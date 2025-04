Dieta na wątrobę, czyli dieta wątrobowa, nie jest specjalnie restrykcyjna. Ogranicza tłuszcz do 50 g na dobę (czasami do 30 g) i zaleca, aby sięgać po tłuszcze roślinne zamiast zwierzęcych, nasyconych. Powinna też być dietą lekkostrawną, a wszystko po to, aby wątroba nie była nadmiernie obciążona ciężkostrawnymi potrawami i tłuszczami, i mogła się regenerować.

Istnieją pewne ogólne zasady diety wątrobowej, które np. stosuje się w diecie na stłuszczenie wątroby. Niemniej jednak każdy, kto ma poważne problemy z tym narządem, powinien indywidualnie skonsultować się z dietetykiem w celu ustalenia najlepszego sposobu żywienia.

Dieta na wątrobę – co jeść, czego unikać:

Zrezygnuj z alkoholu – metabolizowanie alkoholu bardzo obciąża wątrobę, utrudniając lub uniemożliwiając jej regenerację.

– metabolizowanie alkoholu bardzo obciąża wątrobę, utrudniając lub uniemożliwiając jej regenerację. Unikaj tłuszczu nasyconego – to tłuszcz zwierzęcy. W diecie na wątrobę zalecane są tłuszcze roślinne, nienasycone, które w mniejszym stopniu obciążają ten narząd. Wyjątkiem jest tłuszcz kokosowy – jego też należy unikać oraz tłuste ryby morskie – choć to także tłuszcz zwierzęcy to jednak inny niż ten z wołowiny czy wieprzowiny i w diecie wątrobowej jest dozwolony. Jednak nawet tłuszczu roślinnego i rybnego nie powinno być w tej diecie zbyt dużo – ma być jedynie dodatkiem.

– to tłuszcz zwierzęcy. W diecie na wątrobę zalecane są tłuszcze roślinne, nienasycone, które w mniejszym stopniu obciążają ten narząd. Wyjątkiem jest tłuszcz kokosowy – jego też należy unikać oraz tłuste ryby morskie – choć to także tłuszcz zwierzęcy to jednak inny niż ten z wołowiny czy wieprzowiny i w diecie wątrobowej jest dozwolony. Jednak nawet tłuszczu roślinnego i rybnego nie powinno być w tej diecie zbyt dużo – ma być jedynie dodatkiem. Głównym źródłem energii w diecie na wątrobę powinny być węglowodany złożone – nie tłuszcz, nie cukry proste, gdyż jedne i drugie tak samo szkodzą wątrobie, zwłaszcza już dotkniętej różnymi schorzeniami.

– nie tłuszcz, nie cukry proste, gdyż jedne i drugie tak samo szkodzą wątrobie, zwłaszcza już dotkniętej różnymi schorzeniami. Warzywa i owoce powinny stanowić połowę każdego posiłku, przy czym warzyw powinno być znacznie więcej niż owoców. Stanowią one podstawę diety DASH oraz diety śródziemnomorskiej, które są polecane np. w zapaleniu wątroby.

każdego posiłku, przy czym warzyw powinno być znacznie więcej niż owoców. Stanowią one podstawę diety DASH oraz diety śródziemnomorskiej, które są polecane np. w zapaleniu wątroby. Unikaj żywności wysokoprzetworzonej . Bardzo często zawiera dodatek cukrów prostych, soli, tłuszczu nasyconego i konserwantów, a żadna z tych substancji nie sprzyja zdrowiu wątroby.

. Bardzo często zawiera dodatek cukrów prostych, soli, tłuszczu nasyconego i konserwantów, a żadna z tych substancji nie sprzyja zdrowiu wątroby. Zadbaj o odpowiednią ilość białka w diecie, gdyż to dzięki niemu wątroba będzie mogła się regenerować. Zalecana ilość białka w diecie wątrobowej wynosi od 0,5 do 1,2 g na kg masy ciała. Ta najniższa wartość dotyczy jedynie niewydolności wątroby z uszkodzeniami neurologicznymi. W pozostałych przypadkach zaleca się 1-1,2 g białka na każdy kilogram masy ciała.

w diecie, gdyż to dzięki niemu wątroba będzie mogła się regenerować. Zalecana ilość białka w diecie wątrobowej wynosi od 0,5 do 1,2 g na kg masy ciała. Ta najniższa wartość dotyczy jedynie niewydolności wątroby z uszkodzeniami neurologicznymi. W pozostałych przypadkach zaleca się 1-1,2 g białka na każdy kilogram masy ciała. Wybieraj produkty razowe zamiast te z oczyszczonej mąki. Razowe pieczywo, makarony, brązowy ryż itp. są dla wątroby znacznie korzystniejsze niż szybko podnoszące cukier we krwi produkty z białej mąki.

zamiast te z oczyszczonej mąki. Razowe pieczywo, makarony, brązowy ryż itp. są dla wątroby znacznie korzystniejsze niż szybko podnoszące cukier we krwi produkty z białej mąki. Unikaj nadmiaru soli w diecie, która sprzyja nadciśnieniu. Zbyt wysokie ciśnienie krwi nie służy wątrobie.

