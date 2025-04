Sprawdź opinię dietetyka.

Dieta kontra grzyby - produkty polecane na diecie

Warzywa: koper włoski, natka, pomidory, marchewka, buraki, brokuły, seler naciowy, szczypior

Zioła: bazylia, tymianek, rozmaryn

Owoce: jabłka, cytryny, awokado

Orzechy i pestki: migdały, słonecznik

Czy to na pewno grzybica? - test

1. Ostatnio masz większą niż zwykle ochotę na słodycze?

2. Masz spękane usta, czujesz suchość w gardle?

3. Masz problemy z dziąsłami (krwawieniem, stanami zapalnymi)?

4. Częściej jesteś zmęczona, znużona, ospała, brakuje ci energii, masz problemy z pamięcią i koncentracją? ? TAK ? NIE

5. Dokuczają ci ostatnio upławy?

6. Dokuczają ci wzdęcia, zaparcia lub biegunki?

7. Częściej oddajesz mocz i towarzyszy temu świąd lub pieczenie?

8. Odczuwasz bóle mięśni i stawów?

9. Masz problemy ze skórą, kruche zbrązowiałe paznokcie?

10. Zauważyłaś, że ostatnio wypadają ci włosy?

Jeśli na większość pytań odpowiedziałaś twierdząco, zgłoś się do lekarza, który zleci dodatkowe badania. Gdy specjalista potwierdzi diagnozę, jak najszybciej zastosuj przepisane leki i antygrzybiczą dietę.

Czym jest grzybica przewodu pokarmowego?

Grzybicę przewodu pokarmowego, czyli inaczej drożdżycę lub kandydozę wywołują drożdże Candida albicans występujące naturalnie w jelitach. W sprzyjających warunkach (obniżenie odporności, stresy, przemęczenie, leczenie antybiotykami) drobnoustroje nadmiernie się namnażają. Wydzielane przez nie toksyny wywołują dolegliwości w różnych częściach ciała, a nawet w całym organizmie.

Dieta kontra grzyby - nie daj im szans!

Jeśli po rozwiązaniu testu stwierdzisz, że możesz mieć grzybicę, idź do lekarza pierwszego kontaktu. Poproś go o skierowanie na badania (m.in. analiza moczu i kału, rozmaz krwi i śliny). Jeśli potwierdzą infekcję, lekarz zapewne przepisze ci stosowanie leków grzybobójczych. Leczenie będzie skuteczniejsze, jeśli zastosujesz specjalną dietę. Ma ona na celu stworzenie w organizmie warunków, które utrudnią rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych.

Dieta konta grzyby - założenia

Trzeba unikać wszystkich produktów zawierających cukry proste, bo to idealna pożywka dla drożdży. Zabroniony jest więc każdy rodzaj cukru, a także słodycze, miód, syrop klonowy. W pierwszym okresie kuracji niewskazane są także przetwory zbożowe oraz owoce (zarówno te suszone, surowe, kandyzowane, jak i soki).

Dieta konta grzyby - cztery kroki do zdrowia

Kuracja składa się z trzech etapów. Każdy z nich trwa 7-10 dni. Potem w zależności od postępów leczenia, powraca się stopniowo do zwyczajowej diety. Niekiedy dieta musi trwać dłużej. Zasady są proste:

1. Jedz trzy niezbyt obfite posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolację. Ostatni posiłek zjedz nie później niż 3 godziny przed snem.

2. Kolacja powinna być lekkostrawna i niewielka by nie obciążać przewodu pokarmowego.

3. Zawsze jedz w spokoju, powoli i dokładnie przeżuwając każdy kęs.

4. Między posiłkami wypijaj 2-3 litrów płynów. Może to być woda mineralna delikatnie gazowana, krótko parzone herbatki ziołowe. Pij powoli małymi łykami. Do gaszenia pragnienia świetnie nadaje się także bulion zasadowy lub z kopru włoskiego.

Dieta kontra grzyby - co po diecie?

Gdy przejdziesz przez wszystkie etapy właściwej diety, powoli zacznij wprowadzać do jadłospisu węglowodany. Na śniadanie nadają się musy z ryżu, prosa i gryki z jabłkiem, bananem i marchewką, a także muesli. Na obiad i kolację można jeść (oprócz dań z poprzednich etapów) surówki z kwaszonej kapusty oraz sałatę z dresingiem sałatkowym i desery, np. krem z duszonych jabłek i owczego twarogu.

1 etap – atak na grzyby

Jest najbardziej rygorystyczny i dość monotonny. W tej fazie polecane są produkty: woda mineralna, herbatki ziołowe, bulion zasadowy, jogurt i serek owczy, tofu, mleko owcze, sojowe, owsiane lub ryżowe, ziemniaki, marchewka, bakłażan, cukinia, pasternak, pietruszka, koper włoski, dynia, szpinak, pieczarki, buraki, pomidory (w małych ilościach), awokado, pestki słonecznika, migdały, świeże zioła, sól morska i kamienna, cynamon, jajka, chuda cielęcina lub drób, szynka wołowa, jagnięcina, chude ryby, olej lniany i rzepakowy.

Unikaj: wszystkich przetworów zbożowych, drożdży, słodyczy, sałaty i surówek, owoców świeżych i suszonych, cukru, miodu, syropów, soków owocowych i innych słodkich napojów, alkoholu, gotowych produktów z ziemniaków, zup w proszku, keczupu, sosu sojowego, octu balsamicznego.

2 etap – włączamy ziarno

Stopniowo można wprowadzać do jadłospisu niektóre przetwory zbożowe. Raz dziennie można jeść posiłki zawierające proso, kukurydzę, grykę, komosę ryżową lub ryż, amarantus. Wskazane są wszystkie produkty z etapu I, a także: cebula, czosnek, por, karczoch, szparagi, grzyby (prawdziwki, boczniaki), polędwica wołowa, ser mozzarella, nasiona słonecznika, pestki dyni. Unikaj tych samych produktów, co w pierwszym etapie.

3 etap – zboże dwa razy dziennie

Lista produktów wskazanych jest w tym etapie dłuższa. Dwa razy dziennie można jeść potrawy zawierające produkty zbożowe, Prócz tego stopniowo można wprowadzać do menu surowe warzywa. Oprócz produktów z poprzednich etapów możesz jeść: różne gatunki sałaty i kapusty, sosy jogurtowe, ocet jabłkowy, ogórek, paprykę, rzodkiewkę, rzepę, brokuły i kalafior, warzywa strączkowe, owies i żyto.