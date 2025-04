Dieta lekkostrawna po operacji zwykle trwa kilka tygodni. Wyjątkiem jest operacja woreczka żółciowego, po której zaleca się stosowanie diety, nie tak restrykcyjnej jak na początku, ale jednak, do końca życia. Z kolei po operacji przepukliny restrykcje trwają najkrócej i są najłagodniejsze. W pierwszych tygodniach zawsze kluczowe jest unikanie produktów, które obciążają układ pokarmowy i sięganie po te najłatwiejsze do strawienia.

Reklama

Spis treści:

Bardzo ważne jest, aby dieta lekkostrawna po operacji ginekologicznej była bogata w białko, witaminy A, E, K, C i B oraz w cynk, które pomogą szybciej wrócić do pełni sił i przyspieszy gojenie ran. Przez pierwsze 2 tygodnie zalecana jest dieta lekkostrawna, po tym czasie można do niej wprowadzać świeże owoce i warzywa – wcześniej najlepiej jeść tylko gotowane.

Dieta po wyjściu ze szpitala po operacji ginekologicznej powinna obfitować w:

chude mięso i ryby,

tofu,

ewentualnie odżywki białkowe,

produkty pełnoziarniste.

Zalecane po operacji ginekologicznej są także:

owoce – jabłka, morele, banany, owoce jagodowe, winogrona, pomarańcze, grejpfruty – bez skórki i pestek,

warzywa – surowe rozdrobnione lub gotowane,

nabiał – odtłuszczone mleko, jaja na miękko, jogurty.

Unikać trzeba:

żywności wysokoprzetworzonej,

ostro przyprawionych potraw,

smażonych dań,

kawy, kakao, mocnej herbaty,

dań mącznych.

W zależności od tego, na czym polegała operacja ginekologiczna i jaką techniką została przeprowadzona, dietę należy stosować od 2 do 4-5 tygodni – przy wyjściu ze szpitala warto dopytać, jak długo należy stosować dietę.

Po wyjściu ze szpitala przez kilka tygodni należy stosować zwykłą dietę lekkostrawną po operacji wyrostka. Zalecane jest jadanie 5 posiłków dziennie, co 3 godziny. Śniadanie najlepiej zjeść godzinę po przebudzeniu, a kolację 2-3 godziny przed snem. Ważna jest odpowiednia ilość białka, które sprzyja rekonwalescencji oraz błonnika, który wspiera prawidłową pracę jelit.

Tłuszcz roślinny lub zwierzęcy (masło) powinien być dodawany do potraw po ich przyrządzeniu i na zimno (nie należy go podgrzewać). Najlepiej jest jadać ciepłe posiłki – ani gorące i ani zimne. Potrawy należy szykować, stosując lekkostrawne formy obróbki cieplnej: gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie bez tłuszczu w rękawie lub pojemniku żaroodpornym.

Pokarmy zalecane w diecie po operacji wyrostka robaczkowego:

gotowane i przetarte przez sito warzywa,

jasne pieczywo pszenne,

drobne kasze, drobny makaron,

dojrzałe owoce bez pestek i skórki,

chude mięso i chude ryby,

jaja na miękko,

chudy nabiał, jogurty.

Przeciwwskazane są:

produkty wzdymające,

tłuste mięsa,

żółte sery, sery pleśniowe,

potrawy smażone, panierowane, wędzone, tłuste,

zawiesiste sosy,

wyroby cukiernicze,

mocna kawa i herbata, alkohol, napoje gazowane,

potrawy wysokoprzetworzone: dania instant, fast food.

Jadłospis diety po operacji woreczka żółciowego musi być nie tylko lekkostrawny, ale też powinien ograniczać spożycie tłuszczu i błonnika. Należy jadać 5-6 niewielkich posiłków dziennie, ostatni nie później niż 3 godziny przed snem.

Zasady diety lekkostrawnej po operacji pęcherzyka żółciowego:

w pierwszej fazie diety można jeść potrawy gotowane, gotowane na parze i pieczone bez tłuszczu,

później można wprowadzać potrawy smażone bez tłuszczu i grillowane,

należy zrezygnować z pokarmów ostro przyprawionych, wzdymających, ciężkostrawnych (czekolada, strączki, tłuste potrawy i mięsa),

w diecie powinna być niewielka ilość tłuszczu, w tym chudy nabiał, siemię lniane,

należy zrezygnować z tłustego mięsa i tłustych przetworów mięsnych: kiełbas, wędlin, trzeba zrezygnować z alkoholu i kawy.

Produkty zalecane:

chude mięso drobiowe,

chude ryby,

czerstwe, pszenne białe pieczywo,

ziemniaki,

gotowane warzywa bez skórek,

drobne kasze,

pieczone lub podgotowane owoce bez skórki: jabłka, rozgniecione banany.

