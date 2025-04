Jeżeli zastanawiasz się jak przywrócić dawną temperaturę, nie szukaj ratunku w niebieskich tabletkach, tylko zmień swoją dietę. Podpowiadamy, co powinno się w niej znaleźć!

Jakie produkty powinny znaleźć się w diecie na libido?

Nie wierzysz w skuteczność działania naturalnych produktów traktowanych jako afrodyzjaki? Błąd! By przywrócić ochotę na seks nie musisz faszerować się suplementami. Dowiedz się, które zmienią twoje nastawienie do współżycia z partnerem.

1. Cynamon

Dzięki swoim właściwościom poprawia krążenie krwi, rozgrzewa i wzmaga apetyt miłosny, a jego charakterystyczna woń pobudza zmysły. Klasyczna szarlotka z cynamonem może być idealnym deserem. Najlepiej z kulką lodów waniliowych – zawarta w nich wanilia również wzmaga pożądanie.

2. Imbir

Poprawia przepływ krwi, przez co wzmacnia wrażenia miłosnych uniesień u mężczyzn i kobiet. Ponadto pomaga zregenerować zmęczone mięśnie.

3. Chili

Dzięki zawartej w niej kapsaicynie rozgrzewa i koi ból. Co ciekawe, chili wzmaga produkcję endorfin, które są odpowiedzialne za uczucie przyjemności. Stąd właśnie uzasadnione poglądy o przydatności chili jako wyjątkowego afrodyzjaku.

4. Kardamon

Już sam fakt, że jest wymieniany w Kamasutrze jako afrodyzjak powinien być najlepszą rekomendacją. Szczególnie w Indiach cenione są właściwości kardamonu i anyżu, który według tradycji hinduskiej - dla zwiększenia pożądania - należy wcierać w ciało tuż przed zbliżeniem.

5. Lubczyk

Dawniej używano go dla polepszenia sprawności fizycznej. Korzeń i ziarna lubczyku posiadają bardzo dużo substancji pobudzających i te właśnie części były wykorzystywane do sporządzania różnych mikstur. Dziś możemy go również wykorzystywać w celu polepszenia miłośnych doznań.

6. Szafran

Za afrodyzjak był uznawany już w starożytnej Grecji. Pobudza pożądanie u kobiet, pomaga zredukować złe samopoczucie i leczy impotencję. Dzisiejsze badania dowodzą, że szafran pobudza krążenie krwi, wzmaga libido, a nawet pomaga leczyć depresję.

7. Krewetki

Podwyższają libido serwowane w każdej postaci – jako składnik sałatki, w formie sushi smażone na oliwie. Także inne owoce morza zasługują na twoją uwagę. Podkręcają pożądanie do maksimum!

Uwaga! Poza produktami zwiększającymi libido są i takie, które je obniżają. Zaliczamy do nich mocną kawę, słodziki, soję i herbatę.

na podstawie informacji prasowej Foodpanda.pl