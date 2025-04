Cholesterol w organizmie

Cholesterol z żywności od lat oskarżany jest o wywoływanie miażdżycy i chorób serca. Tymczasem w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło się podejście do diety obniżającej cholesterol. Wciąż jednak podkreśla się znaczenie badania stężenia cholesterolu we krwi. To ważny element profilaktyki chorób układu krwionośnego. Regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza wykonuj badanie zwane lipidogramem, które pokazuje poziom cholesterolu ogółem, cholesterolu LDL („zły” cholesterol), cholesterolu HDL („dobry”) i trójglicerydów.

Cholesterol jest związkiem, który występuje w każdej komórce organizmu budując jego błonę komórkową. Związek ten jest niezbędny do powstawania:

hormonów płciowych,

kwasów żółciowych w wątrobie,

witaminy D w skórze.

Niewiele osób ma świadomość, że cholesterol powstaje przede wszystkim w organizmie, 60-80% wytwarza wątroba. Tylko 20-40% pochodzi z żywności. Cholesterol z wątroby całkowicie pokrywa zapotrzebowanie organizmu na ten związek

Czym jest dieta na cholesterol?

Dieta na cholesterol przeznaczona jest dla osób, który cierpią na choroby serca i naczyń krwionośnych lub mają podwyższone ryzyko ich wystąpienia (np. ze względu na obciążenie rodzinne, genetyczne).

Dieta obniżająca cholesterol jest podobna do racjonalnego, urozmaiconego i zdrowego sposobu odżywiania. Z tego powodu może ją stosować każdy. Dieta ta działa dwutorowo:

obniża stężenie cholesterolu przez ograniczenie jest głównych źródeł; obniża stężenie cholesterolu przez wykluczenie czynników nasilających stan zapalny w organizmie.

W diecie na cholesterol poza doborem produktów zwraca się także uwagę na sposób przygotowania posiłku. Poleca się gotowanie, gotowanie na parze i pieczenie bez dodatku tłuszczu. Nie wolno smażyć, szczególnie na dużej ilości tłuszczu!

Jeśli masz nadwagę lub otyłość równie ważne jest, by unormować wagę za pomocą diety odchudzającej i aktywności fizycznej dobranej do poziomu kondycji.

Zasady diety na cholesterol

1. Wyklucz produkty, w których jest bardzo dużo cholesterolu

Cholesterol występuje wyłącznie w produktach zwierzęcych, jednak nie musisz rezygnować ze wszystkich. Do produktów, które zawierają najwięcej cholesterolu i które warto znacząco ograniczyć należą:

Jedz maksymalnie 7 sztuk tygodniowo wliczając w to produkty z jajkami w składzie np. ciasta. Jeśli masz silnie podwyższone stężenie cholesterolu ogranicz jajka do 2 sztuk tygodniowo.

podroby

pasztet

masło

śmietana 30%

Musisz jednak wiedzieć, że zależność dieta o niskim spożyciu cholesterolu – niższe stężenie cholesterolu we krwi nie została ostatecznie potwierdzona badaniami naukowymi.

2. Ogranicz kwasy tłuszczowe nasycone i trans

Wybieraj chude mięso i półtłuste przetwory mleczne. Zastąp wieprzowinę dobrej jakości wołowiną lub mięsem z indyka. Zrezygnuj z żywności przetworzonej, fast-food i gotowych ciast, które są źródłem bardzo szkodliwych kwasów tłuszczowych typu trans.

3. Wyeliminuj cukry proste i słodycze

Nadmierne spożycie cukru prostego nasila stan zapalny, ten zaś zwiększa produkcję cholesterolu w wątrobie. Zrezygnuj ze słodyczy, jeśli chcesz mieć zdrowe serce!

4. Jedz więcej błonnika pokarmowego

Błonnik pokarmowy, szczególnie ten rozpuszczalny w wodzie zmniejsza wchłanianie cholesterolu z żywności. Bardzo dobrym źródłem błonnika są warzywa i owoce. Jedz codziennie minimum 400 g warzyw i owoców, pamiętając o proporcji ¾ warzyw, ¼ owoców.

5. Wprowadź do diety źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych

Nienasycone kwasy tłuszczowe chronią układ krwionośny przed powstawaniem blaszki miażdżycowej i rozszerzają naczynia krwionośnie obniżając ciśnienie krwi. W twojej diecie codziennie powinny pojawiać się:

tłuste ryby (śledź, makrela, halibut),

orzechy (różne gatunki),

nasiona (pestki słonecznika, dyni, sezam, mak, chia),

awokado,

oliwa z oliwek i olej rzepakowy,

olej lniany.

