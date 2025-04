Dieta lwa przypomina dietę karniwora, ale, choć trudno to sobie wyobrazić, jest jeszcze bardziej restrykcyjna. Kompletnie nie pasuje do obowiązujących zasad zdrowego żywienia i budzi olbrzymie kontrowersje. Z pewnością nie jest dla każdego i nie każdy na niej wytrwa. A jej efekty? Są dyskusyjne i anegdotyczne, czyli wiadomo o nich od samej autorki diety i osób ją stosujących. Czy może komuś pomóc? Być może. Czy może komuś zaszkodzić? Z pewnością.

Dieta lwa to sposób żywienia, który zapoczątkowała podcasterka Mikhaila Fuller (wcześniej) Peterson. Później proponowany przez nią jadłospis zaczęły stosować inne osoby i dzielić się swoimi doświadczeniami na TikToku.

Dieta lwa to radykalna dieta eliminacyjna. Polega na jedzeniu wyłącznie mięsa, piciu wyłącznie wody i stosowaniu jedynie soli jako przyprawy. Jest to, według jej twórczyni, sposób żywienia pozwalający organizmowi na samoleczenie.

Ona sama twierdzi, że przez wiele lat chorowała na przeróżne choroby (IBS, bezsenność, dziecięce reumatoidalne zapalenie stawów, bóle mięśni, depresja, astma i inne), a lekarze nie potrafili jej pomóc. W końcu sama doszła do wniosku, że źródłem jej problemów jest CIRS – chronic inflamatory response syndrom, czyli wieloukładowe zaburzenia funkcjonowania organizmu na tle procesów zapalnych spowodowane narażeniem na biotoksyny. W pewnym momencie życia trafiła do naturopaty, który zaproponował dietę eliminacyjną.

Od tego momentu Mikhaila zaczęła wykluczać z diety coraz więcej pokarmów, żywiąc się podobnie do zasad diety paleo. Wtedy wiele z występujących u niej objawów zniknęła. W tym depresja. Kobieta mogła odstawić część z wielu leków, jakie przyjmowała. Jednak za każdym razem, gdy próbowała wrócić do bardziej konwencjonalnego sposobu żywienia, jej stan się pogarszał.

W końcu, po urodzeniu dziecka, gdy żywiła się już tylko mięsem i sałatą, postanowiła zacząć jeść tylko mięso. Jej stan ponownie się poprawił, zwłaszcza w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów i problemów psychicznych. Zmiana była na tyle znacząca, że postanowiła wytrwać na swojej radykalnej diecie, mimo że początkowo bardzo ciągnęło ją do innych pokarmów, miała biegunki i kurcze mięśni.

Mikhaila jest na diecie lwa od 2017 roku. Jak sama podkreśla, poza dietą musi bardzo uważać, aby nie narażać się na biotoksyny z grzybów pleśniowych. Jest bowiem obciążona mutacją genetyczną w genie HLA-DR (podobno ma ją ok. 24% ludzi), która sprawia, że po narażeniu na biotoksyny jej organizm reaguje uogólnioną reakcją zapalną.

Jak twierdzi Mikhaila, jedząc mięso przeżuwaczy, można sobie dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Mięso nie podrażnia jelit i nie stanowi wyzwania dla układu immunologicznego, jakim są składniki roślin, np. lektyny.

Dieta lwa powinna trwać przynajmniej 6 tygodni, choć Mikhaila zaleca nawet 3 miesiące. W tym czasie może być konieczne zastosowanie suplementu, który pozwala neutralizować histaminę w organizmie, gdyż u wielu osób z zaburzeniami pracy jelit występuje problem z nietolerancją histaminy.

Dieta lwa składa się z 2 etapów:

jedzenia wyłącznie mięsa, soli i picia wody,

stopniowego wprowadzania do jadłospisu innych produktów.

fot. Jak działa dieta lwa/ Adobe Stock, Ali

W czasie diety należy sięgać po świeże mięso, a nie po jego przetwory. Gdy symptomy chorób ustąpią, można zacząć wprowadzać do diety inne produkty.

W pierwszym etapie można jeść mięso:

wołowinę (najlepiej z krów żywionych trawą zamiast paszami przemysłowymi),

mięso bizona/żubra,

jagnięcinę,

sarninę,

kozinę,

mięso z łosia i innych dzikich zwierząt należących do rodziny przeżuwaczy.

W diecie może być: mięso, wątroba, serce, grasica, nerki, szpik kostny, śledziona.

Mięso można przyprawiać solą, a do picia stosować jedynie wodę.

Mięso najlepiej piec. Wśród przepisów podpowiadanych przez Mikhailę są pieczone w air-fryierze:

kotlet jagnięcy,

żeberka jagnięce,

schab jagnięcy,

łata wołowa.

Eta drugi diety lwa

W etapie drugim należy reintrodukować po kolei inne pokarmy i czujnie obserwować organizm, aby stwierdzić, jakie mu służą, a jakie szkodzą. Na obu etapach bardzo ważne jest, aby nie narażać się na biotoksyny, np. z zanieczyszczonej wody czy zagrzybionych budynków.

Wprowadzanie na powrót innej żywności najlepiej zaczynać od produktów, które mają najmniejsze szanse wywołać reakcję zapalną. Są to:

dziki łosoś,

dzika makrela,

świeży tuńczyk,

miód,

kurczak karmiony naturalnie (niejedzący soi i kukurydzy).

