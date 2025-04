Dieta przeciwzapalna dr Weila jest jedną z 3 diet przeciwzapalnych polecanych przez Harvard (obok diety DASH oraz diety środziemnomorskiej). Obfituje w warzywa, owoce, ogranicza tłuszcze nasycone i żywnośc przetworzoną. Nie wyklucza żadnych składników, promuje za to zdrowe odżywianie. Można ja stosować całe życie, utrzymać z jej pomocą prawidłową masę ciała lub schudnąć, gdyż jej kaloryczność dobiera się indywidualnie. Najkrótszy opis diety dr Weila to: dieta śródziemnomorska z azjatyckim sznytem. Te zalecenia dietetyczne nie budzą żadnych wątpliwości w środowisku naukowym! Naprawdę warto spróbować.

Spis treści:

O zasadach diety przeciwzapalnej dr Weila najlepiej mówić, zaczynając od piramidy żywieniowej, która stworzył. Jest ona pełna naturalnych „produktów przeciwzapalnych”. Wygląda ona następująco:

Jadłospis diety przeciwzapalnej dr Weila powinien dostarczać 2000-3000 kcal, ale kaloryczność dopasowuje się do indywidualnych potrzeb. 40-50% energii powinno pochodzić z węglowodanów, 30% z tłuszczu i 20-30% z białka. Najlepiej, aby w każdym posiłku była mieszanka tych 3 makroskładników.

Należy jadać 4-5 porcji warzyw dziennie (porcja to 2 szklanki posiekanej sałaty lub 1/2 szklanki rozdrobnionych warzyw surowych lub gotowanych). Mogą być surowe lub gotowane i powinny to być warzywa we wszystkich kolorach. Do szczególnie polecanych zaliczane są:

Zwierają cenne flawonoidy i karotenoidy, które wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwoksydacyjne.

Owoce świeże lub poza sezonem mrożone trzeba jadać w ilości 3-4 porcji dziennie (porcja to średniej wielkości owoc lub pół szklanki posiekanych albo suszonych). Szczególnie wartościowe są owoce o niższym ładunku glikemicznym:

Owoce, podobnie jak warzywa są cennym zródłem flawonoidów i karotenoidów.

Chodzi o produkty pełnoziarniste, a w szczególności całe ziarna lub ziarno kruszone, a nie mąkę czy pieczywo. Powinno ich być 3-5 porcji dziennie (porcja to ½ szklanki). Najcenniejsze to te:

Sa dłużej trawione i zapobiegają gwałtownym skokom poziomu cukru we krwi, co działa przeciwzapalnie.

Obok zbóż w diecie powinny znaleźć się 2-3 porcje tygodniowo makaronów gotowanych al dente (porcja to pół szklanki gotowanego makaronu). Najlepsze to:

Ich ilość to 1-2 porcje dziennie (porcja to pół szklanki gotowanych nasion). Szczególnie polecane są:

Dostarczają kwasu foliowego, magnezu, potasu i błonnika.

5-7 porcji dziennie (porcja to łyżeczka oleju lub 2 orzechy czy łyżka nasion lnu). Najcenniejsze są zdrowe tłuszcze:

Zdrowe oleje i tłuszcze to bogate źródła kwasów omega-3. Oliwa zawiera też polifenole o działaniu przeciwoksydacyjnym.

2-6 porcji tygodniowo (porcja to k. 110 g). Te szczególnie polecane to:

Dostarczają kwasów omega-3. Gdy zabraknie ich w diecie trzeba podjąć suplementację kwasami DHA i EPA.

Najlepiej jest jadać 1-2 porcje dziennie (porcja to pół szklanki). Polecane produkty:

Są to produkty bogate w izoflawony o działaniu antyoksydacyjnym.

W ich przypadku nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę porcji. Za najcenniejsze w diecie uznane zostały grzyby:

Zawierają adaptogeny, wspierają układ odpornościowy. Zawsze należy jeść je po ugotowaniu.

Stanowią niewielką część diety, bo zalecana ilość to 1-2 porcje tygodniowo. Porcja to: 28 g sera lub jajko lub 225 g nabiału lub 85 g gotowanego mięsa kurczaka. Do polecanych produktów dostarczających białka zaliczone zostały:

Dr Weil zaleca ograniczenie spożycia produktów zwierzęcych. Sięgając po nie raz po raz, warto wybierać te z hodowli ekologicznych, z wolnych wybiegów.

Można je jadać bez kontrolowania ilości. Mają dodawać potrawom smaku, ale mogą być też cennym źródłem składników przeciwzapalnych. Szczególnie cenne to:

Najlepiej wypijać 2-4 szklanki dziennie. Nie może to być jednak zwykła, czarna herbata. Najlepsze są dobrej jakości:

Dostarczają cennych katechin, które działają antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

Dr Weil poleca codziennie przyjmować preparaty witaminowe i z minerałami. Są one szczególnie ważne, jeśli ktoś nie może pozwolić sobie na kupowanie żywności organicznej. Najwazniejsze to suplementować:

Wino i słodycze nie są oczywiście obowiązkowe, ale można na nie znaleźć miejsce w zdrowym sposobie żywienia.

Można sobie pozwolić na maksimum 1-2 kieliszki wina dziennie, a okazjonalnie można sięgnąć po słodycze – gorzką czekoladę, sorbet owocowy, niesłodzone suszone owoce. Dostarczają polifenoli i antyoksydantów.

Jak już zapewne zuważyłaś, dieta dr Weila jest bogata w wiele różnych produktów spożywczych. Nie wyklucza żadnej z grup żywności, zaleca jednak ograniczenie pewnych produktów i poleca zwiększenie ilości innych, zdrowszych. Dlatego lista produktów niezalecanych nie jest długa i obejmuje:

Poniżej przykład jadłospisu na 3 dni. Obfituje on w naturalne „produkty przeciwzapalne” i jest zgodny ze wskazaniami dr Weila. Nie podajemy gramatur, gdyż nie chcemy sugerować konkretnej kaloryczności diety. Dopasowując wielkość porcji można na tej podstawie stworzyć zarówno dietę zaspokajająca zapotrzebowanie na energię, jak i dietę odchudzającą.

Sama dieta dr Weila bazuje na nauce, ale jej samej nie badano. Wiadomo natomiast całkiem sporo na temat diet w stylu diety śródziemnomorskiej, która jest dietą dobrze przebadaną. Dlatego z badań naukowych wynika, że dieta dr Weila może: