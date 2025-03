Dieta niskosodowa wcale nie jest pozbawiona smaku. Może być smaczna i łatwa do przygotowania. Wymaga jednak wykluczenia z menu produktów zawierających duże ilości soli, której zjadamy znacznie więcej niż potrzebujemy. Jak przekonuje WHO i lekarze, może to być źródłem problemów zdrowotnych lub nasilać już te istniejące. Pokażemy ci, z czego układać jadłospis diety niskosodowej i podamy jego przykład. Korzystaj!

Spis treści:

Dieta niskosodowa to sposób odżywiania, którego celem jest ograniczenie spożycia sodu w diecie.

Sód jest minerałem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odgrywa kluczową rolę w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej, utrzymaniu ciśnienia krwi oraz przewodzeniu impulsów nerwowych. Jednak nadmiar sodu, szczególnie w postaci soli kuchennej (chlorku sodu), może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca, a także zwiększać ryzyko udaru mózgu i niewydolności nerek.

Dieta niskosodowa polega na redukcji spożycia sodu do zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) norm, czyli mniej niż 5 g soli dziennie, co odpowiada mniej niż 2 g sodu. Dla porównania, przeciętne dzienne spożycie soli w wielu krajach, w tym w Polsce, znacznie przekracza tę normę i wynosi około 10-12 g na dobę.

Redukcja sodu w diecie polega na ograniczeniu soli kuchennej dodawanej do potraw, unikaniu przetworzonych produktów spożywczych oraz wybieraniu alternatywnych przypraw i metod gotowania.

Dieta niskosodowa polega na spożywaniu świeżych, naturalnych produktów, które mają niską zawartość sodu. Oto lista produktów, które można bezpiecznie spożywać na diecie niskosodowej:

Świeże warzywa i owoce . Produkty te są naturalnie niskosodowe, dlatego stanowią podstawę każdej zdrowej diety, w tym diety niskosodowej. Można je spożywać na surowo, gotować na parze lub piec.

. Produkty te są naturalnie niskosodowe, dlatego stanowią podstawę każdej zdrowej diety, w tym diety niskosodowej. Można je spożywać na surowo, gotować na parze lub piec. Niskosodowe zboża i produkty zbożowe . Produkty pełnoziarniste, takie jak owsianka, brązowy ryż, kasza gryczana, quinoa, są niskosodowe i dostarczają błonnika, co wspiera zdrowie serca.

. Produkty pełnoziarniste, takie jak owsianka, brązowy ryż, kasza gryczana, quinoa, są niskosodowe i dostarczają błonnika, co wspiera zdrowie serca. Nabiał . Niektóre produkty mleczne, takie jak mleko, jogurty naturalne czy twarogi bez dodatku soli, są akceptowane na diecie niskosodowej. Warto jednak zwracać uwagę na zawartość sodu w serach, ponieważ niektóre gatunki, np. sery żółte, mogą być bardzo bogate w sól.

. Niektóre produkty mleczne, takie jak mleko, jogurty naturalne czy twarogi bez dodatku soli, są akceptowane na diecie niskosodowej. Warto jednak zwracać uwagę na zawartość sodu w serach, ponieważ niektóre gatunki, np. sery żółte, mogą być bardzo bogate w sól. Źródła białka . Świeże mięso, drób, ryby (szczególnie tłuste ryby morskie bogate w omega-3, takie jak łosoś, makrela czy sardynki), a także jaja i rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, fasola) są kluczowymi składnikami diety niskosodowej.

. Świeże mięso, drób, ryby (szczególnie tłuste ryby morskie bogate w omega-3, takie jak łosoś, makrela czy sardynki), a także jaja i rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, fasola) są kluczowymi składnikami diety niskosodowej. Tłuszcze roślinne . Zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa, olej lniany czy awokado, są naturalnie niskosodowe i dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3.

. Zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa, olej lniany czy awokado, są naturalnie niskosodowe i dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Orzechy i nasiona . Surowe, niesolone orzechy i nasiona są dobrym źródłem zdrowych tłuszczów, białka i błonnika. Należy jednak unikać ich wersji solonych.

. Surowe, niesolone orzechy i nasiona są dobrym źródłem zdrowych tłuszczów, białka i błonnika. Należy jednak unikać ich wersji solonych. Zioła i przyprawy . Zamiast soli warto sięgać po świeże zioła (np. bazylię, oregano, koper), przyprawy (np. kurkumę, imbir) oraz mieszanki przypraw bez dodatku soli. Dzięki temu potrawy zachowają smak, a jednocześnie nie będą nadmiernie solone.

. Zamiast soli warto sięgać po świeże zioła (np. bazylię, oregano, koper), przyprawy (np. kurkumę, imbir) oraz mieszanki przypraw bez dodatku soli. Dzięki temu potrawy zachowają smak, a jednocześnie nie będą nadmiernie solone. Produkty niskosodowe. Na rynku dostępne są produkty spożywcze oznaczone jako „niskosodowe” lub „bez dodatku soli”. Warto zwracać uwagę na etykiety i wybierać produkty o obniżonej zawartości sodu, zwłaszcza jeśli są to artykuły przetworzone, takie jak chleb, wędliny czy konserwy.

Czego nie można jeść na diecie niskosodowej?

W diecie niskosodowej kluczowe jest unikanie produktów, które zawierają dużą ilość soli. Oto lista produktów, których należy unikać lub znacząco ograniczyć:

Przetworzone mięso . Wędliny, kiełbasy, parówki, bekon, wędzone ryby i inne produkty mięsne są zazwyczaj bogate w sól, ponieważ dodaje się ją do nich w procesie konserwacji.

. Wędliny, kiełbasy, parówki, bekon, wędzone ryby i inne produkty mięsne są zazwyczaj bogate w sól, ponieważ dodaje się ją do nich w procesie konserwacji. Gotowe dania . Niektóre mrożonki, zupy instant, gotowe sosy, dania typu fast food czy produkty typu instant są często bardzo bogate w sól.

. Niektóre mrożonki, zupy instant, gotowe sosy, dania typu fast food czy produkty typu instant są często bardzo bogate w sól. Chleb i pieczywo . Choć może to być zaskakujące, pieczywo jest jednym z głównych źródeł soli w diecie. Warto wybierać produkty o niskiej zawartości sodu lub piec chleb w domu.

. Choć może to być zaskakujące, pieczywo jest jednym z głównych źródeł soli w diecie. Warto wybierać produkty o niskiej zawartości sodu lub piec chleb w domu. Sery żółte, topione, feta , roquefort i inne dojrzewające sery zawierają duże ilości soli, dlatego lepiej wybierać sery twarogowe lub sery oznaczone jako niskosodowe.

, roquefort i inne dojrzewające sery zawierają duże ilości soli, dlatego lepiej wybierać sery twarogowe lub sery oznaczone jako niskosodowe. Konserwy . Produkty konserwowe, takie jak warzywa, ryby (np. tuńczyk, sardynki w oleju) czy fasola w puszkach, często są konserwowane przy użyciu dużej ilości soli. Lepszą alternatywą są wersje w zalewie bez soli lub szykowanie potraw ze świeżych składników.

. Produkty konserwowe, takie jak warzywa, ryby (np. tuńczyk, sardynki w oleju) czy fasola w puszkach, często są konserwowane przy użyciu dużej ilości soli. Lepszą alternatywą są wersje w zalewie bez soli lub szykowanie potraw ze świeżych składników. Słone przekąski . Chipsy, paluszki, krakersy, orzeszki solone i inne przekąski są bardzo bogate w sól. Zamiast nich warto do chrupania wybierać surowe orzechy lub świeże warzywa.