Pokarmy te nie mogą być puszkowane, powinny być świeże. Należy wprowadzać je do diety pojedynczo i małymi porcjami, zaczynając nawet od pół łyżeczki. Następne w kolejności powinien być bulion gotowane w szybkowarze z organicznej marchwi i pasternaku.

Kolejny krok to wprowadzanie do diety obranych i ugotowanych, organicznych:

jabłek,

gruszek,

marchwi,

buraków,

batatów,

a także kokosa, sałaty i kaczki.

Mikhaila zaleca, aby w powrocie do normalnego żywienia kierować się dietą GAPS, jednak z wyłączeniem nabiału. Natomiast u osób z chorobami autoimmunologicznymi Mikhaila zaleca zrezygnowanie z powrotu do żywności fermentowanej.

Nikomu nie zaleca natomiast powrotu do produktów:

zbożowych,

nabiału,

cukru,

roślin strączkowych,

żywności wysokoprzetworzonej.

fot. Dieta lwa jadłospis/ Adobe Stock, koss13

W pierwszych dniach możliwe jest odczuwanie grypopodobnych symptomów. Mikhaila wierzy, że do skutek wymierania szkodliwych bakterii drożdżaków Candida bytujących w organizmie. Ten etap może trwać do 2 tygodni. To także efekt przestawiania się na czerpanie energii z tłuszczu zamiast z węglowodanów – tzw. keto adaptacja i keto grypa.

Mogą wystąpić też biegunki, z którymi można sobie radzić, sięgając po mięsa zawierające mniej tłuszczu. Pomóc mogą też suplementy pomagające organizmowi radzić sobie z histaminą.

Przejściowo może pojawić się tzw. mgła mózgowa, uczucie zmęczenia i kurcze mięśni. Z nimi można radzić sobie, dostarczając organizmowi elektrolity.

W 2021 roku na Uniwersytecie Harvarda przeprowadzono badanie dotyczące efektów diety karniwora, która jest podobna do diety lwa. Brało w nim udział ponad 2 tysiące osób stosujących tę dietę przynajmniej przez 6 miesięcy.

Zaobserwowano:

u 93% osób otyłych lub z nadwagą masa ciała spadła lub wróciła do normy,

u 93% osób zmniejszyło się nadciśnienie ,

, u 98% osób zmniejszyły się objawy cukrzycy ,

, u 97% osób zmniejszyły się objawy zaburzeń ze strony układu pokarmowego,

u 96% osób zmniejszyły się objawy zaburzeń psychicznych (depresyjnych).

U 66-95% osób poprawie uległy także:

ogólny stan zdrowia,

poziom energii,

zdolność koncentracji uwagi,

siła mięśniowa,

wydolność,

jakość snu,

pamięć,

zmniejszyły się też objawy chorób przewlekłych.

Wyniki te dają do myślenia, to fakt. Natomiast dieta lwa jest dietą jeszcze bardziej restrykcyjną, a jej efekty mogą różnić się do tych uzyskanych na Harvardzie. Efektów diety lwa jak dotąd nie zbadano. Można jedynie o nich mówić na podstawie informacji od osób stosujących taką dietę. A to niestety są tylko tzw. doniesienia anegdotyczne, mało wiarygodne. I nie można na ich podstawie twierdzić, że dieta lwa działa tak, a nie inaczej.

Niewątpliwie dieta lwa jest dietą ekstremalną. Żaden dietetyk czy lekarz jej nie zaleci. Wielu specjalistów także nie bardzo rozumie, w jaki sposób ma ona przysłużyć się zdrowiu układu pokarmowego. Jak wielu z nich podkreśla, do zdrowia jelit niezbędne są zarówno pro- jak i prebiotyki. Probiotykami są np. pokarmy fermentowane, a prebiotykami składniki roślinne. A tego w diecie lwa brakuje. Owszem, eliminacja pokarmów źle wpływających na układ pokarmowy to dobry pomysł, ale eliminacja wszystkiego poza mięsem może być jak wylanie dziecka z kąpielą.

W dodatku dieta lwa eliminuje pokarmy dostarczające przeciwutleniaczy, błonnika i innych cennych substancji pochodzenia roślinnego, co może prowadzić do niedoborów żywieniowych. To szczególnie duże ryzyko występuje u osób, które dietą lwa będą próbowały leczyć zaburzenia w funkcjonowaniu jelit, które już wcześniej były narażone na deficyty witamin i mikroelementów.

Najpoważniejszym zastrzeżeniem jest to, że dietę stworzyła osoba, która nie ma medycznego wykształcenia i bazuje jedynie na własnych doświadczeniach. A przecież każdy ludzki organizm jest inny, ma inne potrzeby, ograniczenia, inaczej reaguje na różne typy jedzenia i ma inne potrzeby związane ze zdrowiem.

Dieta lwa może być szczególnie szkodliwa w przypadku dzieci, osób na stałe przyjmujących leki, ciężarnych i karmiących piersią. I według specjalistów ryzyko jest znacznie większe niż potencjalne korzyści z takiego sposobu żywienia.

Sama Mikhaila nie twierdzi, że jej sposób żywienia jest dla każdego. Podkreśla jednak, że być może jest to propozycja dla osób cierpiących latami na różne dolegliwości, których nie potrafi zlikwidować medycyna konwencjonalna, proponując jedynie kolejne garści leków.

