Dieta na mocne włosy

Co jeść, by włosy były piękne, zdrowe, mocne i pełne blasku? Czy dieta rzeczywiście determinuje wygląd i kondycję włosów? Oczywiście.

Jeśli Twoje włosy nadmiernie wypadają, są matowe i łamią się koniecznie przyjrzyj się temu co zjadasz. To nie zawsze wina nieodpowiednich kosmetyków i pielęgnacji, zwykle w taki właśnie sposób objawiają się niedobory witamin i składników odżywczych. Bo włosy potrzebują odpowiedniego odżywiania przede wszystkim od wewnątrz, a kosmetyki działają tylko na ich zewnętrzną część.

Piękne, zdrowe i błyszczące włosy to gwarancja dobrego wyglądu, a więc i zadowolenia. Dziś podpowiadamy, co jeść, by włosy na tym zyskały. Oto co warto włączyć do diety, by włosy były mocne i zdrowe:

białko – to podstawowy budulec każdego organizmu. Białka podczas trawienia rozkładane są na aminokwasy, które stanowią niezbędny materiał budulcowy włosów, skóry i paznokci. Produkty bogate w białko to: chude mięso, nabiał, jaja, ryby, soja, orzechy .

witaminy – w szczególności witamina A, którą znaleźć można w tłustych rybach, maśle, żółtkach jaj, wątrobie, witamina C, której duże ilości zawierają: truskawki, kiwi, cytrusy, czarna porzeczka, papryka, brokuły, witamina E, której bogactwem są: pełnoziarniste pieczywo, orzechy, oleje roślinne, awokado i witaminy z gr. B (zwłaszcza B12), które występują w produktach zbożowych, jajach, mięsie, owocach morza, przetworach mlecznych, roślinach strączkowych

– w szczególności , którą znaleźć można , , której duże ilości zawierają: , , której bogactwem są: i , które występują nienasycone kwasy tłuszczowe – ich źródłem są tłuste ryby ( łosoś, makrela, sardynki ) bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, olej rzepakowy (zawierający kwasy omega-3 i omega-6), oliwa z oliwek czy olej słonecznikowy i kukurydziany bogaty w kwasy omega-6

– ich źródłem są ( ) bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, (zawierający kwasy omega-3 i omega-6), oliwa z oliwek czy bogaty w kwasy omega-6 niezbędne minerały – zwłaszcza cynk, który znaleźć można w ostrygach, roślinach strączkowych, nasionach słonecznika, pełnoziarnistych produktach zbożowych, żelazo: czerwone mięso, zielone rośliny liściaste, brokuły, morele, tofu i selen, który znajduje się w produktach zbożowych, rybach morskich, roślinach strączkowych, orzechach brazylijskich.

Podsumowując idealna dieta dla mocnych włosów jest bogata w chude mięso, niskotłuszczowy nabiał, tłuste ryby morskie, owoce morza, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, orzechy i warzywa. Oto 10 superproduktów, które warto włączyć do jadłospisu: łosoś, ostrygi, drób, jaja, orzechy włoskie, awokado, brokuły, pełne ziarno, jogurt, morele.

Zrezygnuj z produktów bogatych w tłuszcze nasycone: frytki, hamburgery i inne dania typu fast-food oraz z białego cukru i produktów go zawierających: słodycze, gotowe ciasta, słodzone napoje, itp.