Opinia dietetyka: dieta plaż południa

Czy można stracić co najmniej 5 kilogramów w dwa tygodnie - w sposób nie tylko bezpieczny, ale wręcz służący zdrowiu? Czy można bez żalu rozstać się z łakociami i pokochać nowy sposób odżywiania na tyle, że nie zechcemy już z niego zrezygnować? Tak. Brzmi to jak żart, ale nim nie jest: najzdrowszą z błyskawicznych diet odchudzających wymyślili kardiolodzy! W dodatku całkiem przypadkowo...

Reklama

Jakie efekty możesz osiągnąć przy diecie plaż południowych?



schudniesz szybko i zdrowo

błyskawicznie pozbędziesz się brzucha

już przez pierwsze 2 tygodnie zrzucisz 5 kilogramów, nie czując głodu

nie będziesz odmawiać sobie wszystkiego, co smaczne

skutecznie poskromisz swój apetyt, ponieważ szybko "obkurczysz" żołądek

Skąd wziął się pomysł na dietę plaż południowych?



Było tak: zespół lekarzy z Florydy pracował nad dietą hamującą rozwój chorób serca. Ich zmartwieniem nie był, rzecz jasna, wygląd pacjentów - szukali takiego sposobu odżywiania, który najlepiej służyłby zdrowiu. Rozczarowani nie dość skutecznym działaniem diety niskotłuszczowej (tradycyjnie zalecanej "sercowcom"), skomponowali własną. Nazwali ją dietą plaż południa.

Ranking najniebezpieczniejszych diet odchudzających

Szybko okazało się, że kardiolodzy trafili co najmniej w dwie dziesiątki: ze względu na serce i sylwetkę. Wśród 40 uczestników eksperymentu, stosujących różne diety, te osoby, które przestrzegały diety plaż południa, schudły od 5 do 7 kg – prawie 2 razy więcej niż inni badani!

Poza tym u nich najszybciej znikał tłuszcz z brzucha, poziom cholesterolu najszybciej wracał do normy, tylko 1 osoba wycofała się z tej diety, natomiast rygorów innych diet nie wytrzymywało średnio po 5 osób.

Główne zasady w diecie plaż południowych

Umiejętnie dobierając węglowodany i tłuszcze – jak dowiedli kardiolodzy – bez specjalnych wyrzeczeń można zeszczupleć, zmniejszając przy tym ryzyko poważnych chorób. To fantastyczna dieta na całe życie! Dieta dzieli się na trzy etapy: 1 etap diety plaż południa trwa 2 tygodnie, 2 etap diety plaż południa do osiągnięcia właściwej wagi, a trzeci do... końca życia!

Dowiedz się więcej:



6 porad, jak przyspieszyć odchudzanie

Hit w odchudzaniu! Zasady diety 400 kcal

11 sposobów na odchudzanie bez diety

Reklama

napisane na zlecenie Edipresse Polska S.A.