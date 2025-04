Dieta – czy niezbędna?

Dieta w chorobie wrzodowej wymaga wyrzeczeń, jednak bez wątpienia jest niezwykle pomocna w leczeniu tego schodzenia. Celem stosowania odpowiedniej diety, jest umożliwienie regeneracji błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Dzięki temu, wrzody szybciej się goją, a ich nawroty są zdecydowanie rzadsze.

Reklama

Przeczytaj: Skąd się biorą wrzody trawienne?

Sposób na wrzody

Osoby cierpiące na chorobę wrzodową powinny spożywać posiłki regularnie, najlepiej o stałych porach dnia. Nie należy jadać posiłków ani zbyt często, ani rzadko. Z jednej strony – nie możemy dopuścić do głodu, gdyż uczucie to jest bodźcem do produkcji kwasu solnego, z drugiej jednak – pojawienie się jedzenia w żołądku również powoduje jego wydzielanie. Najlepiej więc, gdy przerwy pomiędzy posiłkami wynosić będą od 2 do 3 godzin.

Wraz ze zwiększeniem liczby posiłków, należy zmniejszyć ich objętość. Porcje nie mogą być zbyt duże, by nie zalegały w żołądku i nie rozciągały dodatkowo jego ścian. Pierwszy posiłek powinniśmy zjeść krótko po przebudzeniu, a ostatni na godzinę przed snem, by nie doprowadzić do bólów nocnych.

Posiłki należy spożywać bez pośpiechu i dokładnie je przeżuwać. W niektórych przypadkach zaleca się również, aby zmienić konsystencję posiłków ze stałej na płynną lub półpłynną. Dzięki takim działaniom, ograniczamy wydzielanie kwasu żołądkowego, które pobudzane jest gryzieniem. Bez względu na stan rozdrobnienia, wszystkie potrawy i napoje powinny mieć umiarkowaną temperaturę.

Czego nie jeść?

Z diety należy wyeliminować przede wszystkim produkty, które powodują nadmierne wydzielanie kwasu żołądkowego. Należą do nich:

produkty marynowane, peklowane i wędzone,

wywary mięsne, kostne i grzybowe,

kawa zwykła i bezkofeinowa,

mocna herbata,

napoje gazowane,

napoje alkoholowe,

kwaśne owoce i soki owocowo-warzywne.

Z jadłospisu należy wyeliminować także produkty ciężkostrawne oraz ostre przyprawy – sól, pieprz, ocet, chili, paprykę, musztardę i ketchup. Z powodzeniem można je zastąpić łagodniejszymi, takimi jak: sok z cytryny, koperek, kminek, zielona pietruszka, cynamon i wanilia. Powinniśmy unikać także produktów wysokobłonnikowych – razowego i pełnoziarnistego pieczywa, grubych kasz, ciemnych makaronów oraz surowych warzyw i owoców.

Jak gotować?

Osoby z chorobą wrzodową powinny jeść potrawy gotowane w wodzie i na parze, duszone bez podsmażania i pieczone w foli. W diecie należy uwzględnić produkty, które zobojętniają kwas solny i hamują wydzielanie żołądkowe. Należą do nich zwłaszcza łatwostrawne tłuszcze, takie jak: masło, margaryny miękkie, oleje roślinne i oliwa z oliwek oraz mleko i produkty mleczne.

Przeczytaj: Czy wrzody żołądka mogą przekształcić się w raka?

Reklama

Zaostrzenie objawów

Gdy objawy choroby wrzodowej żołądka ulegną zaostrzeniu, należy wprowadzić bardziej restrykcyjną dietę. Ilość posiłków powinna zostać zwiększona nawet do 10 na dobę, a ich konsystencja zmieniona ze stałej na płyną, a potem w miarę ustępowania objawów na półpłynną. Początkowo, w diecie mogą znaleźć się: słaba herbata, produkty mleczne, białe pieczywo oraz przeciery warzywne z niewielkim dodatkiem tłuszczów. Potem, gdy objawy zaczną ustępować, można stopniowo wprowadzać do jadłospisu także inne produkty i zacząć powracać do diety sprzed nawrotu.