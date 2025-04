Dieta lekkostrawna dla dziecka może przypominać tę dla dorosłych, ale warto uwzględnić w niej to, co dziecko lubi, a czego nie, gdyż trudniej przekonać malucha do czegoś, co jest dla niego dobre, ale mu nie smakuje. Choć może kusić zastosowanie diety BRAT, lekarze nie są jej zwolennikami. Gdyby dziecko dawało się przekonać tylko do takiego żywienia, lepiej nie stosować go dłużej niż 24-48 godzin. Dziecko musi się dobrze odżywiać, aby odzyskiwać siły i się rozwijać, dlatego najlepiej od razy próbować wprowadzić jadłospis diety lekkostrawnej.

Reklama

Spis treści:

Dieta lekkostrawna dla dziecka powinna obejmować nieobciążające układu pokarmowego produkty, czyli takie, które z łatwością ulegają strawieniu, nie drażniąc jelit ani żołądka. Za takie pokarmy uznaje się:

Lekkostrawne warzywa i owoce: np. jabłka, banany, melon, brzoskwinie czy arbuz, najlepiej rozdrobnione, a w przypadku jabłek – obrane i poddane działaniu wysokiej temperatury, co sprawia, że miękną i stają się jeszcze bardziej lekkostrawne. Z warzyw szczególnie polecane są ugotowane: marchew, dynia, kabaczek, szpinak, cukinia, korzeń pietruszki.

Lekkostrawne mięso – mięso drobiowe, gotowane i rozdrobnione. Niezalecane jest mięso czerwone, tłuste, ryby, mięso smażone czy pieczone.

Białe pieczywo, najlepiej czerstwe, biały ryż, drobne kasze – są lekkostrawne, szybciej ulegają strawieniu niż produkty razowe, pełnoziarniste czy grube kasze.

W diecie lekkostrawnej dla dzieci powinno znaleźć się kilka niewielkich posiłków. Potrawy najlepiej podawać lekko ciepłe – ani zimne, ani bardzo ciepłe czy gorące. Konieczne jest uzupełnianie płynów, zwłaszcza przy nasilonej biegunce i wymiotach, które odwadniają. Najlepiej podawać elektrolity dla dzieci, ale też napary ziołowe, np. z rumianku czy szałwii, podaje się też wodę.

Dieta lekkostrawna dla dziecka wyklucza:

produkty wysokoprzetworzone,

potrawy smażone i tłuste,

wyroby cukiernicze,

słodycze,

czekoladę,

napoje gazowane,

ostre przyprawy,

nadmiar soli,

produkty pełnoziarniste,

orzechy,

tłuste ryby,

grzyby,

marynaty,

pokarmy wzdymające: kapusta, cebula, ogórki, fasola, groch,

wędliny,

tłuste sery: żółte, topione, tłuste twarogi,

ketchup i inne sosy,

śmietana,

niedojrzałe owoce.

Proponujemy dzienny jadłospis diety lekkostrawnej dla dziecka starszego, a oddzielnie podpowiadamy, jak żywić młodsze dziecko, np. roczne, gdy niezbędne jest żywienie lekkostrawne.

Jadłospis diety lekkostrawnej dla dzieci:

śniadanie : gotowany biały ryż z purée z banana, szklanka naparu z rumianku

: gotowany biały ryż z purée z banana, szklanka naparu z rumianku przekąska : miseczka musu jabłkowego,

: miseczka musu jabłkowego, obiad : bulion warzywny ugotowany bez cebuli i kapusty z przecierem pomidorowym, porcja gotowanego kurczaka z gotowaną marchewką i odrobiną masła,

: bulion warzywny ugotowany bez cebuli i kapusty z przecierem pomidorowym, porcja gotowanego kurczaka z gotowaną marchewką i odrobiną masła, podwieczorek : kasza manna na wodzie z purée z brzoskwini,

: kasza manna na wodzie z purée z brzoskwini, kolacja: purée z dyni, kromka białego pieczywa, jajko na miękko.

Według lekarzy, gdy dziecko ma jelitówkę, najlepiej postępować w następujący sposób:

6 godzin po ustaniu wymiotów nie podawać jedzenia i picia,

ustaniu wymiotów nie podawać jedzenia i picia, 6-24 godziny – podawać płyny co 10-15 minut: elektrolity, woda, słaba herbata, bulion warzywny,

– podawać płyny co 10-15 minut: elektrolity, woda, słaba herbata, bulion warzywny, 24-48 godziny – rozdrobnione pokarmy: ryż, gotowane jabłka, banan, pieczona dynia, brzoskwinie, gotowana marchew oraz czerstwe białe pieczywo, np. sucharki i napoje takie jak dotychczas.

– rozdrobnione pokarmy: ryż, gotowane jabłka, banan, pieczona dynia, brzoskwinie, gotowana marchew oraz czerstwe białe pieczywo, np. sucharki i napoje takie jak dotychczas. Po 48 godzinach – można rozpocząć dietę lekkostrawną po jelitówce i wprowadzać normalne lekkostrawne pokarmy, w tym mięso drobiowe i chude ryby (dorsz, sola, sandacz).

