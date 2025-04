Dieta na włosy uwzględnia składniki dla nich cenne, zwłaszcza aminokwasy siarkowe, które je budują oraz witaminy na porost włosów. Zdrowa dieta bogata w mikroelementy jest kluczowa dla włosów i nie zastąpią jej ani kosmetyki, ani najdroższe zabiegi pielęgnacyjne w salonie kosmetycznym.

Poniżej wymieniamy produkty, po które szczególnie warto sięgać, aby doczekać się gęstszych, mocniejszych i lśniących włosów. Jednak na efekty zmiany trzeba zaczekać minimum pół roku. Chodzi o to, że wszystko to, co ma szansę włosy wzmocnić, zostanie wykorzystane do budowy rosnącej części włosa, a nie do „reperacji” części włosów, które już wyrosły. Tak, to wymaga cierpliwości, ale naprawdę warto.

Aby włosy rosły zdrowe, w diecie powinny znaleźć się:

nabiał, jaja, chude mięso – są źródłem białka, a więc podstawowego budulca włosa,

mięso wołowe, wątróbki kurze – dostarczają żelaza i witamin B6 i B12,

tłuste ryby morskie, siemię lniane – zawierają wartościowe białko i kwasy tłuszczowe,

razowe produkty, kiełki, płatki owsiane – zawierają biotynę oraz witaminy A, C i E,

zielone warzywa – są bogate w minerały i kwas foliowy,

woda – odpowiednie nawodnienie organizmu to też ważny element diety na włosy!

Kluczowym składnikiem diety, który stymuluje wzrost włosów, jest biotyna, inaczej nazywana witaminą H. To składnik, który znajdziesz właściwie w każdym preparacie na wzmocnienie włosów.

Oto najcenniejsze źródła biotyny, a przy okazji w większości to także cenne źródło białka, które także jest niezbędne do porostu włosów:

razowe pieczywo i razowe makarony,

brązowy ryż,

płatki owsiane,

otręby,

ziarna soi,

gotowane żółtka jaj,

orzechy włoskie,

sardynki,

mięso wieprzowe i drobiowe.

W diecie na porost włosów nie powinno też zabraknąć kwasów omega-3, które znajdują się w tłustych rybach morskich, np. śledziach, łososiu, flądrze oraz np. w siemieniu lnianym.

Zbyt mała ilość cynku w diecie powoduje wypadanie włosów. Jego niedobory są ściśle związane z wypadaniem włosów i ich słabą kondycją. Produkty bogate w cynk to prawdziwe superfoods dla włosów.

Co jeść na wypadanie włosów:

owoce morza (krewetki, małże, itp.),

wątróbkę,

sery żółte,

kasza gryczana,

pestki dyni,

nasiona słonecznika.

Aby zwiększyć wchłanianie cynku, warto te produkty, zwłaszcza roślinne, spożywać w towarzystwie białka zwierzęcego, które ułatwia przyswajanie tego mikroelementu niezbędnego do walki z wypadającymi włosami.

Czupryna może być gęsta, włosy mogą rosnąć w całkiem dobrym tempie, ale to nie gwarantuje, że będą mocne i odporne na łamanie się. W diecie na wzmocnienie włosów nie powinno zabraknąć witaminy C.

Witamina C to bardzo silny antyoksydant, który wzmacnia cebulki włosowe i poprawia jakość samego włosa.

Co jeść, by mieć mocne włosy:

surowe warzywa, zwłaszcza paprykę,

owoce cytrusowe (kiwi, grejpfruty),

owoce dzikiej róży,

kiszonki,

natka pietruszki,

szczypior,

kiełki lucerny.

Skoro mowa o witaminie C, to warto wspomnieć o żelazie, bo te dwa składniki są niezbędne do wzmocnienia włosów. Najlepszym źródłem żelaza jest czerwone mięso i podroby, orzechy, ziarna, nasiona.

Relaks sprawia, że spada poziom kortyzolu – hormonu stresu odpowiedzialnego m.in. za wypadanie włosów. Nawet godzinny spacer dziennie dotleni organizm i sprawi, że substancje odżywcze szybciej dotrą do cebulek włosowych.

Włosom nie służy nadmierna stylizacja, zwłaszcza częste używanie suszarki i prostownicy. Zbyt wysoka temperatura niszczy nie tylko ich łodygi, ale też cebulki.

Dlatego „odpuść” sobie wymyślne fryzury, zwłaszcza że efekt zniknie natychmiast po kąpieli w wodzie. Pozwól również włosom „odpocząć” od kosmetyków do stylizacji.

Uwaga! Czasami zła kondycja lub wypadanie włosów jest objawem choroby. Dlatego, jeśli pomimo stosowania zdrowej diety twoja fryzura nie zyskuje na jakości, skontaktuj się z lekarzem. W niektórych przypadkach poprawa kondycji włosów bez odpowiedniego leczenia nie jest możliwa.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Urszuli Kowalskiej opublikowanego w magazynie „Vita”. Pierwotnie został opublikowany 27.06.2014.