Z diety wyklucza się:

tłuste mięsa,

pieczywo pełnoziarniste,

wyroby cukiernicze,

ocet, gotowe sosy i ostre przyprawy,

warzywa kapustne,

czosnek i cebulę,

szpinak, rabarbar, rzepę, rzodkiewki, kalarepę,

suszone i kandyzowane owoce,

napoje gazowane, kawę, kakao, mocną herbatę, alkohol,

orzechy.

Zdrową dietę o zwiększonej lekkostrawności najlepiej stosować do końca życia. W praktyce oznacza to, że po kilku tygodniach można nieco poluzować zasady dietetyczne i zacząć sięgać po te wszystkie zakazane w pierwszych tygodniach produkty, ale zawsze należy unikać jadania ich w nadmiarze.

fot. Dieta lekkostrawna po operacji jelit/ Adobe Stock, grinchh

Po operacji jelita cienkiego zalecana jest dieta lekkostrawna, nieobciążająca układu pokarmowego. W niektórych przypadkach ustalana jest indywidualnie, gdyż zalecenia dopasowuje się do rodzaju i rozległości zabiegu operacyjnego.

Ogólne zalecenia natomiast obejmują ograniczenie lub wyeliminowanie:

produktów bogatych w błonnik,

wzdymających,

smażonych,

ostrych przypraw,

produktów bogatych w cukry proste.

Na diecie lekkostrawnej po operacji jelit można jeść:

chude mięso,

chude ryby,

ryż, drobne kasze, makarony,

masło,

lekkostrawne warzywa i owoce,

jaja na miękko,

odtłuszczone produkty mleczne,

chude sery twarogowe.

Potrawy należy przygotowywać, stosując gotowanie, pieczenie lub duszenie bez tłuszczu, gotowanie na parze. Pokarm należy spożywać powoli, dobrze gryząc każdy kawałek. Posiłki powinny być ciepłe, nie gorące ani zimne.

Po opuszczeniu szpitala należy stosować dietę lekkostrawną z ograniczoną ilością tłuszczu, a po resekcji jelita grubego także z ograniczoną ilością cukrów prostych. Bardzo ważne jest, aby w diecie nie zabrakło białka, które pomaga w rekonwalescencji. Należy jadać 5-6 niewielkich posiłków dziennie, a ostatni najpóźniej 2-3 godziny przed snem.

W diecie lekkostrawnej po operacji jelita grubego może znaleźć się:

pieczywo białe pszenne,

drobne kasze,

chude mięso,

chude ryby,

produkty mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu,

owoce i warzywa – drobno tarte lub ugotowane,

jaja na miękko.

W diecie lekkostrawnej po operacji jelita grubego znacznie ogranicza się lub wyklucza:

produkty wzdymające,

obfitujące w błonnik pokarmowy,

ostro przyprawione,

wędzone.

Nie należy jadać:

żywności wysokoprzetworzonej (chipsów, parówek, ciasteczek, dań instant),

żółtych serów,

tłustego nabiału,

pełnoziarnistego pieczywa,

tłustych mięs,

orzechów i pestek (ewentualnie można zmielone).

Dieta po operacji jelita grubego zawsze powinna być konsultowana z lekarzem i dietetykiem. Zwykle stosuje się ją przez 2-8 tygodni.

fot. Dietla lekkostrawna po operacji przepukliny/ Adobe Stock, beataaldridge

Przez 2-3 dni po operacji stosuje się ograniczenie ilości zjadanych pokarmów i powinny być one raczej w postaci płynnej i lekkostrawnej: zupy, soki, przetarte owoce, pure warzywne, jogurty. Nie chodzi tu o oszczędzanie układu pokarmowego, ale o to, aby pacjent nie miał kłopotów z wypróżnianiem, które przy zaparciu mogłoby nastręczać problemów i przeciążyć operowane miejsce.

Następnie przez kilka dni warto stosować zwykłą dietę lekkostrawną, czyli unikać smażonych potraw, tłustych mięs, ostrych przypraw, natomiast można jeść wszystkie produkty spożywcze, poza wysokoprzetworzonymi. Nie stosuje się ograniczana żadnej z grup makroskładników: tłuszczu, białka czy węglowodanów, dobrze natomiast by było, aby jadłospis był dobrze zbilansowany. Należy też pamiętać o nawadnianiu. Po tych kilku dniach można już wrócić do normalnego sposobu żywienia.

Poniżej kilka przepisów, które wpisują się w zasady diety lekkostrawnej. Nadają się do stosowania po każdej operacji, które wymieniliśmy powyżej.

Przepisy diety lekkostrawnej po operacji:

Reklama

Czytaj także:

Jadłospis diety lekkostrawnej

Pomysły na lekkostrawne śniadanie

Jak przygotować lekkostrawny obiad