Dziecko dokarmiane piersią, może przy diecie lekkostrawnej nadal być przystawiane do piersi. Młodsze niemowlęta karmione wyłącznie piersią lub mlekiem modyfikowanym w takiej sytuacji także nadal są wyłącznie na mleku matki lub mieszance mlecznej, i tylko w ten sposób są nawadniane i odżywiane. Jeśli intensywnie wymiotują i mają biegunkę, należy się z nimi zgłosić do lekarza, gdyż istnieje ryzyko odwodnienia.

Roczne dziecko można nawadniać elektrolitami, wodą, delikatnymi naparami, np. herbatką. Natomiast w ramach diety podaje się wszystkie lekkostrawne pokarmy, które dziecko do tej pory jadało. Można natomiast zmienić formę posiłków na zupy przecierane czy purée z warzyw i owoców, a mięso wmiksować np. do zupy, jeśli dziecko odmawia jedzenia mięsa w kawałkach.

Jadłospis diety lekkostrawnej dziecka rocznego:

śniadanie – kasza manna z purée z brzoskwini (bez skórki),

– kasza manna z purée z brzoskwini (bez skórki), przekąska – mus jabłkowy, biszkopciki, kubeczek naparu z rumianku,

– mus jabłkowy, biszkopciki, kubeczek naparu z rumianku, obiad – bulion warzywny z wmiksowaną marchewką, ziemniakiem, pietruszką i kawałkiem kotowanej piersi kurczaka,

– bulion warzywny z wmiksowaną marchewką, ziemniakiem, pietruszką i kawałkiem kotowanej piersi kurczaka, przekąska – miseczka rozgotowanego ryżu z purée z banana, kubeczek kompotu z jabłek bez cukru,

– miseczka rozgotowanego ryżu z purée z banana, kubeczek kompotu z jabłek bez cukru, kolacja – jajecznica na parze z sucharkiem i pomidorkiem bez skórki.

fot. Dieta lekkostrawna dla rocznego dziecka/ Adobe Stock, Es75

Oto kilka przepisów pasujących do diety lekkostrawnej dla dzieci po wymiotach czy jelitówce oraz kilka podpowiedzi na lekkostrawne posiłki dla dzieci.

Lekkostrawna jajecznica na parze z pomidorami

Składniki:

jajko,

pomidor,

pół łyżeczki masła,

malutka szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jajko wybij do kubeczka, dodaj odrobinę soli i dobrze rozmieszaj. Pomidora sparz, obierz ze skórki i drobno pokrój, wykrawając głąb. Postaw patelnię na garnku z wrzącą wodą i nałóż masło. Gdy masło się roztopi, wrzuć pomidory, przykryj i duś 5 minut. Wlej na patelnię jajko i mieszaj, aż jajecznica się zetnie. Podawaj z sucharkiem.

Lekkostrawny barszczyk

Składniki:

500 ml bulionu warzywnego,

4 buraczki,

2 ziemniaki.

Sposób przygotowania:

Wyszorowane buraki i obrane i opłukane ziemniaki ugotuj w bulionie. Wyjmij buraki i ziemniaki. Buraczki obierz, pokrój na kawałki i wrzuć do bulionu. Zmiksuj na gładką masę. Ziemniaki ugnieć widelcem, nałóż na głęboki talerz i zalej zmiksowanym barszczem.

fot. Dieta lekkostrawna dla dziecka – przepisy: barszczyk z ziemniakami/ Adobe Stock, Виктория Попова

Lekkostrawny kurczak z warzywami w różowym sosie

Składniki:

marchewka,

kawałek piersi kurczaka,

2 małe ziemniaki,

mały burak,

łyżka jogurtu naturalnego,

odrobina soli.

Sposób przygotowania:

Ugotuj obraną marchewkę, wyszorowanego buraczka i pierś kurczaka w niewielkiej ilości wody. Oddzielnie ugotuj obrane ziemniaki. Wyjmij kurczaka, buraka i marchew, nie wylewaj wywaru. Kurczaka pokrój w niewielkie kawałki i posól. Marchew pokrój w talarki. Buraka obierz, pokrój na kawałki i wrzuć do szklanki bulionu. Dodaj jogurt i zmiksuj. Wyłóż na talerz ziemniaczki, talarki marchewki i porcje pokrojonego kurczaka. Mięso polej różowym sosem i podawaj dziecku.

Nie masz pomysłu na lekkostrawne potrawy dla dziecka? Zajrzyj do tych propozycji. Może akurat znajdziesz tam coś, co będzie miało szanse posmakować synowi czy córce. Oto przepisy na:

Reklama

Czytaj także:

Proste pomysły na lekkostrawne sałatki

Zasady diety lekkostrawnej po operacji

5 przepisów na lekkostrawne zupy dla chorych na jelita