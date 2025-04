Dieta muzułmańska opiera się na zapisach zawartych w Koranie oraz przekonań związanych z tym, jak jadał prorok Mahomet. Ważnym elementem religii związanym z dietą jest post podczas ramadanu, który de facto jest postem przerywanym (dieta IF). W czasie jego trwania obowiązują te same reguły wybierania produktów spożywczych, jakimi muzułmanie powinni kierować się na co dzień.

W diecie muzułmańskiej dozwolone jest jadanie wielu produktów, w tym wszystkich owoców, które nie są trujące i warzyw. Za najlepsze, najbardziej zalecane ze względów religijnych uznawane są:

oliwki,

miód,

jogurt,

daktyle,

figi,

winogrona,

owoce granatu,

rośliny strączkowe.

Dozwolone jest też spożywanie mleka, serów i masła oraz ptasich jaj pochodzących od ptaków, których mięso także można jadać. Wszystkie owoce morza są dozwolone w diecie muzułmańskiej.

Poniżej lista produktów, które nie powinny być spożywane przez wyznawców islamu:

wieprzowina i jej przetwory,

mięso ze zwierzęcia uśmierconego w nieprzepisowy sposób,

mięso ze zwierzęcia, które nie dożyło uboju,

mięso ze zwierzęcia uśmierconego w imię kogoś innego niż Allah,

mięso zwierząt mięsożernych,

mięso ptaków drapieżnych (ze szponami),

mięso zwierząt bez uszu zewnętrznych (np. gady, niektóre ptaki, insekty),

krew,

alkohol,

pokarmy zawierające cokolwiek z powyższych.

Rytualny ubój zgodny z dietą muzułmańską może być przeprowadzony jedynie przez wyznawcę jednej z 3 religii: islamu, judaizmu lub chrześcijaństwa. Nóż musi być ostry, miejsce cięcia (gardło) precyzyjnie wybrane, ruch nożem płynny, a zwierzę musi się wykrwawić. Przed zabiciem zwierzęcia należy wymówić imię boże.

Pokarmy uznane za halal nie mogą wejść w kontakt z produktami lub opakowaniami, które nie są halal. Przetwory mleczne muszą być przygotowane z użyciem kultur bakterii, podpuszczek i żelatyn uznanych za halal.

fot. Dieta muzułmańska – post/ Adobe Stock, Fevziie

Muzułmanie tradycyjnie poszczą w okresie ramadanu. To 9 miesiąc kalendarza muzułmańskiego, który bazuje na cyklu księżyca. W okresie ramadanu muzułmanie nie jedzą i nie piją od wschodu do zachodu słońca. Nie wolno w tym czasie pić nawet wody, nie wolno też palić tytoniu i przyjmować leków. W praktyce wygląda to tak, że w okresie ramadanu muzułmanie jedzą dwa posiłki dziennie. Pierwszy to suhur jadany tuż przed wschodem słońca. Drugi to iftir spożywany tuż po zachodzie słońca. Możliwe jest jadanie w nocy dodatkowych posiłków czy przekąsek.

Z postu zwalniają: podróże, miesiączka, choroba, starszy wiek, ciąża i karmienie piersią. Jednak wielu muzułmanów cierpiących na różne schorzenia nalega na post, aby zaspokoić swoje potrzeby duchowe. W takiej sytuacji pracownicy służby zdrowia muszą współpracować z pacjentami ściśle monitorować osoby, które zdecydują się wytrwać w poście.

Posiłki w diecie muzułmańskiej mogą wyglądać bardzo różnie, gdyż wpływ na nie ma lokalna kultura oraz lokalnie dostępne produkty. Dlatego azjatycka dieta muzułmańska różni się od arabskiej diety wyznawców islamu.

Poniżej przykłady posiłków jadanych w kulturze arabskiej, które zgodne są z zasadami diety muzułmańskiej:

burek : smażone ciasto francuskie nadziewane serem, warzywami lub mięsem (przekąska lub przystawka),

: smażone ciasto francuskie nadziewane serem, warzywami lub mięsem (przekąska lub przystawka), katayef : przypominające naleśniki lub pierogi wypieki nadziewane serem lub orzechami, pieczone lub smażone, a następnie maczane w syropie,

: przypominające naleśniki lub pierogi wypieki nadziewane serem lub orzechami, pieczone lub smażone, a następnie maczane w syropie, khoshaf : sałatka z suszonych owoców i orzechów,

: sałatka z suszonych owoców i orzechów, kibbeh : ciasto bulgur nadziewane mielonym mięsem i smażone (przekąska lub przystawka),

: ciasto bulgur nadziewane mielonym mięsem i smażone (przekąska lub przystawka), kunafeh : deser z warstwy sera, pokryty ciastem przypominającym makaron vermicelli, zapiekany i skropiony syropem,

: deser z warstwy sera, pokryty ciastem przypominającym makaron vermicelli, zapiekany i skropiony syropem, muhalabyeh : pudding ryżowy,

: pudding ryżowy, sambusek : ciasto przypominające bułkę jajeczną nadziewane mięsem, serem lub warzywami (przekąska lub przystawka),

: ciasto przypominające bułkę jajeczną nadziewane mięsem, serem lub warzywami (przekąska lub przystawka), tabouleh : sałatka z pietruszki, kaszy bulgur, pomidorów, oliwy z przyprawami; sprawdź: tabule,

: sałatka z pietruszki, kaszy bulgur, pomidorów, oliwy z przyprawami; sprawdź: tabule, zalabia: smażone ciasto maczane w syropie cukrowym lub posypane mielonym cukrem.

Poniżej przykłady posiłków jadanych w południowej Azji, które zgodne są z zasadami diety muzułmańskiej:

falooda : napój z mleka, syropu różanego, ciasta vermicelli i nasion tapioki,

: napój z mleka, syropu różanego, ciasta vermicelli i nasion tapioki, haleem : gulasz z pszenicy, mięsa, soczewicy i przypraw,

: gulasz z pszenicy, mięsa, soczewicy i przypraw, idli : pikantne mini ciastka z czarnej soczewicy i ryżu (śniadanie lub przekąska),

: pikantne mini ciastka z czarnej soczewicy i ryżu (śniadanie lub przekąska), lassi: spieniony napój z jogurtu, soli, pieprzu i przypraw; można doprawić owocami,

pakora : warzywo lub kurczak maczane w cieście z mąki z ciecierzycy i smażone (przekąska lub przystawka),

: warzywo lub kurczak maczane w cieście z mąki z ciecierzycy i smażone (przekąska lub przystawka), papad : cienki chrupiący wafelek (przekąska, przystawka lub dodatek do posiłku),

: cienki chrupiący wafelek (przekąska, przystawka lub dodatek do posiłku), paratha : płaski chlebek z ciasta francuskiego, czasem nadziewany warzywami,

: płaski chlebek z ciasta francuskiego, czasem nadziewany warzywami, roti : tradycyjna tortilla podobna do płaskiego chleba, zrobiona z mąki pszennej,

: tradycyjna tortilla podobna do płaskiego chleba, zrobiona z mąki pszennej, samosa: smażone ciasto nadziewane pikantnymi warzywami lub mięsem (przekąska lub przystawka).

Źródło: todaysdietitian.com, livestrong.com, whyislam.org

