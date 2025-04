Zapamiętaj dwie zasady, a reszta stanie się prosta! Sercowe menu powinno być bogate w węglowodany złożone i błonnik. Za to mało musi w nim być tłuszczów zwierzęcych i soli. Prawda, że łatwe? Oto produkty, które powinnaś wybierać.

Produkty zbożowe - 5–6 razy dziennie

Najlepsze są te z pełnego ziarna, bo mają najwięcej błonnika. Wychwytuje on cząstki cholesterolu z pożywienia i zapobiega ich wchłanianiu. Produkty pełnoziarniste to m.in: chleb i bułki z mąki z pełnego przemiału, grube kasze, brązowy ryż, płatki owsiane, musli, makaron razowy i ciasteczka owsiane. Unikaj płatków owsianych „błyskawicznych” i instant oraz ryżu typu „parboiled”. Mają niewiele błonnika.

Warzywa i owoce - 5 razy dziennie

Codziennie powinnaś zjadać około pół kilograma zieleniny. Produkty roślinne są bogatym źródłem błonnika, a także przeciwutleniaczy (m.in. beta-karotenu, witamin C i E, flawonoidów). Mają też witaminy rozkładające homocysteinę, która jest jedną z przyczyn miażdżycy, obniżające cholesterol flawonoidy i regulujący ciśnienie potas. Dla serca najważniejsze są warzywa zielonolistne, zawierające kwas foliowy. Ale staraj się urozmaicać dietę i jeść wszystkie rodzaje produktów roślinnych.

Możesz też pić soki owocowe i warzywne, ale bez cukru. Najlepsze są soki mętne, nieklarowne (mają więcej składników odżywczych). Flawonoidy zawiera również czerwone wino i czekolada. Można więc od czasu do czasu pozwolić sobie na drobne przyjemności (lampkę wina i małą kostkę czekolady dziennie).

Napoje - 8 szklanek dziennie

Płyny rozrzedzają krew. Pij co najmniej 1,5 litra dziennie (zupa też się liczy). Oprócz wody wybieraj herbatę czarną lub zieloną (zawiera dużo antyoksydantów), naturalne soki, herbatki ziołowe. Unikaj słodkich napojów. Nie przesadzaj z kawą. Więcej niż 4 filiżanki dziennie mogą podwyższać poziom homocysteiny.

Chudy nabiał - 2–3 razy dziennie

Mleko, jogurt, kefir, maślanka i sery to najważniejsze źródła wapnia. Wspomaga on spalanie tkanki tłuszczowej i sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi. Staraj się wypijać około pół litra fermentowanych napojów mlecznych dziennie. Unikaj serów żółtych. Mają one wprawdzie najwięcej wapnia, ale też sporo cholesterolu. Są również bardzo kaloryczne.

Tłuste ryby morskie - 2–3 razy w tygodniu

Łosoś, makrela, tuńczyk, śledź, sardynka… Obfitują w kwasy tłuszczowe omega-3, które zmniejszają stężenie trójglicerydów, działają przeciwzakrzepowo i obniżają ciśnienie. Jeśli nie jesz ryb, zastąp je siemieniem lnianym, które również ma kwasy omega-3. Możesz je także przyjmować w postaci kapsułek.

Orzechy i strączki - 4–5 razy w tygodniu

Warzywa strączkowe, oprócz błonnika, zawierają sporo białka, więc możesz nimi częściowo zastąpić mięso. Orzechy zaś mają dużo ważnego dla serca magnezu. Minerał ten zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca. Jednym z najcenniejszych warzyw strączkowych jest soja (i jej przetwory). Zawarte w niej białko normalizuje poziom cholesterolu, a izoflawony chronią układ krążenia przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Pozostałe produkty - jak najmniej

Nie namawiamy, żebyś całkiem zrezygnowała z poniższych produktów, ale postaraj się zmniejszyć ich spożycie do minimum:

