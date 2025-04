To jest pewne - nasza dieta ma ogromny wpływ na kondycję naszego całego organizmu. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda z potencją twojego partnera. Martwisz się, że ostatnio jego siła witalna uległa pogorszeniu? Zobacz, jak możesz mu pomóc w powrocie do kondycji. Oto lista produktów spożywczych, które musisz włączyć do jego diety - dzięki niej w sypialni będzie zawsze stawał na wysokości zadania.

1. Brązowy ryż

Dlaczego? To źródło witaminy B niezbędnej do wytwarzania energii. Zawiera też magnez niezbędny mięśniom – także tym odpowiedzialnym za wzwód.

Ile? 3-4 łyżki co drugi dzień.



2. Papryka chili

Dlaczego? Zawarta w niej kapsaicyna sprawia, że krew szybciej krąży, a mózg do uwalnia endorfiny. Pobudza też układ nerwowy, co potęguje podniecenie.

Ile? 1 mała sztuka codziennie.



3. Kakao

Dlaczego? Ma substancję, która stymuluje produkcję dopaminy (jej poziom gwałtownie rośnie w trakcie orgazmu). Zaś wapń z mleka poprawia przepływ impulsów nerwowych, co uwrażliwia na dotyk.

Ile? Szklanka napoju raz dziennie.



4. Sezam

Dlaczego? Zawiera selen, cynk, wapń, magnez, witaminę E i niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Razem substancje te doskonale wpływają na libido.

Ile? 1–2 łyżki dziennie.



5. Granat

Dlaczego? Skutecznie zwalcza problemy z erekcją. Takie działanie zawdzięcza substancjom przeciwutleniającym, które uniemożliwiają wolnym rodnikom uszkadzanie układu krążenia.

Ile? 1 owoc lub szklanka soku dziennie.

6. Popcorn

Dlaczego? Wyróżnia się wysoką zawartością argininy. Aminokwas ten korzystnie wpływa na liczbę plemników oraz jakość nasienia. Uwaga! Nie przesadzaj z soleniem.

Ile? 1–2 szklanki dziennie.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Agnieszki Leciejewskiej/Vita