. Chipsy, paluszki, krakersy, orzeszki solone i inne przekąski są bardzo bogate w sól. Zamiast nich warto do chrupania wybierać surowe orzechy lub świeże warzywa. Sosy i przyprawy. Sos sojowy, keczup, musztarda, majonez, gotowe mieszanki przypraw, bulion w kostkach czy gotowe dipy zawierają dużo soli. Lepszym wyborem są naturalne przyprawy i zioła.

fot. Dieta niskosodowa: zasady/ Adobe Stock, EdNurg

Dieta niskosodowa jest zalecana przede wszystkim w przypadku osób, które zmagają się z problemami zdrowotnymi związanymi z nadmiernym spożyciem sodu. Oto sytuacje, w których zastosowanie diety niskosodowej może przynieść korzyści zdrowotne.

Nadciśnienie tętnicze a dieta niskosodowa

Sód przyczynia się do zwiększenia objętości płynów w organizmie, co podnosi ciśnienie krwi. Redukcja spożycia soli jest jedną z najważniejszych strategii w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także w profilaktyce jego wystąpienia.

Choroby serca a dieta niskosodowa

Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niewydolność serca, powinny unikać nadmiaru sodu, ponieważ może to prowadzić do zatrzymywania płynów w organizmie i pogorszenia stanu zdrowia.

Dieta niskosodowa a choroby nerek

Osoby z przewlekłą chorobą nerek powinny ograniczać spożycie sodu, aby zmniejszyć ciśnienie krwi, a tym samym obciążenie nerek i zapobiec dalszemu uszkodzeniu tych narządów.

Obrzęki a dieta niskosodowa

Dieta niskosodowa może być pomocna w przypadku osób zmagających się z obrzękami, które wynikają z zatrzymywania wody w organizmie. Z taką sytuacją można mieć do czynienia np. w przebiegu chorób serca, nerek lub wątroby.

Dieta niskosodowa a osteoporoza

Badania sugerują, że nadmiar sodu w diecie może wpływać negatywnie na zdrowie kości, ponieważ zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Dlatego osoby narażone na osteoporozę również mogą korzystać z diety niskosodowej.

Dieta niskosodowa a wiek

U osób w podeszłym wieku ze względu na naturalne zmiany w funkcjonowaniu organizmu, ograniczenie spożycia sodu może przyczynić się do lepszego zdrowia serca i nerek oraz zapobiec problemom z ciśnieniem krwi.

Co daje dieta niskosodowa?

Dieta niskosodowa przynosi szereg korzyści zdrowotnych, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Najważniejsze z nich to:

Obniżenie ciśnienia krwi . Głównym celem diety niskosodowej jest redukcja nadciśnienia. W badaniach wykazano, że ograniczenie sodu prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca oraz innych powikłań sercowo-naczyniowych.

. Głównym celem diety niskosodowej jest redukcja nadciśnienia. W badaniach wykazano, że ograniczenie sodu prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi, co zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca oraz innych powikłań sercowo-naczyniowych. Zmniejszenie ryzyka chorób serca . Dieta niskosodowa pomaga w utrzymaniu zdrowia układu krążenia. Może przyczynić się do poprawy funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

. Dieta niskosodowa pomaga w utrzymaniu zdrowia układu krążenia. Może przyczynić się do poprawy funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Ochrona nerek . Ograniczenie spożycia sodu odciąża nerki, co jest szczególnie ważne u osób z przewlekłą chorobą nerek. Mniejsza ilość sodu w diecie zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i zapobiega pogorszeniu funkcji nerek.

. Ograniczenie spożycia sodu odciąża nerki, co jest szczególnie ważne u osób z przewlekłą chorobą nerek. Mniejsza ilość sodu w diecie zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych i zapobiega pogorszeniu funkcji nerek. Redukcja zatrzymywania płynów . Nadmiar sodu prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie, co może objawiać się obrzękami. Dieta niskosodowa pomaga zredukować ten problem i poprawić komfort życia, szczególnie u osób z problemami kardiologicznymi i nerkowymi.

. Nadmiar sodu prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie, co może objawiać się obrzękami. Dieta niskosodowa pomaga zredukować ten problem i poprawić komfort życia, szczególnie u osób z problemami kardiologicznymi i nerkowymi. Lepsza mineralizacja kości. Ograniczenie sodu w diecie może przyczynić się do zmniejszenia utraty wapnia z organizmu, co wpływa korzystnie na zdrowie kości, zwłaszcza u osób narażonych na osteoporozę.

Dieta niskosodowa może być też elementem profilaktyki niektórych chorób przewlekłych, np. nadciśnienia. Dlatego jeśli ktoś jest nimi rodzinnie obciążony, powinien rozważyć ograniczanie sodu w diecie.

Poniżej menu niskosodowe złożone z 3 posiłków głównych i przekąsek, skomponowane zgodnie z zasadami diety niskosodowej. Przyprawiaj potrawy świezymi i suszonymi ziołami lub mieszankami przypraw, które nie zawieraja soli.

Dzień 1. diety niskosodowej

Śniadanie: Owsianka na mleku z orzechami włoskimi, świeżymi malinami i łyżeczką miodu

Owsianka na mleku z orzechami włoskimi, świeżymi malinami i łyżeczką miodu Przekąska: Jabłko i garść niesolonych migdałów

Jabłko i garść niesolonych migdałów Obiad: Grillowany filet z kurczaka, sałatka z roszponki, pomidora i ogórka z dressingiem z oliwy z oliwek i cytryny, pieczone ziemniaki

Grillowany filet z kurczaka, sałatka z roszponki, pomidora i ogórka z dressingiem z oliwy z oliwek i cytryny, pieczone ziemniaki Przekąska: Jogurt naturalny z nasionami chia

Jogurt naturalny z nasionami chia Kolacja: Kanapka z awokado na pełnoziarnistym chlebie, plasterki pomidora i rukola

Dzień 2. diety niskosodowej

Śniadanie: Jajecznica z pomidorami, szpinakiem i szczypiorkiem, kromka chleba żytniego

Jajecznica z pomidorami, szpinakiem i szczypiorkiem, kromka chleba żytniego Przekąska: Gruszka i garść niesolonych orzechów nerkowca

Gruszka i garść niesolonych orzechów nerkowca Obiad: Pieczony łosoś z kaszą bulgur i gotowanymi na parze warzywami (marchewką, kalafiorem, groszkiem)

Pieczony łosoś z kaszą bulgur i gotowanymi na parze warzywami (marchewką, kalafiorem, groszkiem) Przekąska: Świeży sok z marchewki i pomarańczy

Świeży sok z marchewki i pomarańczy Kolacja: Sałatka z ciecierzycy, ogórka, czerwonej cebuli, oliwek i papryki z dressingiem z oliwy i octu balsamicznego

fot. Dieta niskosodowa: łosos pieczony z kaszą bulgur/ Adobe Stock, murziknata

Dzień 3. diety niskosodowej

Śniadanie: Omlet z pieczarkami, papryką i natką pietruszki

Omlet z pieczarkami, papryką i natką pietruszki Przekąska: Kiwi i kilka daktyli

Kiwi i kilka daktyli Obiad: Duszona soczewica z pieczonym batatem i mieszanką sałat z vinaigrette

Duszona soczewica z pieczonym batatem i mieszanką sałat z vinaigrette Przekąska: Marchewki pokrojone w słupki z hummusem

Marchewki pokrojone w słupki z hummusem Kolacja: Grillowana cukinia z mozzarellą i świeżymi liśćmi bazylii, pieczywo pełnoziarniste

