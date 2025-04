Dla kogo jest dieta Michaela Phelpsa? Jak on sam powiedział o sobie, dla kogoś, kto „potrafi tylko jeść, spać i pływać”. To bardzo intensywny i specjalistyczny plan żywieniowy, który został opracowany specjalnie dla niego, aby pomóc mu w osiąganiu najlepszych wyników sportowych. I chodzi tu raczej o gigantyczną dawkę energii niż jadanie wyłącznie zdrowych produktów.

Spis treści:

Obecnie mówi się o tym, że dieta Phelpsa dostarczała ok. 10 tys. kalorii. Wszystko po to, aby mógł realizować treningi pływackie – nawet 5-6 godzin dziennie. Dlatego jego jadłospis to dieta dla intensywnie trenujących i tylko dla nich.

Phelps zdradził dziennikarzom telewizji NBC swoje olimpijskie menu. Oto ono:

Śniadanie: trzy kanapki z serem i smażonym jajkiem, sałatą, pomidorem, smażoną cebulą, majonezem. Do dwie filiżanki kawy, omlet z pięciu jaj, miska owsianki, trzy francuskie tosty z cukrem pudrem, trzy naleśniki z czekoladowymi wiórkami.

trzy kanapki z serem i smażonym jajkiem, sałatą, pomidorem, smażoną cebulą, majonezem. Do dwie filiżanki kawy, omlet z pięciu jaj, miska owsianki, trzy francuskie tosty z cukrem pudrem, trzy naleśniki z czekoladowymi wiórkami. Obiad: pół kilograma makaronu, dwie duże kanapki z białego pieczywa z szynką, serem i majonezem, napój energetyczny.

pół kilograma makaronu, dwie duże kanapki z białego pieczywa z szynką, serem i majonezem, napój energetyczny. Kolacja: pół kilo makaronu carbonara, duża pizza, napój energetyczny.

fot. Dieta Michaela Phelpsa – jadłospis/ Adobe Stock, Palakorn Jaiman

Michael Phelps ma 193 cm wzrostu i ważył w czasie kariery ok. 88 kg. Mimo zjadania olbrzymiej liczby kalorii, która pozwoliłaby najeść się 5 przeciętnym osobom, poziom tkanki tłuszczowej u Phelpsa utrzymywał się na bardzo niskim poziomie – 8%. To najlepiej pokazuje, że dla sylwetki najważniejszy jest bilans kaloryczny. Można jeść gigantyczne ilości jedzenia i być szczupłym, jeśli te wszystkie kalorie będzie się spalać na bieżąco. Tak działo się w przypadku diety Michaela Phelpsa, która dla większości ludzi będzie dietą prowadzącą w błyskawicznym tempie do otyłości.