Prawidłową dietę wątrobową zaleca się uzupełniać ok. 2 litrów płynów oraz regularną umiarkowaną aktywnością fizyczną. Szczególną uwagę trzeba też przykładać do świeżości pożywienia, gdyż pleśnie czy bakterie w psującym się pokarmie wytwarzają toksyny szkodzące wątrobie.

Dieta na wątrobę w różnych chorobach tego narządu

Poniżej dodatkowe najważniejsze wytyczne dietetyczne w różnych chorobach wątroby.

Dieta w chorobach dróg żółciowych:

ograniczaj ilość tłuszczu w diecie,

sięgaj wyłącznie po tłuszcze roślinne – oliwę, olej rzepakowy, słonecznikowy, lniany, które wymagają mniej żółci do tego, aby organizm je strawił.

Dieta po usunięciu woreczka żółciowego - jadłospis. Co można jeść po cholecystektomii, a czego lepiej unikać?

Marskość wątroby – dieta:

zrezygnuj z alkoholu i cukrów prostych,

bardzo ogranicz ilość soli w diecie,

skonsultuj z dietetykiem ilość białka w diecie.

Stłuszczenie wątroby – dieta:

ogranicz pokarmy wysokokaloryczne,

zwiększ ilość błonnika w diecie.

Powiększenie wątroby przy hemochromatozie:

unikaj pokarmów bogatych w żelazo (np. mięso czerwone, jaja),

nie używaj żelaznych garnków i patelni,

nie jedz niedogotowanych skorupiaków.

Wirusowe zapalenie wątroby – dieta:

unikaj soli,

unikaj pokarmów bogatych w żelazo,

nie używaj żelaznych garnków i patelni.

Dieta w chorobie Wilsona (zaburzenie transportu miedzi w wątrobie):

ogranicz żywność zawierającą miedź, taką jak czekolada, orzechy, skorupiaki i grzyby,

nie używaj garnków miedzianych.

fot. Jadłospis diety na wątrobę: grillowany łosoś z kaszą i warzywami/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Poniżej przykład jadłospisu diety na chorą wątrobę. Można go zastosować także wtedy, gdy ktoś odczuwa dyskomfort w prawym podżebrzu, co może wskazywać na to, że wątroba jest powiększona i potrzebuje wsparcia.

Śniadanie:

owsianka z płatków owsianych, ugotowana na wodzie lub „mleku” roślinnym,

posiekane orzechy włoskie lub migdały,

świeże owoce, np. jabłko lub grejpfrut,

zielona herbata lub sok ciepła woda z cytryną.

Drugie śniadanie:

sałatka z awokado, pomidorów i ogórka,

kawa lub ziołowa herbata.

Obiad:

zupa jarzynowa,

gotowany kurczak lub indyk,

kasza gryczana lub brązowy ryż,

gotowana marchew z oliwą.

Podwieczorek:

niskotłuszczowy jogurt naturalny,

posiekane warzywa surowe, takie jak marchewki, seler, czy ogórek.

Kolacja:

grillowana ryba morska,

kalafior gotowany na parze z oliwą,

kasza jaglana lub quinoa,

zielona herbata lub napar z dzikiej róży.

Przed snem:

napar z melisy lub rumianku.

Dietę na wątrobę powinny stosować osoby, u których stwierdzono schorzenia tego narządu. W ich przypadku odpowiedni sposób żywienia skutecznie wspomaga leczenie oraz regenerację tego narządu. Dietę wątrobową mogą też zastosować osoby, które chcą wykonać tzw. detoks wątroby czy obserwują u siebie następujące objawy:

wzdęcia,

skoki ciśnienia krwi,

biegunka,

obniżony nastrój,

sucha skóra i włosy,

nawracające bóle głowy,

zaburzenia koncentracji,

obniżona odporność,

zgaga,

wypryski skórne.

Dieta na wątrobę w takich przypadkach może zmniejszyć dolegliwości, poprawiając funkcjonowanie tego narządu i zadziałać profilaktycznie, zmniejszając ryzyko rozwoju poważniejszych schorzeń wątroby.

Za żywność wspomagającą „oczyszczanie” zdrowej wątroby uważa się:

owoce: pomarańcza, cytryna, papaja, grejpfrut, mango, porzeczki,

pomarańcza, cytryna, papaja, grejpfrut, mango, porzeczki, warzywa: brokuły, kapusta, sałata, buraki, brukselka, kapusta włoska, szpinak, karczochy, szparagi, cebula,

brokuły, kapusta, sałata, buraki, brukselka, kapusta włoska, szpinak, karczochy, szparagi, cebula, zioła i przyprawy: czosnek, imbir, cynamon, gałka muszkatołowa, koper, kolendra, pietruszka, papryka.

