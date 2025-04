Tłuszcz diety a nowotwór piersi

Udowodniono, że dieta wysokotłuszczowa przyczynia się do zwiększonej zachorowalności na raka piersi. Tłuszcz tłuszczowi jednak nierówny. Także i w przypadku tej choroby ma znaczenie jakość tłuszczu diety. Wiele badań potwierdza trend wskazujący na zwiększone ryzyko nowotworu sutka wraz ze zwiększoną konsumpcją tłuszczów ogółem, tłuszczów nasyconych oraz wielonienasyconych tłuszczów z rodziny n – 6 (olej słonecznikowy, z pestek winogron). Natomiast spożywanie tłuszczów wielonienasyconych z rodziny n – 3 (tłuszcz rybi) oraz kwasów tłuszczowych jednonienasyconych (oliwa z oliwek) obniża prawdopodobieństwo wystąpienia raka tego narządu..

Jedzenie owoców i warzyw a ryzyko raka piersi

Badania dowodzą, że osoby, które spożywają regularnie warzywa i owoce są mniej narażone na powstanie wielu chorób w tym nowotworów. Kobiety spożywające co najmniej 5 razy w tygodniu warzywa i owoce mają średnio o 1/3 mniejsze ryzyko zachorowalności na raka piersi niż te, które spożywają te produkty 2 razy w tygodniu.

Szczególne znaczenie w profilaktyce raka piersi mają rośliny krzyżowe. Warzywem, które charakteryzuje się najsilniejszymi cechami w walce z nowotworem jest brukselka. Ochronne działanie związków, które zawiera to warzywo wykazano zarówno w okresie inicjacji i progresji. Innymi warzywami, które wspomogą nas w walce z rakiem są warzywa cebulowe, głównie czosnek. Zawiera on w swoim składzie wiele substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, przeciwzakrzepowym oraz przeciwnowotworowym, do których należą m.in.: związki siarki, oligosacharydy, selen i flawonoidy.

Wśród owoców, które zasługują na szczególną uwagę w prewencji choroby nowotworowej są owoce jagodowe (maliny, jagody). Są one źródłem m.in.: antocyjanów, flawonoidów i lignanów, posiadają także właściwości antyoksydacyjne.

Soja

Istnieją badania, których wyniki potwierdzają, że spożywanie diety bogatej w soję zmniejsza ryzyko raka piersi. Regularna konsumpcja soi i jej produktów obniża stężenie hormonów jajnikowych będącymi biomarkerami ryzyka zachorowalności na nowotwór piersi. Stwierdzono, że kobiety, które przyjmowały z dietą soję zapadały na raka piersi nawet 3 – krotnie rzadziej niż te, które nie uwzględniały jej w diecie.

Błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy spełnia szereg istotnych funkcji w organizmie. Odgrywa rolę także w prewencji chorób nowotworowych, w tym raka piersi. Dzięki temu, że frakcje błonnika pokarmowego są pożywką dla „dobrych” bakterii przewodu pokarmowego, zwiększa odporność organizmu co ma ogromne znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych.

Te produkty, które są bogate w błonnik charakteryzują się niższym indeksem glikemicznym niż produkty ubogie w błonnik. Wyniki wielu badań wskazują, że na kancerogenezę wpływać może hiperinsulinemia oraz insulinooporność. Jednym z ważnych czynników wpływających na powstanie oporności na insulinę jest sposób żywienia i wysoki indeks glikemicznym diety.

Zielona herbata

Hamujące działanie na rozwój raka piersi katechin zawartych w zielonej herbacie udowodniono w wielu badaniach. Regularne spożywanie zielonej herbaty ma działanie profilaktyczne w powstaniu nowotworu piersi, hamuje rozwój już powstałego raka piersi oraz zmniejsza zdolność do przerzutów.

Ważny tryb życia i aktywność fizyczna

Na ryzyko raka piersi rzadziej zapadają kobiety prowadzące aktywny tryb życia, uprawiające sport, nie palące papierosów, mające prawidłową wagę. Nadwaga i otyłość są czynnikami zwiększającymi zachorowalność u kobiet. Także nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko powstania tego nowotworu.

