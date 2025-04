Dla kogo dieta ketogeniczna?

Dieta ketogenna jest stosowana u osób z padaczką oporną na działanie leków. Dieta ta ma na celu utrzymanie ketozy w organizmie dziecka, co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości drgawkowej mózgu. Najczęściej jest stosowana u dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat przez 2–3 lata.

Na czym polega dieta ketogenna?

W diecie ketogenicznej głównym źródłem energii są tłuszcze, a nie – tak jak w normalnej diecie – węglowodany, natomiast białko jest ograniczane. Z tego powodu obserwuje się wyższe stężenie związków ketonowych we krwi. Do ketonurii, czyli zwiększonego wydalania związków ketonowych, dochodzi:

przy dużym spożyciu tłuszczów,

nadmiernym wysiłku,

głodzeniu się,

w cukrzycy.

Jednak powstające związki ketonowe działają przeciwpadaczkowo, a ketonemia i ketonuria, dzięki stosowaniu diety bogatej w tłuszcze, przebiegają łagodnie.

Co jeść, a czego unikać na diecie ketogennej?

Źródłem tłuszczów spożywanych w diecie ketogenicznej mogą być:

masło,

majonez,

oliwa z oliwek,

olej,

śmietana,

awokado.

Dla osób z padaczką są wskazane średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MTC), ponieważ wykazują działanie silniej ketogenne. Warunkiem stosowania tych kwasów jest ich dobra tolerancja przez organizm dziecka.

W celu ograniczenia ilości węglowodanów i białek w diecie należy zmniejszyć spożycie:

pieczywa,

makaronów,

kasz,

ziemniaków,

cukru,

słodyczy,

dżemów,

galaretek,

lodów,

słodkich napojów,

leków z dodatkiem cukru.

Źródłem białka powinny być:

ryby,

chude mięso,

drób i wędliny.

Źródła węglowodanów:

cukinia,

brokuł,

kapusta,

kalafior,

papryka,

pomidor,

ogórek,

rzodkiewka,

sałata,

szpinak,

pieczarki.

Węglowodany powinny pochodzić z warzyw i owoców. Spośród owoców można spożywać:

grejpfruty,

jabłka,

mandarynki,

pomarańcze,

truskawki.

Warto pamiętać o tym, żeby sprawdzać skład leków. Niektóre z nich zawierają cukier.

Dieta ketogeniczna jadłospis w padaczce

Najlepiej uwzględnić w jadłospisie trzy posiłki. Każdy posiłek powinien zawierać taką samą ilość białek, tłuszczów i węglowodanów. Jeśli dieta uwzględnia przekąski, to należy rozplanować pozostałą część tłuszczów na trzy główne posiłki.

Trudności w czasie diety ketogennej – jak z nimi walczyć?

Dużym utrudnieniem w stosowaniu diety ketogennej jest konieczność odmierzania każdej porcji posiłku i obliczania zawartości składników. Dodatkowo cała porcja musi być zjedzona i chory nie może sobie pozwolić na żaden dodatkowy posiłek.

Z rygorystycznym przestrzeganiem zaleceń diety mają problemy w szczególności dzieci, które często nie jedzą całych posiłków, a ponadto trudno im zrozumieć, dlaczego nie mogą spożywać słodyczy lub innych przekąsek.

Efekty diety ketogennej są zazwyczaj dostrzegalne po około 3 miesiącach od jej rozpoczęcia. Oprócz tego czas trwania diety jest dosyć długi (2–3 lata), dlatego osoby chore powinny być cierpliwe i wytrwałe w jej stosowaniu.

Gdy dziecko ma nudności lub wymiotuje wskazane jest opuszczenie jednego lub dwóch posiłków. W celu niedopuszczenia do hipoglikemii zalecane jest podanie soku owocowego.