Dzień 4. diety niskosodowej

Śniadanie: Koktajl z jarmużu, banana, mleka migdałowego i nasion lnu

Koktajl z jarmużu, banana, mleka migdałowego i nasion lnu Przekąska: Garść niesolonych pestek dyni

Garść niesolonych pestek dyni Obiad: Duszony dorsz z kaszą jaglaną i gotowanym brokułem, surówka z kiszonej kapusty

Duszony dorsz z kaszą jaglaną i gotowanym brokułem, surówka z kiszonej kapusty Przekąska: Pomarańcza i plasterki ananasa

Pomarańcza i plasterki ananasa Kolacja: Kasza gryczana z grillowanym kurczakiem i warzywami

fot. Dieta niskosodowa: kasza gryczana z grillowanym kurczakiem i warzywami/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Dzień 5. diety niskosodowej

Śniadanie: Tost z pełnoziarnistego chleba z pastą z awokado i sadzonym jajkiem

Tost z pełnoziarnistego chleba z pastą z awokado i sadzonym jajkiem Przekąska: Jogurt naturalny z borówkami i płatkami migdałów

Jogurt naturalny z borówkami i płatkami migdałów Obiad: Gulasz z indyka z ciecierzycą, podany z ryżem basmati i zielonym groszkiem

Gulasz z indyka z ciecierzycą, podany z ryżem basmati i zielonym groszkiem Przekąska: Smoothie z truskawek, banana i jogurtu naturalnego

Smoothie z truskawek, banana i jogurtu naturalnego Kolacja: Sałatka z rukoli, buraków, koziego sera i orzechów włoskich z dressingiem z oliwy i miodu

Dzień 6. diety niskosodowej

Śniadanie: Placuszki owsiane z jogurtem greckim i musem z jagód

Placuszki owsiane z jogurtem greckim i musem z jagód Przekąska: Garść niesolonych orzechów laskowych

Garść niesolonych orzechów laskowych Obiad: Makaron pełnoziarnisty z sosem pomidorowym, cukinią i świeżą bazylią

Makaron pełnoziarnisty z sosem pomidorowym, cukinią i świeżą bazylią Przekąska: Świeże figi i plasterki brzoskwini

Świeże figi i plasterki brzoskwini Kolacja: Zapiekanka z batatów, szpinaku i tofu z przyprawami ziołowymi

fot. Dieta niskosodowa: makaron razowy z warzywami/ Adobe Stock, timolina

Dzień 7. diety niskosodowej

Śniadanie: Smoothie bowl z mlekiem migdałowym, truskawkami, płatkami owsianymi i migdałami

Smoothie bowl z mlekiem migdałowym, truskawkami, płatkami owsianymi i migdałami Przekąska: Garść suszonych moreli i niesolonych orzechów brazylijskich

Garść suszonych moreli i niesolonych orzechów brazylijskich Obiad: Pieczona pierś z indyka z puree z selera i gotowanymi warzywami (brokuły, marchewka)

Pieczona pierś z indyka z puree z selera i gotowanymi warzywami (brokuły, marchewka) Przekąska: Sałatka owocowa z kiwi, pomarańczy i granatu

Sałatka owocowa z kiwi, pomarańczy i granatu Kolacja: Sałatka z kaszy quinoa, pieczonymi warzywami i rukolą z dressingiem cytrynowo-oliwkowym

Źródła:

1. WHO. (2021). Guideline: Sodium intake for adults and children. World Health Organization.

2. Strazzullo P, D'Elia L, Kandala NB, Cappuccio FP. Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies. BMJ. 2009 Nov 24;339:b4567. doi: 10.1136/bmj.b4567. PMID: 19934192; PMCID: PMC2782060.

3. He FJ, MacGregor GA. Reducing population salt intake worldwide: from evidence to implementation. Prog Cardiovasc Dis. 2010 Mar-Apr;52(5):363-82. doi: 10.1016/j.pcad.2009.12.006. PMID: 20226955.

