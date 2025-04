Dieta owsiankowa to szybki i prosty sposób na schudnięcie. Dieta owsiana ma jednak swoje wady i zalety. Nie każdemu będzie odpowiadał ten sposób żywienia.

W internecie znajdziesz co najmniej kilka wersji diety owsianej (inne określenie na owsiankową). Nazwa tej diety odchudzającej pochodzi od płatków owsianych, z których przygotowujesz owsiankę. Danie to stanowi podstawę jadłospisu. Istnieje kilka typów diety owsiankowej. Niektórzy stosują ją jako dietę jednodniową, ale można też stosować ją przez 5 lub 7 dni.

W zależności od wersji diety owsiankowej, możesz przeczytać o diecie jednodniowej oraz tygodniowej. Niektórzy stosują też dietę owsiankową przez 5 dni.

Jednodniowa dieta owsiana

Przez jeden, wybrany dzień w tygodniu jadasz wyłącznie dania na bazie płatków owsianych. Opinie na forach internetowych dotyczące diety owsianej jednodniowej sugerują, że jest to dieta szybka i łatwa w wykonaniu. Czy uda ci się schudnąć, spożywając wyłącznie owsiankę? Nie licz na spektakularne efekty.

Żeby schudnąć trwale, potrzebujesz diety redukcyjnej, stosowanej przez dłuższy okres czasu. Zdrowe tempo odchudzania pozwala stracić maksymalnie kilogram tkanki tłuszczowej tygodniowo, ale pod warunkiem, że za pomocą diety i aktywności fizycznej stworzysz deficyt energetyczny.

Jednodniowa dieta owsiana jest za to w stanie wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Płatki owsiane są dobrym źródłem błonnika pokarmowego (6,9 g/100 g), który reguluje wypróżnienia.

Pamiętaj także, że jedząc wyłącznie owsiankę, możesz przekroczyć swoje dobowe zapotrzebowanie energetyczne. To rzadkie, ale możliwe, bo owsianka to sycące danie. Między innymi dlatego przypisuje się mu właściwości odchudzające. Jednak jeśli użyjesz kalorycznych dodatków np. oleju kokosowego, dużej ilości orzechów, syropu klonowego, masła orzechowego, miodu czy owoców kandyzowanych, to możesz zamienić owsiankę w bombę kaloryczną. Nie będzie ona wtedy odchudzać, a nawet może spowodować tycie.

5-dniowa dieta owsiana

Dieta owsiana chyba najczęściej jest stosowana właśnie przez 5 dni. Niektórzy twierdzą nawet, że pozwala ona schudnąć 5 kg przez 5 dni stosowania. Najpopularniejsza odmiana tej diety polega na jedzeniu owsianki z 3 łyżek płatków owsianych ugotowanych na wodzie, lub mleku odtłuszczonym. Taką owsiankę jada się na 3 główne posiłki przez 5 kolejnych dni.

Do owsianki można dodać wybrane owoce lub warzywa. Owoce i warzywa dozwolone w tej wersji diety owsianej to:

jabłka,

gruszki,

pomarańcze,

maliny,

banany,

pomidor,

marchew,

szpinak,

szparagi,

cebula,

brokuł,

sałata,

por,

cukinia,

zielony groszek,

grzyby.

To dodatki, które mogą dodatkowo wzbogacać posiłki na 5-dniowej diecie owsiankowej. Według twórcy tej diety, doktora Miguela Prosa, stosowanie takiego sposobu odżywiania to gwarancja utraty 5 kg w ciągu 5 dni.

Tygodniowa dieta owsiankowa

Inną wersją tego sposobu na odchudzanie jest odmiana tygodniowa, w której przez pełne 7 dni jadasz większość dań (nie wszystkie) z dodatkiem płatków owsianych. Jadłospis nie przekracza 1500 kcal dziennie. Dieta ta zakłada rezygnację z wędlin i tłustych mięs, poleca regularne jedzenie 5 posiłków dziennie z dużą ilością warzyw i owoców.

Brzmi znajomo? To powszechnie znane zasady zdrowego żywienia. Uważaj jednak, by nie przesadzić z ilością płatków owsianych. Jeśli zjesz ich zbyt dużo, możesz mieć wzdęcia i bóle brzucha. Poza tym każda dieta, w której dominuje jeden produkt spożywczy, bardzo szybko się nudzi i nie jest optymalna.

Proponujemy ci, byś wyciągnęła z tej diety maksimum dla siebie, bez popadania w monotonię. Nie chcemy, byś po dwóch tygodniach znienawidziła płatki owsiane. Nasza odmiana diety owsiankowej zakłada jedzenie pięciu urozmaiconych posiłków dziennie. Tylko w jednym planujesz płatki owsiane. Dzięki temu włączysz do jadłospisu posiłki z płatkami owsianymi, ale nie znudzą ci się szybko.

Płatki owsiane są produktem neutralnym smakowo, który można wprowadzić do jadłospisów zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko (nie tylko w postaci owsianki). Można je wykorzystać jako:

składnik panierki,

dodatek do sałatek warzywnych i owocowych,

posypka do domowego chleba,

składnik domowej granoli/musli i batoników zbożowych,

dodatek do placków,

dodatek do jajecznicy.

Dieta odchudzająca a płatki owsiane

Płatki owsiane wydają się być kaloryczne, bo dostarczają 379 kcal w 100 g suchego produktu, ale to tylko złudzenie. Ten produkt świetnie wchłania wodę, pęcznieje, zwiększa objętość i dzięki temu syci na długo, dostarczając jednocześnie niewielkiej ilości kcal.

Żeby błonnika było jak najwięcej, kupuj płatki owsiane nieprzetworzone zwykłe lub górskie, unikaj tych błyskawicznych. Dzięki błonnikowi dania na bazie płatków obniżają stężenie cholesterolu i glukozy we krwi. Poza tym są one źródłem witamin z grupy B (szczególnie B1 i B6), potasu, magnezu i cynku.

Niewątpliwą zaletą płatków owsianych jest fakt, że są tanie i powszechnie dostępne. Osoby, które stosują dietę bezglutenową, powinny wybierać płatki oznaczone jako bezglutenowe. Choć owies jest zbożem bez glutenu, bywa zanieczyszczony pozostałościami żyta, pszenicy, czy jęczmienia.

Owsianka na kolację? Czemu nie! Wypróbuj przepis na wytrawne danie z płatkami owsianymi.

Wytrawna owsianka po włosku



Składniki:

½ szklanki płatków owsianych,

1 szklanka wody,

4 czarne oliwki pokrojone na połówki,

4 połówki suszonych pomidorków pokrojone w paseczki,

1 pomidor malinowy pokrojony w kosteczkę,

½ kulki sera mozzarella,

łyżeczka pestek słonecznika,

porwane listki świeżej bazylii,

łyżka oliwy z oliwek,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Płatki owsiane ugotuj na wodzie, odstaw do ostygnięcia. Dodaj szczyptę soli i pierzu, wymieszaj z oliwkami i suszonymi pomidorami. Dorzuć świeżego pomidora, bazylię, pestki słonecznika, wlej oliwę. Składniki dokładnie wymieszaj. Na wierzchu ułóż porwaną mozzarellę.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 13.06.2017 przez Barbarę Dąbrowską.

