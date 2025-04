Dieta MIND jest dość prosta, racjonalnie zbilansowana i nadaje się do stosowania długoterminowo. Składają się na nią produkty, które pozytywnie oddziałują mózg – obfituje m.in. w przeciwutleniacze, witaminy z grupy B oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Ciekawostką jest to, że jest w niej miejsce na czerwone wino. Dieta MIND może być stosowana na każdym etapie życia, nie tylko w wieku podeszłym.

Spis treści:

Dietę opracowali naukowcy z Rush University Medical Center w Chicago. Jest ona hybrydą znanych już diet – DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) i diety śródziemnomorskiej. Zdaniem naukowców ma ona tak samo pozytywny wpływ na mózg, jak diety DASH i śródziemnomorska na układ sercowo-naczyniowy.

Dieta MIND powinna być komponowana z 10 grup produktów. Produkty z każdej grupy powinny pojawiać się z określoną częstością.

Produkty zalecane w diecie MIND:

Produkty zakazane lub ograniczane w diecie MIND:

Uwaga! Obecnie wątpliwość może budzić zalecenie spożywania wina raz dziennie. W świetle najnowszych badań nie istnieje coś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu – każdą dawkę, nawet wypijanie alkoholu sporadycznie, uznaje się za niekorzystnie działającą.

Poniżej przykładowy jadłospis na jeden dzień zgodny z zasadami diety MIND:

Śniadanie:

Drugie śniadanie: niskotłuszczowy jogurt naturalny z posiekanymi migdałami, kromka razowego pieczywa cienko posmarowana masłem.

Obiad:

Podwieczorek: marchewki i seler naciowy z hummusem.

Kolacja:

Poniżej przykładowe przepisy zgodne z zasadami diety MIND. Zainspiruj się nimi i przygotowuj własne posiłki, pamiętając o tym, aby produkty z poszczególnych grup pojawiały się w twojej diecie z taką częstością, jaką zakłada ten sposób żywienia. Świetnym uzupełnieniem diety MIND mogą być zielone koktajle warzywne.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Składniki:

Sposób przygotowania:

Składniki:

Sposób przygotowania:

Dieta MIND została przebadana pod różnym kątem. Najbardziej obiecujące badanie pokazało, że u 923 osób w wieku od 59 do 98 lat, które rygorystycznie podeszły do stosowania diety MIND, ryzyko zachorowania w okresie 54-miesięcznej obserwacji było o 53 proc. mniejsze w stosunku do osób nieprzestrzegających tej diety.

W innych badaniach zaobserwowano następujące efekty stosowania diety MIND: