidorowa - przepis w diecie zupowej/ Adobe Stock, karandaev

Zupa ogórkowa bez ziemniaków na dietę zupową

Składniki:

kilka sztuk ogórków kiszonych,

1 marchewka,

1 seler,

1 pietruszka,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Marchewkę, seler i pietruszkę umyj i obierz ze skóry, a następnie zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Warzywa zalej wodą, dodaj ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu, aż warzywa zmiękną. Ogórki zetrzyj na tarce i podgotuj w osobnym garnku. Dodaj ogórki do reszty warzyw i całość gotuj jeszcze około 15 minut. Dopraw solą i pieprzem.

fot. Zupa ogórkowa - przepis w diecie zupowej/ Adobe Stock, shaiith

Krem z kalafiora na dietę zupową

Składniki:

500 g kalafiora (może być mrożony),

2 ziemniaki

1/2 cebuli,

1 ząbek czosnku

3 szklanki bulionu,

1 łyżeczka oleju rzepakowego,

szczypta gałki muszkatołowej,

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

Cebulę i czosnek podsmaż. Obierz ziemniaki i pokrój je w małe kostki. Kalafior umyj i rozdziel na różyczki. Ziemniaki i kalafior dodaj do podsmażonej cebuli z czosnkiem. Warzywa zalej bulionem. Zagotuj, a następnie gotuj na małym ogniu, aż warzywa zmiękną. Dodaj przyprawy. Zmiksuj zupę do uzyskania konsystencji kremu.

fot. Zupa kalafiorowa - przepis w diecie zupowej/ Adobe Stock, FormA

Zupa brokułowa na dietę zupową

Składniki:

500 g brokuła (może być mrożony),

3 szklanki bulionu,

2 ziemniaki,

1/2 pora,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

pieprz i sól.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej oliwę z oliwek. Podsmaż por i czosnek. W międzyczasie umyj ziemniaki i brokuł. Ziemniaki pokrój w kostkę, a brokuł podziel na różyczki. Ziemniaki i brokuł dodaj do garnka z porem i czosnkiem. Zalej bulionem. Gotuj, aż warzywa zmiękną. Dopraw do smaku.

fot. Zupa brokułowa w diecie zupowej/ Adobe Stock, fortyforks

Chcesz dać oddech swoim jelitom i natychmiast poczuć się lżej? Zapomnij o diecie koktajlowej i słynnej diecie sokowej. Dieta zupowa to doskonała alternatywa. Możesz z powodzeniem stosować ją przez 3 dni i potraktować jako dietę oczyszczającą.

Najczęściej dieta zupowa 3-dniowa bazuje na lekkich zupach z warzyw, bez dodatku ziemniaków, kaszy i mięsa. Wybierz własne zasady. Jedz od 3 do 6 talerzy zupy dziennie, a do tego pij wodę.

Ogromną zaletą proponowanej przez nas zdrowej diety zupowej jest uzyskanie ujemnego bilansu energetycznego bez wysiłku i głodu. Na diecie zupowej łatwo jest wytworzyć deficyt energetyczny. Jedząc zupy, spożywasz mniej kalorii (kcal), niż wynosi twoje zapotrzebowanie kaloryczne. To jedyny sposób na schudnięcie. Dieta zupowa to więc dobra dieta redukcyjna.

Dzieje się tak, ponieważ zupy szybko sycą, a jednocześnie są niskokaloryczne, bogate w błonnik pokarmowy, witaminy, naturalne przeciwutleniacze i składniki mineralne.

Będziesz chudła około 1 kilograma tygodniowo. Po 2 miesiącach możesz być lżejsza nawet o 8-12 kg. Nie musisz całymi dniami jeść wyłącznie zup. Jeśli masz ochotę od nich odpocząć, możesz śniadanie lub kolację zastąpić stałym posiłkiem.

Niektórzy chwalą też sobie korzystanie z 3-dniowej diety zupowej jako kuracji odciążającej żołądek i pozwalającej poczuć się lżej.

Jeśli dieta zupowa wydaje ci się zbyt ekstremalna, zastosuj tradycyjną dietę odchudzającą.

Inne efekty diety zupowej to:

zniknięcie wzdęć,

lepsze nawilżenie skóry,

poprawa stanu paznokci,

brak odczuwania głodu,

uregulowanie rutyny wypróżniania,

zniknięcie zaparć.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.10.2018.

